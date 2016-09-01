От создания блогера и посадочной страницы до оформления страницы и работы с контентом

Первые шаги

1. Выбор «лица» блогера.

Самый первый шаг – это выбрать человека, который и будет общаться с нашей ЦА. Блогером может стать любой, у кого есть достаточно свободного времени, чтобы регулярно обновлять свою страницу\канал в соц. сетях. Если в кругу знакомых такого человека у вас не нашлось, обратите внимание на начинающих блогеров – с ними можно договориться, и дальше работать вместе.

2. Выбор площадки.

Если вы сотрудничаете с уже известным блогером, то, скорее всего, вопрос выбора площадки отпадёт. В другом случае, площадкой может стать страница\паблик в Telegram, Instagram, VK, Twitter – пробуйте разные связки, чтобы получать максимальную конверсию.

Мы разберём вариант создания страницы в Instagram, когда ведётся аккаунт человека с качественными фото, видео и сториз из жизни, и привлечением ЦА в канал Telegram.

3. Создание посадочной страницы.

Создаём страницу, на которую будем привлекать ЦА со страницы блоггера.

В нашем кейсе мы создаём канал в Telegram, поэтому так же генерируем ссылку-приглашение в канал (по желанию, канал можно сделать и открытым).

Подготовительный этап

1. Работа с контентом.

Так как с вертикалью мы уже определились, остаётся создать контентный план. В случае с продвижением гемблинг офферов, зачастую используются схемы на тему «как обыграть казино», обучение стратегии ставок и живые стримы, где ведущий выигрывает в прямом эфире. Создать свою схему «как обыграть казино» можно на основе подходящего видео с выигрышем на нужном слоте на YouTube.

Пример схемы «как обыграть казино»

Не забываем и про генерацию отзывов и скриншотов с выплатами. Задача – постоянный поток положительных отзывов. А вариантов исполнения много: от стандартных разработчиков в браузере до постинга с разных аккаунтов.

Пример отзыва

2. Оформление страниц

Описание канала и аккаунта должны быть простыми и понятными. Обязательно нужно указать канал связи с владельцем аккаунта\обратной связи. Напомним, что Instagram оформляется от имени блогера, поэтому язык должен быть простым, и захватывать максимальное количество ключевых фраз.

Страница и аккаунт заполняется заранее подготовленными постами (из них 20% отводим под анонс схем/прогнозов). В Instagram, особенно в случае, если мы работаем с уже раскрученным аккаунтом, нужно делать акцент на сториз, вовлекать через них нашу ЦА. В Telegram можно сделать акцент на постах с отзывами о нас, и рабочих схемах.

Пример офомления канала в Instagram

3. Обратная связь.

Настройка обратной связи с целевой аудиторией – это must. Из самых простых вариантов: личные сообщения и боты.

Поиск каналов для привлечения трафика.

Условно бесплатные способы привлечения трафика:

1. Масслайкинг\массфолловинг в Instagram.

Один из самых известных и проверенных временем способов привлечения трафика. Механика всем знакома: парсинг ЦА и реклама на получившуюся аудиторию с других аккаунтов. Другие аккаунты создаются для того, чтобы аккаунт блогера не получил бан.

2. Попадание в топ по хэштегам и гео в Instagram.

Этот способ более трудозатратный, поэтому продвигать таким образом рекомендуется наш главный аккаунт. С помощью нескольких сотен ботов мы подписываемся на блогера, и оставляем лайки\комментарии на пост, который мы хотим увидеть в топе. Цель – заставить алгортим соц. сети выбрать наш пост релевантным для попадания в топ.

3. Упоминания в сториз других аккаунтов в Instagram.

Этот способ продвижения заключается в том, чтобы упоминать наш главный аккаунт в сториз других блогеров. Обычно начинающие блогеры соглашаются на такого рода взаимопиар, поэтому советуем искать аккаунты до 6-8к подписчиков.

4. Упоминания в чатах в Telegram.

Механика предельно проста: после парсинга ЦА и выборки интересующих нас чатов, мы даём рекламу нашего канала в чатах. Приветствуется нативный подход, а не реклама «в лоб». Перед тем, как размещать рекламу, всегда можно списаться с админом канала, и попробовать также договориться о кросспостинге.

Закупка трафика:

1. Размещение рекламы в сториз в Instagram.

После выборки блогеров и тематических страниц с нужной нам ЦА, делаем платные размещение в сториз этих аккаунтов. При таком подходе лучше всего направлять трафик на наш канал в Telegram.

2. Таргетированная реклама в Instagram.

Рекламировать наш канал в Telegram можно и через официальный рекламный кабинет в Facebook. Настраиваем таргет на нашу ЦА, смотрим на конверсию.

3. Размещение рекламы в каналы и чатах в Telegram.

Цена размещений может сильно варьироваться в зависимости от канала, поэтому рекомендуем узнать условия размещения постов во всех интересующих вас каналах и закрепов в чатах.

P.S.

После того, как такой подход начнёт приносить прибыль, вы можете масштабировать его при помощи новых страниц, каналов, чатов и нового контента.