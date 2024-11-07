Sports Betting West Africa+ Summit

10-я ежегодная конференция Sports Betting West Africa+ (SBWA+) соберет операторов, регуляторов и представителей игорной индустрии в Аккре, чтобы обсудить актуальные вопросы регулирования азартных игр в Гане и соседних странах. Участники узнают о лучших практиках для увеличения прибыли и доли рынка на быстрорастущем западноафриканском рынке. В SBWA+ 2025 ожидается участие сотен представителей со всего мира, что делает это событие идеальной площадкой для заключения сделок и расширения партнерств.



