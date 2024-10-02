Lamanche

Lamanche Payments выпускает виртуальные банковские карты для оплаты рекламы в Facebook, Google, Bing, Taboola и других рекламных сетях. Стабильные BIN’ы хорошо работают в FB и Google. Нет скрытых комиссий, а условия одни из лучших на рынке. У клиентов есть персональный счет с банковскими выписками и личный менеджер без ботов и тикетов.