revenue-lab
Саммиты

Sports Betting West Africa+ Summit

Саммиты
27 августа - 2927 августа - 29Аккра, ГанаАккра, ГанаОператоры, регуляторы и представители игорной индустрииДля: Операторы, регуляторы и представители игорной индустрииУточняетсяУчастники: УточняетсяEventus InternationalОрганизатор: Eventus International
Перейти на сайт мероприятия
Sports Betting West Africa+ Summit

10-я ежегодная конференция Sports Betting West Africa+ (SBWA+) соберет операторов, регуляторов и представителей игорной индустрии в Аккре, чтобы обсудить актуальные вопросы регулирования азартных игр в Гане и соседних странах. Участники узнают о лучших практиках для увеличения прибыли и доли рынка на быстрорастущем западноафриканском рынке. В SBWA+ 2025 ожидается участие сотен представителей со всего мира, что делает это событие идеальной площадкой для заключения сделок и расширения партнерств.


Выбирай топовые офферы под любой тип трафика

Увеличь свой доход с RevenueLab – экспертом iGaming индустрии в аффилейт маркетинге. Мы объединяем аффилиатов и рекламодателей и помогаем получать максимум прибыли от трафика

Стать партнером
Revshare: от 35%Top Rank
Условия и положенияПолитика конфиденциальностиПолитика cookie
EN
Top Ads HK Limited
Rm 7B, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong
© 2011-2025 RevenueLab