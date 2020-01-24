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Офферы

Новые офферы: The Gold Lounge и Conquer Casino

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The Gold Lounge
The Gold Lounge – отличный выбор даже для самых требовательных игроков. Удобный дизайн и надёжная поддержка казино помогает игрокам чувствовать себя уверенно, а фантастическое разнообразие игр не наскучит даже самым опытным игрокам. Игровая линейка казино предлагает игры от ведущих мировых разработчиков. А в то время, как существующие игроки могут увеличивать свой выигрыш благодаря дополнительным бонусам и программе для постоянных игроков, новые игроки могут получить щедрые приветственные бонусы.

  • Партнёрские отчисления: RevShare от 35%
  • Топовые источники трафика: SEO, PPC, SMM, Email
  • Страны: FI, DE, CA, NZ, UK, NO, IE

Conquer Casino
Conquer Casino – это большой выбор классических и новых игр, и отличный выбор для любого игрока. На вебсайте казино игроков постоянно держат в курсе последних дополнений к играм, а что касается игровой линейки, то Conquer Casino есть что предложить даже самым требовательным игрокам. Огромный выбор слотов, лайв казино, настольные игры, и многое другое. У существующих игроков есть возможность играть в самые разные игры, и участвовать в промоакциях, а новые игроки могут рассчитывать на щедрое вознаграждение в виду приветственных бонусов.

  • Партнёрские отчисления: RevShare от 35%
  • Топовые источники трафика: SEO, PPC, SMM, SMS, Email
  • Страны: FI, DE, CA, NZ, UK

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2020-01-24

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