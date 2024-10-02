FlexCard — виртуальные карты для арбитража трафика и личных покупок. Простая регистрация без документов, низкая стоимость выпуска и надежные БИНы.
Преимущества Lamanche:
Трастовые BIN’ы с поддержкой от банков
Бесплатное обслуживание и неограниченный выпуск карт
Комиссия только при пополнении — от 3%
Все карты привязаны к счету, можно создавать отдельные счета и запрашивать выписки
Персональный менеджер для оперативной поддержки
Поддержка Visa, MasterCard и UnionPay
Для командной работы предусмотрены специальные инструменты и функции