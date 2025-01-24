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SPY

Spy.House

PUSH.HOUSE предлагает бесплатный шпионский сервис, который предоставляет доступ к более чем 6 миллионам креативов из 25 рекламных сетей. Мы постоянно растем и расширяем нашу базу данных, чтобы предоставить вам самые актуальные и эффективные рекламные материалы.

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Мощный бесплатный сервис для поиска рекламы: без ограничений и с широкими возможностями:

Функциональность:

  • Поиск объявлений: Ищите рекламу по ключевым словам, доменам и редиректам.

  • Сортировка объявлений: Упорядочивайте объявления по популярности, дате истечения, новизне и количеству показов.

  • Поиск лендингов и пре-лендингов: Находите целевые страницы по доменам, ключевым словам и словам на лендингах.

  • Определение лучших лендингов: Узнавайте, какие лендинги наиболее эффективны по количеству объявлений и дате истечения.

Преимущества:

  • Без оплаты: Полный доступ к функционалу без каких-либо платежей.

  • Отсутствие ограничений: Никаких ограничений по функциональности, что позволяет вам использовать сервис на полную мощность.

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