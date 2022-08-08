PixelBet Affiliates

Основная Информация

Партнерская программа Pixel.Bet Affiliates является официальным партнером онлайн-казино, которое предлагает раздел киберспорта, где игроки могут делать ставки на любимые команды каждый день. Этот многоязычный веб-сайт позволяет вебмастерам отображать его на разных языках. Pixel.bet Affiliates — официальная партнерская программа казино Pixel.BET. Стандартная структура комиссии, основанная на чистом игровом доходе, достигает 40%. Однако, если вы хотите персонализированные предложения - просто запросите их в любое время, связавшись со службой поддержки.

Модели оплаты

Revshare. Структура комиссии на Pixel.bet — это привлекательный вариант для аффилированных маркетологов, без политики отрицательного переноса и несколькими вариантами уровня, доступными по умолчанию, которые вознаграждают партнеров в соответствии с их доходом от привлеченных игроков. Этот план предусматривает комиссию от 25-40%.

CPA. Партнеры могут иметь персонализированную структуру комиссионных, запросив ее у своего менеджера по работе с клиентами. Сделки CPA предоставляются в соответствии с такими факторами, как качественный трафик и местоположение.

Subaffiliate. Pixel.bet Affiliates предлагает субпартнерский план, по которому партнеры получают 5% от прибыли своих субпартнеров.

Платежные системы

Партнеры Pixel.bet могут получать платежи четырьмя способами: банковским переводом, чеком, Neteller или Skrill. Минимальная выплата составляет 100 евро, она обрабатывается каждый месяц 20 числа. Все выплаты производятся в евро.

Бренды

Если вы ищете букмекерскую контору со специализированным сервисом, вам стоит обратить внимание на Pixel.bet. Сайт удобен для пользователя, и их служба поддержки может помочь с любым вопросом или проблемой, возникающей во время игры на платформе. Следует отметить, что бренд не может принимать игроков из Венесуэлы, Израиля и других стран из-за лицензионных ограничений.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Pixel.Bet

Став партнером, вы получите доступ к уникальным предложениям и акциям от Pixel.bet, которые помогут развитию вашего бизнеса. Вы также можете положиться на их команду поддержки, если что-то пойдет не так или возникнут проблемы с программой.