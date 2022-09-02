Главная Информация

Royal Partners — официальная партнерская программа казино c 2017 года, отвечающая за маркетинг Sol Casino, Jet Casino и Fresh Casino. Это онлайн-казино, участники которого могут наслаждаться играми от таких компаний, как Play’n GO, Pragmatic Play и Yggdrasil Gaming. Сайт поддерживает русский и английский языки. Они лицензированы правительством Кюрасао.

Партнер разработал удобный сайт и функциональную административную панель для создания маркетинговых материалов и отслеживания статистики с разделами по проектам, аудитории и другим показателям. Кроме того, партнерам предоставляется большая поддержка со стороны менеджеров.

Модели оплаты

Revshare.

Партнеры, которые зарегистрируются в программе, будут включены в стандартный план распределения комиссии. По этой схеме партнеры могут получать процентную долю от общего чистого дохода своих игроков, который они получают в казино каждый месяц.

Это типичная многоуровневая структура, основанная на количестве первых депозитах в течение любого календарного месяца. Структура комиссии начинается с 30% для 0 FTD и может быть увеличена до 60% для 200 и более.

CPA. Этот план может быть установлен после согласования с менеджером источника и объема трафика. Выплаты по CPA могут достигать 100 долларов за action.

Платежные системы

Комиссия рассчитывается ежемесячно и обычно выплачивается примерно 10 числа каждого месяца. Платежи могут быть произведены через WebMoney или банковским переводом, без минимальных порогов. Комиссию можно заработать в евро, российских рублях или долларах США, лимитов на вывод средств нет. Однако партнеры должны знать, что могут взиматься административные сборы.

Бренды

Казино Sol. Это казино, открытое в 2018 году, привлекает пользователей оригинальным дизайном, внушительной коллекцией игр и продуманной системой лояльности. Владельцы сайта позаботились о своих клиентах и ​​предлагают высокие лимиты на вывод средств, удобную сортировку азартных игр и низкий порог входа в игру.

Казино Fresh. Он выделяется стильным дизайном и выгодными бонусными предложениями. Для привлечения широкой аудитории администрация проводит регулярные турниры и акции. Также присутствуют кэшбэк до 10% и многоуровневая система статусов с растущими привилегиями.

Казино Rocks. Представлена ​​большая коллекция лицензионных азартных игр и предусмотрены бонусы практически на каждый депозит. Администрация проводит еженедельную лотерею с большим призовым фондом и регулярные турниры для поддержания и повышения активности игроков.

Почему стоит выбрать партнерскую программу Royal Partners

Партнерская программа Royal Partners предоставляет множество графических и текстовых маркетинговых инструментов для комфортного продвижения проектов. По запросу в поддержку партнер может заказать отдельные рекламные материалы.

Личный кабинет содержит всю необходимую информацию для отслеживания результативности. В статистике можно увидеть количество посещений и регистраций, можно отсортировать информацию по дате, проекту или использованным рекламным материалам.

Кроме того, эта партнерская программа регулярно проводит турниры среди партнеров с денежными призами и дорогим оборудованием.