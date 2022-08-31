Основная Информация

Rabbit Affiliates — это партнерская программа, которая была создана для привлечения нового трафика в несколько брендов онлайн-гемблинга — онлайн-казино Lapalingo, Elcarado, TigerSpin и Lord Lucky. Эта программа предлагает партнерам несколько онлайн-брендов для сотрудничества, быстрые и своевременные выплаты, а также несколько видов комиссий для достижения наилучших результатов.

Модели оплаты

Revshare. В этой платежной модели партнеры получают возможность получать комиссию в размере 35% от дохода казино, полученного привлеченными игроками. структура комиссии основана на новых депозитных игроках и рассчитывается ежемесячно.

CPA. Партнеры, соответствующие требованиям, могут запросить возможность получения выплат по этой модели.

Субпартнерство. Участники программы также могут получать дополнительную фиксированную комиссию в размере 5% за привлечение новых партнеров к программе.

Платежные системы

Платежи отправляются в евро банковским переводом примерно 7 числа каждого месяца. Для вывода средств существует минимальный месячный порог в размере 100 евро. Эта программа не имеет отрицательного переноса, не связывает и не ограничивает. Партнеры должны иметь ввиду, что могут взиматься административные сборы.

Бренды

Казино Lapalingo. Это казино было запущено в 2015 году компанией Rabbit Entertainment Ltd. Казино Lapalingo имеет лицензию Управления по азартным играм Мальты. Казино Lapalingo имеет огромный выбор игровых автоматов от Betsoft, Evolution Gaming, GameArt, iSoftBet, Microgaming, NetEnt, Real Time Gaming и многих других. Кроме того, это казино предлагает многоязычный чат, работающий круглосуточно и без выходных, и оптимизацию для мобильных азартных игр.

Казино Elcarado. Elcarado была основана в 2018 году компанией Rabbit Entertainment Ltd. по лицензии Управления по азартным играм Мальты. Этот бренд казино является площадкой для известных поставщиков программного обеспечения. Кроме того, казино предлагает быстрый вывод средств, возможность живого чата и удобный для мобильных устройств дизайн.

Казино TigersSpin. Этот бренд был создан в 2021 году той же компанией с лицензией Malta Gaming Authority. TigersSpin предлагает игрокам широкий выбор игр, круглосуточный онлайн-чат, мобильные игры и безопасные способы оплаты.

Казино Lord Lucky. Lord Lucky был запущен в 2016 году по лицензии Мальты. Это казино предлагает своим игрокам живой чат, мгновенную игру, мобильные игры, живые игры и проверенную честную игру.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Rabbit Affiliates

Rabbit Affiliates использует программное обеспечение MyAffiliates. Это отличный способ для партнеров получить доступ и просмотреть несколько инструментов, которые помогут с кампаниями. Он также имеет простой в использовании интерфейс, подробную статистику и отчеты о заработанной комиссии и информацию о привлеченных игроках.