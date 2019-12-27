Новые офферы: Avalon78, BetWinner, Rivalry.gg и Pinnacle

Avalon78

Казино Avalon78 предлагает широкий выбор игр сразу от ряда известных разработчиков, среди которых есть Net Entertainment, Microgaming, BetSoft и многие другие. Что касается игровой линейки, то в Avalon78 найдутся игры для любого игрока: от различных слотов и игр лайв казино до видео покера и джекпота. Кроме того, как новых, так и уже существующих игроков Avalon78 ждёт коллекция различных бонусов. В казино есть 12 VIP-уровней для игроков, варианты получения кэшбэка, а также большинство популярных банковских опций.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO

Страны: SE, DE, CA

BetWinner

Платформа BetWinner сегодня доступна на 51 языке и предлагает ряд различных типов коэффициентов для ставок. Команда BetWinner следит за тем, чтобы посетители платформы получали выгодные сочетания коэффициентов и привлекательных ставок, чтобы создавать хорошие условия как для любителей беттинга, так и любителям спорта в целом. Платформа пользуется большой популярностью среди игроков Центральной Европы, и открывает доступ к бесчисленному количеству мировых спортивных событий. Несмотря на то, что в первую очередь платформа создана для любителей беттинга, BetWinner подойдёт и для игры в казино, в котором представлено множество игр, от лайв казино и бинго, до покера и других классических игр.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SMM

Страны: TR, PT

Rivalry.gg

Rivalry.gg — платформа для ставок на лучшие мировые матчи с киберспортивной арены, на которой представлены большинство популярных франшиз, от League of Legends до Dota 2, от Overwatch до Counter Strike: GO. Благодаря высокому качеству услуг, за последние годы Rivalry.gg зарекомендовала себя как одна из лучших платформ по размещению ставок в сфере esports. Среди преимуществ Rivalry.gg — хорошие коэффициенты, простой в использовании сайт и честные приветственные бонусы.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Google AdWords

Страны: SE, MY, PE

Pinnacle

Pinnacle предлагает своим посетителям как делать ставки на спортивные события, так и играть в классические и новые игры онлайн казино. Игровая линейка казино Pinnacle предлагает классические слоты, игры лайв казино, и другие варианты, а любителей беттинга ждут спортивные ставки на главные мировые события. Платформа доступна как для мобильных, так и для настольных игроков. В Pinnacle есть возможность делать лайв ставки на основные виды спорта, а также платформа гарантирует лучшие коэффициенты ставок и быстрые выплаты.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, Google AdWords

Страны: KR, JP, CA, LATAM

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