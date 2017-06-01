Новые офферы: Vegas Paradise и Monster casino

Vegas Paradise

Vegas Paradise лучшим образом сочетает в себе игры с современной механикой и традиционные игры казино. Игрокам предлагается широчайший набор игр от ряда известных производителей, который вмещает в себя разнообразные слоты, джекпот, скрэтч-игры, игры лайв казино, мобильные игры, и многие другие. Из-за большого выбора игр, возможности мгновенной игры в браузере, а также полной оптимизации для мобильных платформ, Vegas Paradise придётся по вкусу даже самым требовательным игрокам.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, PPC, SMM, SMS, Email

Страны: FI, DE, CA, NZ, UK

Monster casino

Monster casino — онлайн казино, в котором представлен по-настоящему огромный выбор игр: от классических настольных игр и лайв казино дл скретч-карт и других игр с мгновенным выигрышем. Однако особенное место в Monster casino занимают видео слоты от самых разных разработчиков, включая такие топовые компании как NetEnt, NextGen, IGT, Microgaming и другие. Казино предлагает ряд привилегий для новых игроков, и станет отличным выбором для тех, кто хочет играть в движении. Благодаря удобному веб-интерфейсу, игроки всегда находятся в курсе лучших предложений казино, а надёжная поддержка в чате и наличие самых популярных платёжных решений делает казино ещё более удобным для игроков.

Партнёрские отчисления : RevShare от 35%

Топовые источники трафика : SEO, PPC, SMM, Email

Страны: FI, DE, CA, NZ, UK, NO, IE

Регистрируйтесь на RevenueLab и получайте доступ к лучшим офферам в нише гемблинга уже сегодня.