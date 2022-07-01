Кейс: Льем через Telegram

На сегодняшний день мессенджеры являются очень прибыльными источниками трафика, но самый перспективный из них — Telegram. Охват рекламной публикации в телеграме гораздо шире, чем в соцсетях.

Например, рекламный пост ВКонтакте замечает 20-30% подписчиков группы, а в телеграме в районе 80% — согласитесь, высокий показатель вовлеченности.

Однако, на раскрутку канала потребуется много времени прежде, чем он начнет «топить», поэтому запаситесь терпением.

Так как же можно сконвертировать телеграм и с чего начать?

Создаем канал

Сперва определите тематику канала и формат публикуемого контента. Самая подходящая ЦА для гемблинга — платежеспособные мужчины от 24 лет. Данных подписчиков можно привлечь создавая каналы такой тематики: жесть-контент, шок-видео, автомобили, аварии, драки, рыбалка, строительство, спорт, эротика и конечно же азартные игры.

Проявляйте фантазию, оформи канал визуально привлекательно. Сделайте описание максимально подогревающим посетителя на подписку. Красиво оформите пост в закрепе.

Контент

Подглядывать формат публикаций можно у других каналов со схожей тематикой, фиксируя количество просмотров. Если хотите постить лонг-риды, то для проверки уникальности подойдут такие сервисы:

Не рекомендуем слепо копипастить посты, лучше сделать рерайт или позаимствовать идею и развить ее по-своему. Черпать вдохновение можно откуда угодно, для выбора картинок с девушками подойдет канал на tumblr.comпод хештегом sexy, также подобного полно на Pinterest, а видео можно найти на тематишних каналов в Youtube.

Американские первоисточники тоже годятся для контента, если вы хорошо знаете язык, можете грамотно и доступно перевести для читателей. К примеру, новости гемблинга можно брать отсюда gamblingsites.com

Аналитика

Для мониторинга каналов вам понадобятся следующие боты:

@ControllerBot

@ChannelsStatBotУстановите русский язык, добавьте их в администраторы своего телеграм-канала.

Чтобы понимать, нравится или не нравится аудитории контент, существуют боты, которые позволяют прикреплять к посту опросы, лайки/дизлайки (подробнее о таких ботах чуть ниже). Благодаря этим инструментам, вы поймете, что аудитория одобряет, а что нет. Исходя из этого, корректируйте формат контента и увеличивайте показатели вовлеченности.

Казино

Как лучше подать рекламу казино — дело индивидуальное. Но лучше всего подавать креатив максимально ненавязчиво и тонко. Лучше всего заходят промо с девушками, покупки дорогих девайсов (берем на вооружение выход нового iPhone), схемы обыгрывания казино или дилеров, в каких слотах велик выигрыш или как вернуть депозиты. Не забываем использовать актуальные хайп-новости, максимально нативно подводим к тому, что в дело замешана огромная сумма денег, которая была выиграна в определенном казино.

Инструменты

Чтобы упростить ведение канала и его обновление — без сервисов не обойтись.

Тут вам помогут следующие менеджеры:

SmmPlanner

Очень популярен среди арбитранов, включает несколько социалных сетей, возможность грузить в отложку не только картинки\статьи, но и видео.

VoteBot/QuanBot/ControllerBot/PollBot

Удобный боты для опросов

Telegra.ph

Маст-хэв для публикации лонг-ридов и аналитики: переходы, просмотры, пересечение с другими каналами.

Assistant

Самый удобный сервис отложенного постинга.

Nova Press Publisher

Инструмент автоматической публикации. Взаимодействует одновременно с несколькими платформами, расставляет utm-метки к ссылкам, а также ставит копирайты к картинкам и постам, сохраняя авторство.

Channely

Подходит для управления несколькими каналами в телеграмме, доступна в подробностях статистика, анализ подписчиков, охват публикаций, переходы по ссылкам и прочее.

Telemetr

Сервис сбора статистики и аналитики телеграмм каналов, включает в себя все инструменты для тотального мониторинга каналов.

В итоге, Telegram — отличный мессенджер для отлова годного трафа. При освоении его тонкостей и подключении нужных ботов, мессенджер великолепно подходит для арбитража трафика.

