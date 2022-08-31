Основная Информация

Партнерская программа Playigo была создана для продвижения бренда онлайн-казино Playigo. У этого бренда есть ряд игр от ведущих поставщиков, таких как Play’n GO, Pragmatic Play и iSoftBet. Он имеет браузерный интерфейс, а также мобильные версии. Эта компания имеет лицензии от Управления по азартным играм Мальты, чтобы гарантировать безопасность.

Модели оплаты

Revshare. Партнерская программа позволяет партнерам получать процентную долю от общего ежемесячного дохода своих игроков, который генерируется в этом казино.

Эта структура имеет уровни, основанные на том, сколько новых первых депозитов привлечет физическое лицо в месяц. Комиссионная структура рассчитана до достижения максимальной потенциальной суммы, которую можно заработать на каждом уровне. Комиссия пожизненная.

Платежные системы

Все платежи производятся в евро около 15 числа каждого месяца. Комиссию можно оплатить несколькими способами, включая банковский перевод или сервисы Skrill и Neteller без ограничений на снятие средств. Программа не имеет минимальной пороговой суммы и административных сборов.

Бренды

Playigo. Казино Playigo было основано в 2020 году и принадлежит Cyberplay Management Ltd. Этот бренд казино лицензирован Управлением по азартным играм Мальты. Казино Playigo является домом для ведущих поставщиков программного обеспечения. Он имеет живой чат, удобный для мобильных устройств дизайн, несколько вариантов оплаты и внушительный список бонусов.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Playigo Partners

Playigo Partners имеет самое передовое и комплексное программное обеспечение для предоставления партнерам точной информации. Партнеры могут просматривать свои заработанные комиссионные, количество привлеченных игроков, а также отслеживать в режиме реального времени, как игроки играют с точки зрения уровней активности.