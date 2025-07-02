Adspect.ai — гибкий облачный сервис для защиты CPA-офферов и лендингов от нежелательного трафика.
Преимущества PHOENIX APPS:
Аккаунты разработчиков
Полный контроль за созданием аккаунтов благодаря собственному фармингу — стабильные консоли с высоким процентом одобрения.
Конструктор PWA
Быстрый запуск PWA: готовые шаблоны, мультидоменная настройка, автотекст, аналитика и A/B-тестирование — всего в несколько кликов.
Push-уведомления
Мощная платформа с собственным SDK и гибкой системой управления кампаниями.
Маркетплейс аккаунтов
Первый всеобъемлющий хаб для разработчиков и партнеров — выгодные условия для продавцов и кэшбэк для покупателей.
Разработка приложений
Кастомные приложения для iOS и Android под любые ниши от нашей команды разработчиков и дизайнеров.