Основная Информация

IVY Affiliates — это партнерская программа, отвечающая за маркетинг таких казино, как SpinRider Casino, Casimba Casino, Miami Dice Casino, The Grand Ivy Casino, Spinland Casino, Huikee Casino, Spin Station Casino и Reload Casino. Они предлагают игрокам доступ к ряду игр от разных разработчиков, таких как Microgaming и NetEnt, а также позволяют им попробовать игры с живыми дилерами. Комиссия по азартным играм Великобритании лицензирует эту программу для j,tcgtxtybz безопасности. Ivy Affiliates предлагает до 50% дохода в течение первых шести месяцев для каждого вновь зарегистрированного партнера.

Модели оплаты

Revshare. Эта программа предлагает стандартную модель распределения доходов, основанную на привлеченных игроках, делающих депозиты. Комиссионная структура может составлять до 50%. Программа не имеет политики отрицательного переноса, хотя отрицательное сальдо одного бренда может повлиять на положительное сальдо другого. Партнеры должны знать, что в этой программе могут взиматься административные сборы.

CPA. Этот план предоставляется по запросу и может обсуждаться на индивидуальных условиях.

Субпартнерство. Партнеры могут получать комиссию за всех прямых партнеров, которых они привлекли к программе.

Платежные системы

Партнерам платят ежемесячно с несколькими вариантами оплаты, такими как Neteller или банковский перевод. Минимальный месячный лимит зависит от выбранного способа оплаты: 50 фунтов стерлингов для Neteller/Skrill/Paypal, 250 фунтов стерлингов для Bacs и 500 фунтов стерлингов для электронного перевода. Все платежи производятся в британских фунтах стерлингов.

Бренды

Казино SpinRider

В SpinRider есть широкий выбор игр от разных провайдеров, включая слоты и живое казино. В игры можно играть мгновенно через браузер или на мобильном устройстве. Обладая лицензированным статусом в Управлении по азартным играм Мальты, а также в Комиссии по азартным играм Великобритании, это безопасный игровой сайт для всех игроков. Казино SpinRider предлагает широкий выбор игр, от игровых автоматов до живого казино. Участники могут наслаждаться играми от некоторых известных провайдеров, таких как NetEnt и Microgaming.

Казино Casimba

Казино Casimba с множеством различных игр, включая такие хиты, как Thunderkick и предложения NetEnt от Microgaming, у этого бренда много поклонников. Казино Casimba лицензировано и регулируется двумя наиболее авторитетными комиссиями по азартным играм в Европе: Комиссией по азартным играм Великобритании и Управлением по азартным играм Мальты. Сайт предлагает 24-часовой период вывода средств и 24-часовой чат.

Казино Miami Dice

Казино Miami Dice предлагает широкий выбор онлайн-слотов и настольных ставок для игроков со всего мира. Казино Miami Dice стремится предоставить игрокам безопасную и надежную онлайн-игру. Он работает на пяти языках: английском, немецком, финском и норвежском — во все из них можно играть на любом устройстве, от ноутбука до смартфона. Это казино не только имеет впечатляющих провайдеров, но и лицензию от двух органов, которые регулируют азартные игры в Европе; а именно Управление по азартным играм Мальты (MGA) и Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC).

Почему стоит выбрать партнерскую программу Ivy

Филиалы Ivy предлагают до 50% распределения доходов и доступного плана CPA без отрицательного переноса. Каждому партнеру доступна субпартнерский план для увеличения заработка. Эта программа имеет низкий минимальный порог оплаты и несколько способов для вывода средств. Промоматериалы доступны каждому партнеру, присоединившемуся к программе.