RevenueLab — официальный партнёр Georgia iGaming Affiliate Conference

iGaming Affiliate Conference — конференция для представителей сферы онлайн и офлайн казино, вебмастеров, аффилиатов, представителей партнёрских сетей, SEO-специалистов, разработчиков и всех, кто связан с гемблинг-бизнесом. Мы рады напомнить, что в этому году RevenueLab стал официальным партнёром iGaming Affiliate Conference, которая состоится уже 18 октября в Тбилиси.

Спикеры конференции представят доклады по качественному привлечению трафика через SEO-оптимизацию и CPA-сети, лучшим маркетинговым стратегиям для онлайн-казино, созданию iGaming-сайтов и многим другим ключевым для рынка тематикам. Когда же насыщенная программа подойдёт к концу, гости конференции смогут продолжить нетворкинг на вечеринке, а позже присоединиться к афтерпати, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества в непринуждённой обстановке.

P.S.
Не упустите специальное предложение от организаторов: только до 17 октября у вас есть возможность купить комбо-билет сразу на два мероприятия: Georgia iGaming в Тбилиси (18 октября) и Конференцию партнёрского маркетинга в Минске (12 декабря) по специальной цене. Подробные условия смотрите на сайты конференции: https://bit.ly/2XrZKAg

2017-06-01

