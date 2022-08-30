Основная Информация

Партнерская программа RainMaker была создана в 2020 году для продвижения бренда онлайн-казино Slots Million. Программа с высококачественными инструментами, предназначенная для простоты использования веб-мастерами, стремящимися монетизировать свой трафик с помощью команды экспертов по маркетингу iGaming. Компания RainMaker имеет лицензию Мальты.

Модели оплаты

Revshare. Партнерская программа казино Rainmaker предлагает стандартную структуру комиссионных, основанную на количестве FTD каждый месяц. Структура начинается с 25% для 1-1- FTD и может быть увеличена до 40$ для 41 и более FTD.

CPA. Этот план и многие другие, такие как CPC, CPI, CPL, доступны для партнеров по запросу и после обсуждения всех условий с менеджерами.

Платежные системы

Партнерам казино Rainmaker гарантируют своевременную оплату всех платежей в течение первых 10 дней каждого месяца. Эта программа обрабатывает платежи с использованием банковского перевода, Neteller, Skrill и PayPal с минимальным порогом в 100 евро.

Бренды

Slots Million

Казино SlotsMillion — это разнообразное онлайн-казино с понятным интерфейсом мгновенной игры и огромным выбором видеослотов. Он работает на нескольких программных платформах, включая Microgaming, NetEnt, Play'n GO, Pragmatic Play, Yggdrasil Gaming, Playtech и многих других. Казино SlotsMillion лицензировано тремя органами по азартным играм: Комиссией по азартным играм Соединенного Королевства, Управлением по азартным играм Мальты и Управлением по азартным играм Швеции.

Почему выбирают партнерские программы казино RainMaker

Rainmaker Casino Affiliates имеет большой набор маркетинговых инструментов, которые помогут аффилиатам продвигать бренд. Кроме того, эта партнерская программа предлагает производственный раздел, где веб-мастера могут научиться создавать новые идеи материалов для своих кампаний.

Партнерская программа Rainmaker Casino предлагает простую в использовании панель инструментов с некоторыми возможностями отчетности, а также интегрированные маркетинговые материалы. Программная платформа предоставляет простой интерфейс, который позволяет партнерам просматривать свой текущий баланс, статистику и отслеживать, сколько они заработали с каждого клика.