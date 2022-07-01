Заработок на гемблинге в RevenueLab. С чего начать?

Первое и самое главное — про деньги

Обычно веб-мастеров, которые никогда не работали с этой вертикалью, в первую очередь интересует размер дохода. Цифры мы здесь не приводим, так как заработок на гемблинге зависит от массы факторов: оффера, ГЕО, способа продвижения, креатива и других. Зато расскажем как монетизируется трафик на азартные игры.

Мы предлагаем вебмастерам следующие модели монетизации:

CPA (Cost Per Action, «Си Пи Эй», плата за действия). Это известный даже начинающим арбитражникам способ оплаты за совершение пользователями целевого действия или нескольких. В случае с онлайн-казино оплачивается как правило регистрация, последующее внесение депозита и игровая деятельность.

Revenue Share («ревшара», доля выручки). Такая модель предполагает выплаты в среднем 35–45% от суммы, проигранной игроком. Это самая прибыльная для вебмастера система оплаты. Она позволяет получать доход с единожды приведенного человека в течение нескольких недель, месяцев или даже лет, если онлайн-игра затянула его настолько, что он регулярно оставляет в ней деньги.

CPL (Cost Per Lead, «Си Пи Эл, плата за регистрацию). Здесь все просто — аффилиат получает вознаграждения за каждого пользователя, перешедшего по ссылке и успешно подтверждающего регистрацию. Такую модель мы готовы предложить только после обсуждения.

Гибридная модель получения дохода по моделям Revenue Share и CPA обсуждается индивидуально.

Наши аффилиаты могут выбрать любую из этих систем монетизации. Стартовать в заработке на онлайн-казино мы рекомендуем с Revenue Share. Выбрать оффер для начала работы поможет персональный менеджер, он же может подобрать креатив и промо на нужных языках.

Кого привлекаем

Единого портрета «идеального игрока» не существует, так как данные статистики по ЦА онлайн-казино в разных странах отличается. Но общие черты среднестатистического лудомана актуальны практически для любого ГЕО.

Самые активные игроманы — это работающие платежеспособные мужчины в возрасте от 25 до 44 лет включительно, которым близки пассивные виды досуга с компьютером и гаджетами. Обычно iGaming-аудитория играет не только в азартные, но и в обычные онлайн-игры. При этом у этих людей есть желание и деньги пополнять баланс своих аккаунтов. Игроки — активные пользователи торрентов, онлайн-кинотеатров, сайтов «18+», развлекательных порталов, соцсетей и приложений для знакомств.

Женщин среди игроков тоже немало, но в женскую аудиторию сложнее «целиться» — нужны другие креативы и подход. Поэтому арбитражники предпочитают конвертить только мужчин.

В онлайн-казино и ставки на спорт людей затягивает зависимость (лудомания), интерес к способам «обыграть казино», желание без усилий удвоить сбережения и вера в удачу.

Кого не привлекаем

Убеждение, что в онлайн-казино лучше втягиваются так называемые «бомжи», который интересует простой и быстрый заработок в интернете, — не более чем миф. Человек с небольшими доходами или без них обычно не готов вкладывать последние деньги и скорее не внесет депозит. А арбитражник — не получит с него доход.

Таргет на аудиторию младше 23 лет скорее всего тоже не принесет желаемого результата — молодежь не так платежеспособна.

Какие креативы заходят, а какие нет

Если вы хотите получать стабильный заработок на онлайн казино, стоит позаботиться о качестве крео. В этой вертикали хорошо конверят яркие баннеры с информацией бонусах для новичков, красивыми женщинами, предметами роскоши, а также ролики, демонстрирующие эмоции выигравших.

Несколько фишек, которые при умелом подходе показывают отличный результат:

обращение к пользователю на «ты»;

призыв к действию в повелительном наклонении («переходи…», «играй…», «забирай…»);

указание на временное ограничение («только сегодня», «прямо сейчас»);

вопросы, которые волнуют потенциальную ЦА.

Хорошую конверсию обеспечивают и обещания легкого заработка с нуля, беспроигрышной лотереи и другой халявы. Но такие креативы привлекают преимущественно не платежеспособную аудиторию, которая вряд ли будет играть.

Что нужно знать о лендинге

Посадочная страница — основной элемент, мотивирующий пользователя совершить целевое действие. От ее качества зависит конверсия, и соответственно заработок аффилиата.

В вертикали лучше всего заходят два типа контента:

Новости. Нативные истории о крупных выигрышах людей в казино и связанных с ними происшествиях. Важно красиво обыграть такие сюжеты, например, использовать скриншоты и ролики из узнаваемых новостных источников со своим текстовым или звуковым сопровождением. И не забывать подставлять имена из нужного ГЕО.

Истории успеха. Можно, например, рассказывать о везунчиках, жизнь которых кардинально изменилась после выигрыша в игре, или про людей, разработавших схему обыгрывания казино, почаще упоминая нужный бренд.

Два важных качества, которым должны соответствовать информация на лендингах по гемблингу, — нативность и правдоподобность.

Как выбрать оффер

Гемблинг — достаточно широкая сфера. Партнерские программы предлагают офферы в трех группах:

онлайн-казино (включает рулетки, спины, автоматы, блек-джек и пр.)

беттинг (ставки на спорт);

покер-румы (онлайн-аналоги покерных клубов).

Если работать по модели Revenue Share, стоит выбирать самый «проигрышный» вариант. Чаще всего лудоманы сливают большие депозиты в автоматах, лотереях, рулетке. Реже — в букмекерских конторах и карточных играх.

Вообще критерий «проигрышности» — не единственный, который стоит принимать во внимание при выборе оффера. Если вы пришли в аффилейт маркетинг, уже имея стабильные источники траффика, то подбирать оффер стоит исходя из ЦА, которая оттуда приходит. А еще учитывать предпочитаемый ГЕО и возможности своего бюджета.

Новичкам же советуем только одно — не браться за все доступные офферы сразу. Лучше выбрать одну нишу в сфере, хорошенько ее изучить, протестировать разные источники трафика и креативы, понять, что работает, что не очень, получить первые серьезные заработки. Тогда последующий переход к другой нише вертикали пройдет легче.

Все об источниках трафика

Мы принимаем любой немотивированный источник трафика. За все время работы с аффилиатами мы поняли, какие из них конвертят больше всего активных игроков. Делимся списком топ-5 источников.

Соцсети

Ужесточение правил размещения рекламы не сыграло на руку вебмастерам, работающим с гемблинг-офферы. Сейчас многие блогеры и администраторы пабликов не соглашаются крутить рекламу казино — не хотят быть заблокированными. Тем не менее, пути обхода остаются и многие аффилиаты успешно привлекают трафик из Вконтакте, Инстаграма, Фейсбука. Помимо прямой рекламы пока продолжают работать клоакинг (спам) и масслайкинг.

Отдельно хочется упомянуть Тик-Ток — соцсеть, которая неплохо конвертит лудоманов. Модерация в сервисе довольно строгая. Все гемблинговые и около-гемблинговые креативы в ней обычно долго не живут — их блокируют. Но пути обхода существуют:

публикация легких крео без явного намека на азартные игры с размещением ссылки на оффер в профиле, а не на видео.

публикация нейтральных крео с размещением в видео ссылки на Телеграм-канал, где пользователь будет «прогреваться» до перехода на ленд;

создание или покупка множества аккаунтов с «продающими» оффер роликами с расчетом на то, что крео успеет увидеть хоть сколько-нибудь пользователей до блокировки;

комментарии (важно: ссылки в комментах в Тик-Ток оставлять нельзя), побуждающие пользователя перейти на страницу профиля, где заблаговременно оставлена ссылка на ленд или Телеграм;

создание страницы с несколькими легкими крео и проведение стрима со ссылкой на оффер в описании — есть вероятность, что алгоритмы сервиса приведут на стрим хотя бы сотню зрителей.

Телеграм

В Телеграм уже несколько лет работает типичная схема получения стабильного трафика. Она выглядит так:

Создается канал со схемой «обыгрывания казино» от лица, например, бывшего разработчика или бывалого лудомана. Важно продумать и прописать правдоподобную легенду. Накручивается несколько тысяч подписчиков. Размещается не менее 10 постов с личной историей, инструкциями «взлома» и скринами отзывов от благодарных подписчиков. Привлекаются «настоящие» подписчики. Для их покупки подойдут каналы, в которых обитает мужская аудитория 25–45 лет по тематикам: авто, спорт, новости, рыбалка, мемы и другие.

Такой канал может в течение длительного времени приносить платежеспособную ЦА.

Есть и другие способы продвижения гемблинг-офферов в мессенджере.

Органический трафик

SEO — один из лучших источников трафика благодаря высокой заинтересованности пользователя. Чаще всего аффилиаты, которые планируют долго и стабильно получать лидов из поисковика, создают общетематические сайты-обзорники, монобрендовые зеркала оригинального казино или тематические сайты, посвященные одной конкретной игре.

Вывод сайта по гемблингу в топ поисковиков и удержание его позиций может оказаться достаточно затратным из-за высокой конкуренции и большого количества затрат:

на покупку контента;

на закупку ссылочной массы;

на настройку и дизайн сайта.

Тем не менее, при должном старании полученный из SEO трафик способен многократно окупить понесенные расходы.

Дорвеи

Люди, недавно пришедшие в партнерский маркетинг, часто даже не знают, что такое дорвеи. А некоторые опытные арбитражники считают, что этот источник получения лидов безвозвратно устарел. На самом деле сгенерированные одностраничники, содержащие текст с ключевыми словами и пестрящие баннеры, продолжают работать и генерировать трафик. Из сетки доров можно выжимать максимум потенциальных игроков без существенных финансовых и временных затрат. Главное — разобраться в тонкостях работы с дорвеями и понимать, что делать, чтобы сайт не был заблокирован поисковиком.

Контекстная реклама

Контекстная реклама — хороший источник качественного трафика. С ее помощью можно собрать платежеспособную целевую аудиторию, заинтересованную в дополнительном заработке. Правда, придется финансово вложиться в продвижение рекламной компании, а также грамотно ее настроить, чтобы объявление прошло модерацию.

Вместо заключения

Постарались в этой статье рассказать все, что нужно знать новичку о заработке на гемблинге. Если желание получать деньги с трафика на онлайн-казино, покерные клубы и букмекерские конторы не пропало —- стоит углубиться в тему крео и работы с разными источниками. Работа с гемблинг-офферами — интересная и довольно прибыльная, если подходить к ней грамотно.

Мы в RevenueLab готовы помочь вам с новой вертикалью — взять на себя рутину по взаимодействию с партнерами, сбору статистики и финансовым вопросам. А также помогать с промо-материалами и другими аспектами деятельности. Чтобы вы могли сосредоточиться на самом главном — привлечении трафика и заработке.

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