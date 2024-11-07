SiGMA South Asia 2025, проходящий в Шри-Ланке, станет ключевым событием для игорной индустрии региона, открывая доступ к инновационным идеям, стартапам и широким возможностям для нетворкинга. С запуском первого казино-курорта в 2025 году, Шри-Ланка укрепляет свою роль как новый центр игровой индустрии. На фоне стремительного роста южноазиатского рынка, который к 2028 году превысит $7,5 миллиардов, событие охватит также важные рынки Индии и Пакистана, демонстрируя потенциал для значительного роста. Конференции, эксклюзивные встречи, гала-ужины и незабываемая вечеринка делают SiGMA South Asia 2025 обязательным для посещения.