Партнерский маркетинг — способ заработка денег на продвижении букмекерских контор и привлечении новых клиентов. Партнеры, которых также называют "вебмастеры", получают вознаграждение за каждого привлеченного клиента, или за определенный объем продаж. Оплата также возможна и за любые другие действия клиента, связанные с продвигаемым брендом, которые он совершил благодаря усилиям вебмастера.
Эта статья построена как рейтинг — от максимального опубликованного RevShare к минимальному. Но перед вами не просто список с цифрами. Сильный оффер должен хорошо выглядеть не только в таблице комиссий, но и в реальной работе с трафиком. Поэтому ниже мы смотрим не только на процент, но и на то, как оффер выглядит на практике.
Что делает RevShare-оффер сильным
Перед рейтингом полезно зафиксировать простую логику. Сильные revshare партнерские программы обычно сочетают несколько понятных вещей:
прозрачную структуру revenue share
узнаваемый продукт
хороший потенциал конверсии
стабильную отчетность
понятную поддержку со стороны менеджеров
широкое покрытие по GEO или четкий региональный фокус
достойное удержание игроков
Это важно, потому что даже оффер с более низкой ставкой может обгонять более высокий по выплате, если сама воронка собирает лучший результат. Именно поэтому revshare партнерки нельзя сравнивать только по цифре в заголовке. Одна программа может обещать высокий процент, но проигрывать другой по retention, бренду и фактической монетизации.
Другими словами, сильный процент на лендинге — это еще не сильный результат в реальности.
Рейтинг: топ RevShare-офферов по максимальной опубликованной ставке
Этот рейтинг строится вокруг опубликованной максимальной комиссии, но одной цифры здесь недостаточно. Хороший оффер должен быть логичным с точки зрения продукта, доверия к бренду и реального потенциала конверсии. Именно поэтому ниже собраны не просто названия, а предложения, которые можно рассматривать как рабочие варианты под разные типы трафика.
1. Kingfin
Опубликованный RevShare: до 80%
Вертикаль: финансы / трейдинг
Модели: RevShare, CPA, hybrid
Kingfin занимает первое место в рейтинге, потому что публичный потолок здесь выше, чем у остальных. Если выстраивать список строго по максимальной ставке, этот бренд закономерно оказывается наверху.
Почему он выделяется:
до 80% revenue share
гибкое сочетание моделей
фокус на длинной монетизации
хороший вариант для аффилиатов, которые понимают LTV-логику
Но есть важный нюанс. Это не гемблинг-бренд, поэтому его нельзя напрямую сравнивать с классическими casino или sportsbook-офферами по всем параметрам. Поведение трафика здесь другое, и конверсия ближе к качеству финансового лида, чем к развлекательному намерению.
Поэтому Kingfin лидирует по чистому проценту, но в классическом iGaming-разговоре стоит немного особняком.
2. Mostbet Partners
Опубликованный RevShare: до 60%
Вертикаль: sportsbook + casino
Модели: RevShare, CPA, hybrid
Среди iGaming-брендов Mostbet выглядит одним из самых сильных вариантов в списке. Потолок в 60% уже сам по себе поднимает его в верхнюю часть любого рейтинга, но важнее не только ставка, а сама комбинация продукта.
Почему он работает:
sportsbook и casino в одной экосистеме
широкий интерес со стороны аудитории
удобен для смешанного трафика
ставка достаточно сильная, чтобы оставаться конкурентной
Это хороший пример того, как revshare партнерские программы могут выглядеть убедительно не только в цифрах, но и в продукте. Здесь под ставкой действительно есть база: узнаваемый бренд, понятная вертикаль и достаточно широкая воронка для разных форматов трафика.
Если смотреть на партнерки именно как на рабочие инструменты, Mostbet — один из самых очевидных кандидатов на тест.
3. PIN-UP Partners
Опубликованный RevShare: до 50%
Вертикаль: casino + betting
Модели: RevShare, CPA, hybrid
PIN-UP держится высоко в рейтинге, потому что сочетает сильную ставку с ощущением прямого рекламодателя, которое многим аффилиатам нравится. Коммерческая структура здесь достаточно прозрачна, а сам frontend-продукт хорошо поддерживает конверсию.
Сильные стороны:
до 50% RevShare
широкое покрытие внутри iGaming
узнаваемый стиль бренда
полезные промоматериалы для партнеров
Это один из тех случаев, когда revshare партнерки выглядят не просто агрессивно, а сбалансированно. Для многих вебмастеров это даже важнее, чем попытка выжать самый высокий процент в теории. Когда бренд уже визуально и продуктово упакован хорошо, с ним часто проще строить рабочую воронку.
4. 1win Partners
Опубликованный RevShare: от 50%, с возможностью индивидуального повышения
Вертикаль: casino + sportsbook
Модели: RevShare, CPA, hybrid
1win занимает интересную позицию. Публичная стартовая ставка уже выглядит сильно, а дальнейший апсайд часто зависит от того, как развивается ваше сотрудничество с программой после того, как вы показываете объем и качество трафика.
Почему этот оффер часто держат в шорт-листе:
стартовая ставка 50%
сильная продуктовая ширина
подходит под разные источники трафика
есть пространство для переговоров
Это хороший пример того, как revshare партнерская программа может становиться сильнее со временем. Одни офферы красиво выглядят только на лендинге. Другие становятся интереснее тогда, когда партнер уже доказал, что умеет приводить рабочий трафик.
Именно поэтому 1win регулярно появляется в обзорах, где обсуждают revshare партнерки уже не в рекламном, а в практическом ключе.
5. Parimatch Affiliates
Опубликованный RevShare: часто указывается до 45%
Вертикаль: sportsbook + casino
Модели: RevShare, CPA, hybrid
Parimatch остается заметным брендом, потому что здесь часть работы делает сама узнаваемость. Не каждый оффер обязан иметь самый громкий процент, если бренд уже хорошо воспринимается в нужном GEO.
Почему он остается в рейтинге:
сильная узнаваемость
сочетание sportsbook и casino
удобен для branded traffic
хорошо подходит тем, кто работает через известные имена
Здесь важно смотреть реалистично. Даже если ставка не кажется самой агрессивной во всем списке, продукт все равно может давать хороший результат, если ваш трафик совпадает с брендом по намерению и ожиданиям аудитории.
Это еще один случай, когда revshare партнерские программы нужно оценивать не по цифре отдельно, а по связке “бренд + продукт + конверсия”.
6. 1xBet Partners
Опубликованный RevShare: до 40%
Вертикаль: sportsbook + casino + esports
Модели: RevShare и другие партнерские модели
1xBet остается одним из самых заметных брендов на рынке. Публичный потолок revenue share здесь ниже, чем у верхней группы, но ширина продукта все равно удерживает его в обсуждении.
Почему он важен:
до 40% RevShare
очень широкая sportsbook-линейка
есть casino и esports
сильная глобальная узнаваемость
Это полезное напоминание о том, что не любой рейтинг показывает всю картину. Некоторые revshare партнерки стоят ниже по проценту, но при этом могут хорошо работать просто потому, что бренд уже знаком аудитории и не требует долгого прогрева.
Если вы собираете список не ради цифр, а ради реальной работы с трафиком, такие бренды пропускать нельзя.
7. MelBet Partners
Опубликованный RevShare: до 40%
Вертикаль: sportsbook + casino
Модели: RevShare, CPA, hybrid, CPL, CPI
MelBet закрывает основной рейтинг, но свое место в нем все равно заслуживает. Это практичный вариант для аффилиатов, которым нужна гибкость и не нужен самый громкий бренд на рынке.
Почему он остается рабочим:
до 40% RevShare
несколько моделей на выбор
мультиязычная поддержка
удобная статистика и партнерские инструменты
Для части вебмастеров MelBet оказывается сильнее не как “громкое имя”, а как рабочий операционный выбор. И в реальном обзоре это тоже важно, потому что далеко не все revshare партнерки выигрывают только за счет шума вокруг бренда.
Какие офферы выглядят сильнее всего на практике
Если убрать маркетинговые формулировки и оставить только полезный вывод, ответ всегда зависит от трафика.
По чистой headline-ставке:
Kingfin
Mostbet
PIN-UP
По узнаваемости внутри iGaming:
1xBet
Parimatch
1win
По практической гибкости:
MelBet
1win
PIN-UP
Так что лучшие revshare партнерки — это не всегда те, у которых самый высокий процент. Лучшая связка зависит от:
вашего GEO
вашего источника трафика
того, нужен ли вам sportsbook, casino или оба направления
того, нужен ли вам fallback в виде CPA
того, насколько важны переговоры с менеджером в вашем процессе
Именно поэтому подход “у кого выше ставка, тот и лучше” почти никогда не работает так хорошо, как кажется. Более низкий оффер может обгонять более высокий, если бренд лучше конвертит, дольше удерживает игроков и естественнее подходит вашей аудитории.
На практике лучшая revshare партнерка — это часто та, которая аккуратно ложится на ваш источник трафика и удерживает пользователей после первой конверсии. Такой фильтр намного полезнее, чем смотреть только на комиссию.
Финальный вывод
Сильный revenue-share оффер никогда не стоит оценивать только по проценту. Ставка важна, но она работает вместе с конверсией, удержанием, логикой выплат, качеством продукта и спросом на бренд.
Если вам нужен самый высокий опубликованный потолок во всем рейтинге, первым идет Kingfin. Если вам нужна именно iGaming-модель, Mostbet, PIN-UP и 1win выглядят более релевантно в верхней части списка. Если важнее узнаваемость бренда, то 1xBet и Parimatch тоже заслуживают серьезного внимания.
Самый чистый способ сравнивать такие предложения:
сначала собрать шорт-лист по ставке
убрать бренды, которые не подходят под вашу вертикаль
сравнить реальную логику конверсии
смотреть не только на approval, но и на retention
тестировать на собственном трафике
возвращаться к переговорам, когда вы уже доказали объем
Именно в этот момент revshare партнерские программы перестают быть просто красивым рейтингом и превращаются в реальный источник дохода. Поэтому revshare партнерки стоит сравнивать не только глазами, но и цифрами после теста.