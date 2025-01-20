Безупречный Uptime - за весь 2024 год Vision был недоступен для вас лишь 7 минут и 56 секунд.

Настоящие браузерные отпечатки. В отличие от многих других антиков, данный сервис не генерирует фингерпринты, а предлагает отпечатки браузера, которые были собраны с реальных юзеров.

Vision постоянно совершенствуется. Новые версии ядра появляются почти сразу после релиза Хрома, а команда проекта постоянно общается со своими юзерами и реализовывает множество пожеланий пользователей.

Единственный браузер с поддержкой UDP через SOCKS5 прокси, скачиванием крео из FB AdLibrary без расширений, сохранением и вставкой 2FA внутри профиля, HumanType’ом и кучей других полезных фишек, ускоряющих твою работу.

Изолированная среда. Каждая учетка работает изолированно, не сообщаясь с другими. Это сводит на нет возможность утечки данных между разными профилями.

Гибкая командная работа. Будучи администратором VISION, вы можете назначать членам своей команды разные роли, выдавать уникальные статусы, управлять уведомлениями, папками и т.д.