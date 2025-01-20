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Антидетект браузер

Vision.

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Vision — это надежный и удобный антидетект-браузер, специально разработанный для арбитражников, маркетологов и пользователей, работающих с несколькими аккаунтами. Он помогает эффективно и безопасно управлять множеством аккаунтов на Facebook, TikTok, Google, Instagram и др. Vision позволяет обходить системы обнаружения и защиты рекламных площадок, обеспечивая при этом конфиденциальность и защиту данных.

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Преимущества Vision:

  • Безупречный Uptime - за весь 2024 год Vision был недоступен для вас лишь 7 минут и 56 секунд. 

  • Настоящие браузерные отпечатки. В отличие от многих других антиков, данный сервис не генерирует фингерпринты, а предлагает отпечатки браузера, которые были собраны с реальных юзеров.

  • Vision постоянно совершенствуется. Новые версии ядра появляются почти сразу после релиза Хрома, а команда проекта постоянно общается со своими юзерами и реализовывает множество пожеланий пользователей. 

  • Единственный браузер с поддержкой UDP через SOCKS5 прокси, скачиванием крео из FB AdLibrary без расширений, сохранением и вставкой 2FA внутри профиля, HumanType’ом и кучей других полезных фишек, ускоряющих твою работу.

  • Изолированная среда. Каждая учетка работает изолированно, не сообщаясь с другими. Это сводит на нет возможность утечки данных между разными профилями.

  • Гибкая командная работа. Будучи администратором VISION, вы можете назначать членам своей команды разные роли, выдавать уникальные статусы, управлять уведомлениями, папками и т.д.

  • Автоматическое добавление cookies + куки-робот. Антидетект браузер VISION поддерживает загрузку файла с куками. Если подобного файла у пользователя в наличии нет, cookies можно нагулять с помощью специального многопоточного робота.

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