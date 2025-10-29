Bluepear — это инструмент для мониторинга рекламной и органической выдачи.
Преимущества Unforbidden.io
35% Revenue Share. Вне зависимости от страны.
Простая и быстрая настройка. Никакой сложной регистрации, никаких технических навыков.
Полная интеграция. Создайте виджет, максимально соответствующий сайту вашего казино, благодаря полному управлению настройками.
Подробная аналитика. Доступ к полной статистике и показателям эффективности в режиме реального времени.
Глобальный охват. Сотни самых эффективных предложений казино, охватывающих практически любой регион.
Визуальная настройка. Настройте цвета, шрифты и стили в соответствии с вашим брендом.
Персонализированные сообщения. Персонализируйте текст всплывающих окон, заголовки и призывы к действию.
Настройки поведения. Управление временем появления, задержками и параметрами отображения всплывающих окон.
Сделано revenuelab. Надежная партнерская сеть с 15-летним опытом работы в сфере iGaming.