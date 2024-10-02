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Платежные карты

Lamanche

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Lamanche Payments выпускает виртуальные банковские карты для оплаты рекламы в Facebook, Google, Bing, Taboola и других рекламных сетях. Стабильные BIN’ы хорошо работают в FB и Google. Нет скрытых комиссий, а условия одни из лучших на рынке. У клиентов есть персональный счет с банковскими выписками и личный менеджер без ботов и тикетов.

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Преимущества Lamanche:

  • Трастовые BIN’ы с поддержкой от банков

  • Бесплатное обслуживание и неограниченный выпуск карт

  • Комиссия только при пополнении — от 3%

  • Все карты привязаны к счету, можно создавать отдельные счета и запрашивать выписки

  • Персональный менеджер для оперативной поддержки

  • Поддержка Visa, MasterCard и UnionPay

  • Для командной работы предусмотрены специальные инструменты и функции


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