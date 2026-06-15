Эта статья построена как рейтинг — от максимального опубликованного RevShare к минимальному. Но перед вами не просто список с цифрами. Сильный оффер должен хорошо выглядеть не только в таблице комиссий, но и в реальной работе с трафиком. Поэтому ниже мы смотрим не только на процент, но и на то, как оффер выглядит на практике.

Что делает RevShare-оффер сильным

Перед рейтингом полезно зафиксировать простую логику. Сильные revshare партнерские программы обычно сочетают несколько понятных вещей:

прозрачную структуру revenue share

узнаваемый продукт

хороший потенциал конверсии

стабильную отчетность

понятную поддержку со стороны менеджеров

широкое покрытие по GEO или четкий региональный фокус

достойное удержание игроков

Это важно, потому что даже оффер с более низкой ставкой может обгонять более высокий по выплате, если сама воронка собирает лучший результат. Именно поэтому revshare партнерки нельзя сравнивать только по цифре в заголовке. Одна программа может обещать высокий процент, но проигрывать другой по retention, бренду и фактической монетизации.

Другими словами, сильный процент на лендинге — это еще не сильный результат в реальности.

Рейтинг: топ RevShare-офферов по максимальной опубликованной ставке

Этот рейтинг строится вокруг опубликованной максимальной комиссии, но одной цифры здесь недостаточно. Хороший оффер должен быть логичным с точки зрения продукта, доверия к бренду и реального потенциала конверсии. Именно поэтому ниже собраны не просто названия, а предложения, которые можно рассматривать как рабочие варианты под разные типы трафика.

1. Kingfin

Опубликованный RevShare: до 80%

Вертикаль: финансы / трейдинг

Модели: RevShare, CPA, hybrid

Kingfin занимает первое место в рейтинге, потому что публичный потолок здесь выше, чем у остальных. Если выстраивать список строго по максимальной ставке, этот бренд закономерно оказывается наверху.

Почему он выделяется:

до 80% revenue share

гибкое сочетание моделей

фокус на длинной монетизации

хороший вариант для аффилиатов, которые понимают LTV-логику

Но есть важный нюанс. Это не гемблинг-бренд, поэтому его нельзя напрямую сравнивать с классическими casino или sportsbook-офферами по всем параметрам. Поведение трафика здесь другое, и конверсия ближе к качеству финансового лида, чем к развлекательному намерению.

Поэтому Kingfin лидирует по чистому проценту, но в классическом iGaming-разговоре стоит немного особняком.

2. Mostbet Partners

Опубликованный RevShare: до 60%

Вертикаль: sportsbook + casino

Модели: RevShare, CPA, hybrid

Среди iGaming-брендов Mostbet выглядит одним из самых сильных вариантов в списке. Потолок в 60% уже сам по себе поднимает его в верхнюю часть любого рейтинга, но важнее не только ставка, а сама комбинация продукта.

Почему он работает:

sportsbook и casino в одной экосистеме

широкий интерес со стороны аудитории

удобен для смешанного трафика

ставка достаточно сильная, чтобы оставаться конкурентной

Это хороший пример того, как revshare партнерские программы могут выглядеть убедительно не только в цифрах, но и в продукте. Здесь под ставкой действительно есть база: узнаваемый бренд, понятная вертикаль и достаточно широкая воронка для разных форматов трафика.

Если смотреть на партнерки именно как на рабочие инструменты, Mostbet — один из самых очевидных кандидатов на тест.

Опубликованный RevShare: до 50%

Вертикаль: casino + betting

Модели: RevShare, CPA, hybrid

PIN-UP держится высоко в рейтинге, потому что сочетает сильную ставку с ощущением прямого рекламодателя, которое многим аффилиатам нравится. Коммерческая структура здесь достаточно прозрачна, а сам frontend-продукт хорошо поддерживает конверсию.

Сильные стороны:

до 50% RevShare

широкое покрытие внутри iGaming

узнаваемый стиль бренда

полезные промоматериалы для партнеров

Это один из тех случаев, когда revshare партнерки выглядят не просто агрессивно, а сбалансированно. Для многих вебмастеров это даже важнее, чем попытка выжать самый высокий процент в теории. Когда бренд уже визуально и продуктово упакован хорошо, с ним часто проще строить рабочую воронку.

Опубликованный RevShare: от 50%, с возможностью индивидуального повышения

Вертикаль: casino + sportsbook

Модели: RevShare, CPA, hybrid

1win занимает интересную позицию. Публичная стартовая ставка уже выглядит сильно, а дальнейший апсайд часто зависит от того, как развивается ваше сотрудничество с программой после того, как вы показываете объем и качество трафика.

Почему этот оффер часто держат в шорт-листе:

стартовая ставка 50%

сильная продуктовая ширина

подходит под разные источники трафика

есть пространство для переговоров

Это хороший пример того, как revshare партнерская программа может становиться сильнее со временем. Одни офферы красиво выглядят только на лендинге. Другие становятся интереснее тогда, когда партнер уже доказал, что умеет приводить рабочий трафик.

Именно поэтому 1win регулярно появляется в обзорах, где обсуждают revshare партнерки уже не в рекламном, а в практическом ключе.

Опубликованный RevShare: часто указывается до 45%

Вертикаль: sportsbook + casino

Модели: RevShare, CPA, hybrid

Parimatch остается заметным брендом, потому что здесь часть работы делает сама узнаваемость. Не каждый оффер обязан иметь самый громкий процент, если бренд уже хорошо воспринимается в нужном GEO.

Почему он остается в рейтинге:

сильная узнаваемость

сочетание sportsbook и casino

удобен для branded traffic

хорошо подходит тем, кто работает через известные имена

Здесь важно смотреть реалистично. Даже если ставка не кажется самой агрессивной во всем списке, продукт все равно может давать хороший результат, если ваш трафик совпадает с брендом по намерению и ожиданиям аудитории.

Это еще один случай, когда revshare партнерские программы нужно оценивать не по цифре отдельно, а по связке “бренд + продукт + конверсия”.

Опубликованный RevShare: до 40%

Вертикаль: sportsbook + casino + esports

Модели: RevShare и другие партнерские модели

1xBet остается одним из самых заметных брендов на рынке. Публичный потолок revenue share здесь ниже, чем у верхней группы, но ширина продукта все равно удерживает его в обсуждении.

Почему он важен:

до 40% RevShare

очень широкая sportsbook-линейка

есть casino и esports

сильная глобальная узнаваемость

Это полезное напоминание о том, что не любой рейтинг показывает всю картину. Некоторые revshare партнерки стоят ниже по проценту, но при этом могут хорошо работать просто потому, что бренд уже знаком аудитории и не требует долгого прогрева.

Если вы собираете список не ради цифр, а ради реальной работы с трафиком, такие бренды пропускать нельзя.

Опубликованный RevShare: до 40%

Вертикаль: sportsbook + casino

Модели: RevShare, CPA, hybrid, CPL, CPI

MelBet закрывает основной рейтинг, но свое место в нем все равно заслуживает. Это практичный вариант для аффилиатов, которым нужна гибкость и не нужен самый громкий бренд на рынке.

Почему он остается рабочим:

до 40% RevShare

несколько моделей на выбор

мультиязычная поддержка

удобная статистика и партнерские инструменты

Для части вебмастеров MelBet оказывается сильнее не как “громкое имя”, а как рабочий операционный выбор. И в реальном обзоре это тоже важно, потому что далеко не все revshare партнерки выигрывают только за счет шума вокруг бренда.

Какие офферы выглядят сильнее всего на практике

Если убрать маркетинговые формулировки и оставить только полезный вывод, ответ всегда зависит от трафика.

По чистой headline-ставке:

Kingfin

Mostbet

PIN-UP

По узнаваемости внутри iGaming:

1xBet

Parimatch

1win

По практической гибкости:

MelBet

1win

PIN-UP

Так что лучшие revshare партнерки — это не всегда те, у которых самый высокий процент. Лучшая связка зависит от:

вашего GEO

вашего источника трафика

того, нужен ли вам sportsbook, casino или оба направления

того, нужен ли вам fallback в виде CPA

того, насколько важны переговоры с менеджером в вашем процессе

Именно поэтому подход “у кого выше ставка, тот и лучше” почти никогда не работает так хорошо, как кажется. Более низкий оффер может обгонять более высокий, если бренд лучше конвертит, дольше удерживает игроков и естественнее подходит вашей аудитории.

На практике лучшая revshare партнерка — это часто та, которая аккуратно ложится на ваш источник трафика и удерживает пользователей после первой конверсии. Такой фильтр намного полезнее, чем смотреть только на комиссию.

Финальный вывод

Сильный revenue-share оффер никогда не стоит оценивать только по проценту. Ставка важна, но она работает вместе с конверсией, удержанием, логикой выплат, качеством продукта и спросом на бренд.

Если вам нужен самый высокий опубликованный потолок во всем рейтинге, первым идет Kingfin. Если вам нужна именно iGaming-модель, Mostbet, PIN-UP и 1win выглядят более релевантно в верхней части списка. Если важнее узнаваемость бренда, то 1xBet и Parimatch тоже заслуживают серьезного внимания.

Самый чистый способ сравнивать такие предложения:

сначала собрать шорт-лист по ставке

убрать бренды, которые не подходят под вашу вертикаль

сравнить реальную логику конверсии

смотреть не только на approval, но и на retention

тестировать на собственном трафике

возвращаться к переговорам, когда вы уже доказали объем

Именно в этот момент revshare партнерские программы перестают быть просто красивым рейтингом и превращаются в реальный источник дохода. Поэтому revshare партнерки стоит сравнивать не только глазами, но и цифрами после теста.