Leon Bet Affiliates Обзор Партнерской Программы от RevenueLab

Основная Информация

Букмекерская контора Leon – известный бренд. Причина этому — мощнейшая маркетинговая деятельность. Рекламу этой букмекерской конторы можно увидеть абсолютно везде: от баннеров на сайтах до рекламных роликов. Этот рост популярности букмекера также связан с его филиалами. Ведь партнерка уже успела собрать вокруг себя множество вебмастеров, блогеров, а также арбитражников, которые продвигают бренд еще более быстрыми темпами.

Модели оплаты

Revshare. Партнерская программа имеет стандартную для беттинговой вертикали модель оплаты — revshare. Бренд делится доходом с партнером. Программа предлагает потенциально новую схему, при которой партнеры получают свое вознаграждение независимо от того, выигрывает игрок или проигрывает. Главное, чтобы была ставка на исход.

Конкретная сумма вознаграждения напрямую зависит от того, сколько активных игроков вы привлечете. Скорее, важнее объем их ставок. Если в сумме они поставят от 5000 до 9999 долларов, то процент увеличится с 20% до 30%. А если сумма перешагнет отметку в 10 000 долларов, то вы достигнете максимально возможного процента комиссионных отчислений — 40%.

Платежные системы

В партнерской программе нет минимальной суммы для выплат. Деньги выводятся сразу по запросу.

Партнеры могут получать свой заработок любым удобным способом: WebMoney, банковские карты, криптовалюта (Bitcoin).

Бренды

Леон Бет

Леонбетс — одна из самых узнаваемых и надежных букмекерских контор в России. Компания сотрудничает с различными спортивными организациями: РФС, СБР, ВФР, КХЛ, что подтверждает ее высокий статус. Букмекерская контора является обладателем нескольких престижных профессиональных наград.

Букмекерская контора Леонбетс основана в Москве в 2011 году. Сокращенное фирменное наименование – ООО «Леон». Компания является членом Первой СРО и связана со Вторым ЦУПИС, имеет лицензию ФНС России, то есть деятельность букмекерской конторы на территории РФ абсолютно легальна.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Leon Bet

Эта программа основана на популярном известном бренде с отличной конверсией. Если вам нужны креативы для продвижения предложения, вы можете запросить их через службу поддержки. Вам могут быть предоставлены как баннеры, подходящие для размещения на сайтах, так и различные рекламные ролики. Ссылку можно продвигать с помощью сайтов, также возможно продвижение бонус-кодов офлайн, в виде различной полиграфической продукции: листовок, буклетов и так далее.