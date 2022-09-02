Roobet Affiliates: Обзор Партнерской Программы от RevenueLab

Основная Информация

Roobet Affiliates была создана для продвижения бренда онлайн-гемблинга под названием Roobet Casino. Это онлайн-казино предлагает игрокам доступ к играм NetEnt, Big Time Gaming и Pragmatic Play со своего веб-сайта или из приложения, которое также доступно для мобильных устройств. На веб-сайте поддерживается несколько языков, а также казино имеет игровую лицензию Кюрасао. Программа предлагает аффилиатам стабильную комиссию, своевременные выплаты и удобный интерфейс.

Модели оплаты

Revshare

Стандартный план распределения чистого дохода — отличный вариант для партнеров, которые хотят доверять казино. В этой программе партнеры смогут зарабатывать честный процент от общего дохода игроков, который ежемесячно генерируется брендом онлайн-гемблинга.

Дополнительную информацию о том, как это работает, и о том, как получить лучший комиссионный план, также можно найти на веб-сайте или поговорить напрямую с одним из представителей службы поддержки, если это необходимо.

Платежные системы

Партнерам ежемесячно будет выплачиваться комиссия в eWalletXpress, а их комиссионные будут в биткойнах. Все транзакции осуществляются в начале каждого месяца без каких-либо административных комиссий или лимитов на снятие средств.

Бренды

Казино Roobet

Казино Roobet предлагает широкий выбор вариантов игры. От традиционных слотов до видеопокера игроки обязательно найдут что-то на любой вкус. Есть вариант для мобильных игроков с высокими лимитами, быстрым выводом средств и круглосуточной поддержкой; наряду с эксклюзивными акциями от брендов и программой ViP, в рамках которой казино разыгрывает бонусы за каждую ставку, сделанную в ее рамках. Казино Roobet также имеет сертифицированный генератор случайных чисел.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Rootbet

Roobet Affiliates предоставит партнерам полный доступ к подробным статистическим отчетам, чтобы они могли отслеживать свои доходы и активность привлеченных игроков. В этот пакет также включен маркетинговый инструментарий для будущих кампаний для всех партнеров, который поможет им привлечь больше игроков.