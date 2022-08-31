Основная Информация

Компания QV Affiliates была создана для продвижения и продвижения бренда онлайн-гемблинга под названием Queen Vegas Casino. Партнерам, стремящимся продвигать онлайн-казино, следует подумать о Queen Vegas. Этот бренд был основан в 2011 году и предлагает бонусы, акции и широкий выбор игр, доступных на сайте. С этими функциями, а также с его десятилетней историей, партнеры будут иметь высокие коэффициенты конверсии при направлении трафика на эту платформу.

Модели оплаты

Revshare. Партнерам гарантируется комиссионное вознаграждение в размере 30% по умолчанию от всего чистого дохода, который бренд получает от депозитов, совершенных привлеченными ими игроками. Партнеры могут договориться об условиях с менеджерами программы, чтобы получить более высокую комиссию.

CPA. Гибридный. Партнерам следует договориться о максимально возможной комиссионной ставке. Партнеры могут обсудить условия CPA и гибридных сделок.

Субпартнерство. Партнеры могут увеличить комиссию, привлекая других партнеров к программе.

Платежные системы

Платежи будут отправляться ежемесячно с минимальным месячным порогом в 100 долларов США для электронных кошельков, а для платежей, осуществляемых банковским переводом, минимальная сумма платежа составляет 500 долларов США. Доступно несколько способов оплаты: Neteller, Check, Skrill, Moneybookers и UK BACS.

Бренды

Казино Queen Vegas. Queen Vegas было запущено в 2011 году и принадлежит компании Skill On Net Ltd. Этот онлайн-бренд имеет три лицензии — Управление по азартным играм Мальты, Комиссия по азартным играм Великобритании, Управление по азартным играм Швеции. Казино Queen Vegas — это онлайн-казино с высоким рейтингом, которое предлагает различные способы вывода средств. Онлайн-чат доступен 24/7 для всех игроков, а также полный спектр игр SkillOnNet с доказанной честностью от iTech Labs.

Почему Стоит Выбрать Партнерскую Программу QV

Партнеры QV могут получить доступ к проприетарному программному обеспечению для управления партнерскими программами, которое предоставляет им маркетинговые инструменты и возможности для продвижения бренда Queen Vegas. Регистрации относительно простая, после подачи соответствующих документов для доступа к панели инструментов программы любой партнер может войти в личный кабинет. Как только аффилиатам будут предоставлены полные привилегии в их учетных записях, они смогут использовать баннеры, обзоры логотипов и т. д., все это доступно на разных языках.

Отчеты позволяют аффилиатам отслеживать эффективность маркетинговых материалов и другую полезную статистику.