Unforbidden.io – умный виджет для операторов онлайн-казино, который помогает монетизировать траффик из заблокированных регионов благодаря рекомендательной системе доступных казино.

Преимущества Unforbidden.io

  • 35% Revenue Share. Вне зависимости от страны.

  • Простая и быстрая настройка. Никакой сложной регистрации, никаких технических навыков.

  • Полная интеграция. Создайте виджет, максимально соответствующий сайту вашего казино, благодаря полному управлению настройками.

  • Подробная аналитика. Доступ к полной статистике и показателям эффективности в режиме реального времени.

  • Глобальный охват. Сотни самых эффективных предложений казино, охватывающих практически любой регион.

  • Визуальная настройка. Настройте цвета, шрифты и стили в соответствии с вашим брендом.

  • Персонализированные сообщения. Персонализируйте текст всплывающих окон, заголовки и призывы к действию.

  • Настройки поведения. Управление временем появления, задержками и параметрами отображения всплывающих окон.

  • Сделано revenuelab. Надежная партнерская сеть с 15-летним опытом работы в сфере iGaming.

