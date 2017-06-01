RevenueLab — официальный партнёр Georgia iGaming Affiliate Conference

Спикеры конференции представят доклады по качественному привлечению трафика через SEO-оптимизацию и CPA-сети, лучшим маркетинговым стратегиям для онлайн-казино, созданию iGaming-сайтов и многим другим ключевым для рынка тематикам. Когда же насыщенная программа подойдёт к концу, гости конференции смогут продолжить нетворкинг на вечеринке, а позже присоединиться к афтерпати, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества в непринуждённой обстановке.

P.S.

Не упустите специальное предложение от организаторов: только до 17 октября у вас есть возможность купить комбо-билет сразу на два мероприятия: Georgia iGaming в Тбилиси (18 октября) и Конференцию партнёрского маркетинга в Минске (12 декабря) по специальной цене. Подробные условия смотрите на сайты конференции: https://bit.ly/2XrZKAg

Регистрируйтесь на RevenueLab и получайте доступ к лучшим офферам в нише гемблинга уже сегодня.