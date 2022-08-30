Основная Информация

Партнерская программа ProfitPartners создана для сотрудничества с тремя онлайн-казино и их продвижения. Это Champion Casino, Deluxe и Lotoru; у каждого из них своя аудитория, локализация и провайдеры. Совсем недавно на мировой рынок вышел флагман Champion Casino.

Ставки на спорт — отличная дополнительная опция для партнеров программы Profit Partners. При этом аффилиаты смогут привлечь дополнительный трафик, а игроки получат яркие эмоции на одном проекте. По сути, эта интеграция — своего рода all-inclusive, при котором каждый игрок может попробовать что-то новое.

Модели оплаты

Revshare. Эта программа предлагает своим участникам модель распределения доходов с максимальной выплатой от 25% до 60% дохода. Партнер будет получать процент от дохода проекта, который поступает от дохода, полученного от привлеченных игроков.

CPA. Партнеры также могут выбрать CPA. Программа CPA дает до 50 долларов за игрока.

Субпартнерство. Реферальная программа дает 5% от дохода за привлеченных партнеров.

Платежные системы

Выплаты производятся 2 раза в месяц – после 2-го и 17-го числа, в течение 5 рабочих дней. Программа автоматически компенсирует отрицательные остатки в полном объеме при подведении итогов отчетности. Возможен вывод средств на WMZ, Capitalist, Bitcoin и банковский перевод. Минимальная пороговая сумма составляет 20 долларов США.

Бренды

Казино Champion. Онлайн-казино Champion Casino управляется компанией Bovive Ltd, работающей по лицензии Кюрасао. На сайте представлены азартные развлечения от таких разработчиков игрового софта, как Microgaming, Novomatic, Quickspin, BGaming и многих других. Здесь большое количество игр с живыми дилерами, постоянно организуются акции и проводятся турниры с хорошими призами. Компания регулярно проходит проверку независимой лабораторией eCOGRA, что свидетельствует о надежности программного обеспечения на сайте. К преимуществам онлайн-казино относятся: коллекция из 2000 игр, VIP-программа с призами, кэшбэк до 20%, стартовый бонусный пакет.

Lotoru. Казино с многолетней историей, существующее с 1999 года и предлагающее пользователям большую коллекцию из более чем 1000 игр. Оператор обещает быстрые выплаты на банковские карты и электронные кошельки, регулярные турнирные акции и щедрые денежные бонусы и фриспины доступны для новичков и постоянных клиентов.

Почему стоит выбрать программу Profit Partners

Profit Partners может похвастаться возможностью анализа эффективности трафика с использованием самой подробной статистики на рынке. Кроме того, эта программа представляет международные бренды, охватывающие как казино, так и платформы для ставок, что позволяет аффилиатам выбирать и зарабатывать больше. ProfitPartners предоставляет аффилиатам рекламные материалы и возможность выбирать между различными моделями комиссионных, а также между выводом заработанных средств.