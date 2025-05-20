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Антидетект браузер

GeeLark

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GeeLark–первый антидетект-телефон, разработанный для мультиаккаунтинга в мобильных приложениях. Предоставляя доступ к удаленным Android-телефонам, GeeLark идеально подходит для управления мультиаккаунтами в мобильных приложениях и эффективной работы с мобильным трафиком без физических телефонов.

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Преимущества Geelark:

  • Реальные Android-телефоны в облаке, каждый со случайными цифровыми отпечатками устройства

  • Управление несколькими облачными телефонами с одного компьютера

  • AI-функции для легкого создания привлекательного контента

  • Инструменты автоматизации, включая синхронизатор, RPA и API

  • Поддержка использования камеры и прямых трансляций

  • Плавная работа и высокая совместимость без занимания места на локальном диске

  • Гибкие подписки, включая бесплатный план

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