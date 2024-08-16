revenue-lab
Новости

Конференция iGB Live в Амстердаме: как это было

Конференция iGB Live проходила в Амстердаме с 16 по 19 июля 2024 года. Это большое событие в мире iGaming, которое объединяет профессионалов сферы. Здесь бренды, аффилиаты и команды партнерских сетей могут познакомиться и пообщаться друг с другом вживую.

Итоги iGB Live задают темп развития лидеров iGaming на год вперед. Появляются новые контакты, договоренности и планы на сотрудничество. Сфера развивается. И все это в атмосфере большого праздника, где общение идет легко и плодотворно.

Стать партнером

Команда RevenueLab побывала на iGB Live в Амстердаме. Мы до сих пор вспоминаем это время как период продуктивной работы и новых полезных знакомств. Делимся результатами iGB 2024 с вами.


Продуктивно поработали на стенде

Один из главных результатов iGB 2024 — мы организовали яркий стенд, где было удобно знакомиться и общаться с коллегами. Подобрали лучшие предложения для наших партнеров, а еще:


  • Установили более 125 новых контактов. Сейчас ведем переговоры о новых возможностях сотрудничества.

  • Провели более 10 встреч с нашими действующими аффилиатами. Обсудили дальнейшие планы, возможности для масштабирования, обменялись инсайтами. Закрепили партнерские отношения.

  • Познакомились и договорились о совместной работе. К платформе RevenueLab присоединились партнеры с разными типами трафика: SEO, PPC, ASO и другими.

  • Провели более 20 встреч с брендами. Укрепили связи с действующими партнерами и договорились о сотрудничестве с новыми 


Уже достаточно неплохие итоги iGB 2024, правда? Но команда RevenueLab всегда старается выжать максимум из любой возможности. У нас есть еще несколько важных результатов iGB Live в Амстердаме.


article_2.png

Дали экспертное интервью

Мы открыты к общению и готовы делиться своей экспертизой в iGaming с коллегами. Один из итогов iGB 2024 — наш СРА Team Lead дала интервью новостному каналу iGaming News. 


Юлия Куликова поделилась несколькими инсайтами насчет будущего рынка iGaming: 


  • Пора готовиться к выборам в США. Во время прошлых Facebook и Google сильно «штормило» — история может повториться, хоть мы и надеемся на лучшее. RevenueLab уже перевел часть партнеров на гибрид, чтобы для них этот период прошел спокойно.

  • Стоит обратить внимание на социальные казино. Пока неизвестно станут они трендом на один квартал, год или останутся с нами надолго. Команда RevenueLab уже работает с несколькими партнерами в этом направлении. 


За 13 лет на рынке iGaming мы накопили много знаний и делимся ими не только на отраслевых конференциях. Следите за блогом и соцсетями RevenueLab, чтобы оставаться в курсе последних тенденций индустрии.


Подарили коллегам мерч RevenueLab

Еще один результат iGB — мы разработали специальный мерч RevenueLab. У всех участников конференции была возможность забрать его на нашем стенде.


Среди предметов мерча были: стикер-паки, шопперы, брендированные покерные фишки, повербанки. Но особенно всем понравились антистресс-кубики — их разобрали первыми. Надеемся, они будут напоминать нашим коллегам о приятной встрече с командой RevenueLab и результатах iGB в Амстердаме.


article_3_ru.png

Организовали совместный стенд с Revsharks

Еще один результат iGB 2024 — новый опыт на сдвоенном стенде с Revsharks.


Благодаря нашему опыту в iGaming, пониманию особенностей ГЕО и работы с брендами мы запустили Revsharks by RevenueLab.


Revsharks — официальная партнерская программа казино Winshark на Tier-1 и Tier-2. Revsharks продуман до мелочей благодаря экспертизе команды RevenueLab: у бренда есть собственная платформа, retention команда, щедрые выплаты и стартовые бонусы.

article_4.png


Итоги iGB для команды RevenueLab

Мы благодарим всех, кто посетил наш стенд! Новые партнерства, живое общение с действующими аффилиатами и радость от каждой встречи — вот главные итоги iGB 2024.

Мы готовы делиться экспертизой с коллегами, рассказывать про тренды индустрии партнерам и брендам и развиваться вместе. С нетерпением ждем новых мероприятий в сфере iGaming, чтобы продолжить свою работу.

Переходите в наш Linkedin и Instagram, чтобы увидеть больше живых эмоций и результатов iGB 2024.

2024-08-16

Выбирай топовые офферы под любой тип трафика

Увеличь свой доход с revenuelab – экспертом iGaming индустрии в аффилейт маркетинге. Мы объединяем аффилиатов и рекламодателей и помогаем получать максимум прибыли от трафика

Стать партнером
Revshare: от 35%Top Rank
Условия и положенияПолитика конфиденциальностиПолитика cookie
EN
Top Ads HK Limited
Rm 7B, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong
© 2011-2025 revenuelab.