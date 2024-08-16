Конференция iGB Live в Амстердаме: как это было

Команда RevenueLab побывала на iGB Live в Амстердаме. Мы до сих пор вспоминаем это время как период продуктивной работы и новых полезных знакомств. Делимся результатами iGB 2024 с вами.





Продуктивно поработали на стенде

Один из главных результатов iGB 2024 — мы организовали яркий стенд, где было удобно знакомиться и общаться с коллегами. Подобрали лучшие предложения для наших партнеров, а еще:





Установили более 125 новых контактов. Сейчас ведем переговоры о новых возможностях сотрудничества.

Провели более 10 встреч с нашими действующими аффилиатами. Обсудили дальнейшие планы, возможности для масштабирования, обменялись инсайтами. Закрепили партнерские отношения.

Познакомились и договорились о совместной работе. К платформе RevenueLab присоединились партнеры с разными типами трафика: SEO, PPC, ASO и другими.

Провели более 20 встреч с брендами. Укрепили связи с действующими партнерами и договорились о сотрудничестве с новыми





Уже достаточно неплохие итоги iGB 2024, правда? Но команда RevenueLab всегда старается выжать максимум из любой возможности. У нас есть еще несколько важных результатов iGB Live в Амстердаме.





Дали экспертное интервью

Мы открыты к общению и готовы делиться своей экспертизой в iGaming с коллегами. Один из итогов iGB 2024 — наш СРА Team Lead дала интервью новостному каналу iGaming News.





Юлия Куликова поделилась несколькими инсайтами насчет будущего рынка iGaming:





Пора готовиться к выборам в США. Во время прошлых Facebook и Google сильно «штормило» — история может повториться, хоть мы и надеемся на лучшее. RevenueLab уже перевел часть партнеров на гибрид, чтобы для них этот период прошел спокойно.

Стоит обратить внимание на социальные казино. Пока неизвестно станут они трендом на один квартал, год или останутся с нами надолго. Команда RevenueLab уже работает с несколькими партнерами в этом направлении.





За 13 лет на рынке iGaming мы накопили много знаний и делимся ими не только на отраслевых конференциях. Следите за блогом и соцсетями RevenueLab, чтобы оставаться в курсе последних тенденций индустрии.





Подарили коллегам мерч RevenueLab

Еще один результат iGB — мы разработали специальный мерч RevenueLab. У всех участников конференции была возможность забрать его на нашем стенде.





Среди предметов мерча были: стикер-паки, шопперы, брендированные покерные фишки, повербанки. Но особенно всем понравились антистресс-кубики — их разобрали первыми. Надеемся, они будут напоминать нашим коллегам о приятной встрече с командой RevenueLab и результатах iGB в Амстердаме.







Организовали совместный стенд с Revsharks

Еще один результат iGB 2024 — новый опыт на сдвоенном стенде с Revsharks.





Благодаря нашему опыту в iGaming, пониманию особенностей ГЕО и работы с брендами мы запустили Revsharks by RevenueLab.





Revsharks — официальная партнерская программа казино Winshark на Tier-1 и Tier-2. Revsharks продуман до мелочей благодаря экспертизе команды RevenueLab: у бренда есть собственная платформа, retention команда, щедрые выплаты и стартовые бонусы.



Итоги iGB для команды RevenueLab

Мы благодарим всех, кто посетил наш стенд! Новые партнерства, живое общение с действующими аффилиатами и радость от каждой встречи — вот главные итоги iGB 2024.

Мы готовы делиться экспертизой с коллегами, рассказывать про тренды индустрии партнерам и брендам и развиваться вместе. С нетерпением ждем новых мероприятий в сфере iGaming, чтобы продолжить свою работу.

Переходите в наш Linkedin и Instagram, чтобы увидеть больше живых эмоций и результатов iGB 2024.