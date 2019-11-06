Обновления в Facebook: реклама на вкладке «Группы» и тестирование заголовков

Первое обновление пока находится в процессе тестирования, и позволяет размещать рекламные объявления на вкладке «Группы».

Вероятно, в ближайшее время, всё больше рекламодателей будут получать доступ в новой функции, и к показу рекламного контента в мобильной ленте новостей, смогут добавить площадку «Групп», где пользователям (кроме новостей от групп, на которые они подписаны) будет показываться рекламный контент. Возможности таргетирования для данного размещений остаются такими же, как и для других объявлений (функция таргетирования пользователей в зависимости от их принадлежности к той или иной группе сегодня не реализована). Таким образом, по прошествии 2 лет с момента, когда Facebook официально анонсировал приоритет публикаций от семьи и друзей в новостной ленте, и начал уменьшать количество рекламного контента от бизнеса, брендов и СМИ, нововведение предоставляет брендам шанс увеличить своё присутствие в новостной ленте пользователей.

Второе обновление — функция адаптивных объявлений multiple text optimization, позволяет рекламодателям создавать несколько версий заголовков, рекламных копий и описаний для одного объявления.

Multiple text optimization создан для того, чтобы из нескольких версий заголовков, рекламных копий и описаний рекламного объявления выбирать ту, которая обеспечит самые высокие результаты кампании. Функция также может быть использована для того, чтобы найти наиболее релевантную аудиторию, и протестировать разные сочетания креативов. Нововведение по сути очень похоже на адаптивные поисковые объявления от Google Ads, запущенные в прошлом году. Таким образом, Facebook делает ещё один шаг в применения машинного обучения в рекламной сфере соц. сети.

