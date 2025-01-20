AdPay Cards – надежный платежный сервис для оплаты рекламы и сервисов. Комиссии от 1%, система лояльности, приватные BINы и карты с поддержкой 3Ds.
Преимущества Vision:
Безупречный Uptime - за весь 2024 год Vision был недоступен для вас лишь 7 минут и 56 секунд.
Настоящие браузерные отпечатки. В отличие от многих других антиков, данный сервис не генерирует фингерпринты, а предлагает отпечатки браузера, которые были собраны с реальных юзеров.
Vision постоянно совершенствуется. Новые версии ядра появляются почти сразу после релиза Хрома, а команда проекта постоянно общается со своими юзерами и реализовывает множество пожеланий пользователей.
Единственный браузер с поддержкой UDP через SOCKS5 прокси, скачиванием крео из FB AdLibrary без расширений, сохранением и вставкой 2FA внутри профиля, HumanType’ом и кучей других полезных фишек, ускоряющих твою работу.
Изолированная среда. Каждая учетка работает изолированно, не сообщаясь с другими. Это сводит на нет возможность утечки данных между разными профилями.
Гибкая командная работа. Будучи администратором VISION, вы можете назначать членам своей команды разные роли, выдавать уникальные статусы, управлять уведомлениями, папками и т.д.
Автоматическое добавление cookies + куки-робот. Антидетект браузер VISION поддерживает загрузку файла с куками. Если подобного файла у пользователя в наличии нет, cookies можно нагулять с помощью специального многопоточного робота.