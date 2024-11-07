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Конференции

SiGMA South Asia 2025

Конференции
30 ноября - 1 декабря30 ноября - 1 декабряКоломбо, Шри-ЛанкаКоломбо, Шри-ЛанкаПрофессионалы в сфере iGaming и азартных игрДля: Профессионалы в сфере iGaming и азартных игрУточняетсяУчастники: Уточняется Не указанОрганизатор: Не указан
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SiGMA South Asia 2025

SiGMA South Asia 2025, проходящий в Шри-Ланке, станет ключевым событием для игорной индустрии региона, открывая доступ к инновационным идеям, стартапам и широким возможностям для нетворкинга. С запуском первого казино-курорта в 2025 году, Шри-Ланка укрепляет свою роль как новый центр игровой индустрии. На фоне стремительного роста южноазиатского рынка, который к 2028 году превысит $7,5 миллиардов, событие охватит также важные рынки Индии и Пакистана, демонстрируя потенциал для значительного роста. Конференции, эксклюзивные встречи, гала-ужины и незабываемая вечеринка делают SiGMA South Asia 2025 обязательным для посещения.

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