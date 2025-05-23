revenue-lab
Игры

++ 6000 more games
Промо

Провайдеры

Обзор Casinolab

Легкое и воздушное Casinolab приветствует новых игроков. Казино выделяется среди конкурентов своим невесомым дизайном и высокой функциональностью. Casino Lab было открыто в 2020 году компанией Genesis Global Limited и зарекомендовало себя как надежное место для азартных игр. Давайте рассмотрим в этом обзоре библиотеку игр, проверим регистрационную форму и посчитаем, сколько бонусов доступно для игроков.

tg_image_42538073.png

Игры

Богатая библиотека игр содержит более 10 000 наименований. С Casino Lab сотрудничают более 70 провайдеров, в том числе такие известные, как Spinomenal, Pragmatic, Play’n’Go, Yggdrasil и Voltent. На сайте есть три категории, между которыми распределены игры: Казино, Live Казино и Джекпоты. Давайте рассмотрим их детальнее:

  • Коллекция Казино включает разнообразные слоты, в том числе Megaways, и настольные игры. Самые популярные — Cash of Egypt, 777 Hot Reels: Supercharged и Oops.

  • Live Казино — это библиотека классических карточных игр таких, как рулетка, блэкджек, баккара и кости. Также здесь есть игровые шоу, напримеп, Sweet Bananza Candyland и Crash Live.

Джекпоты — визитная карточка Casinolab. Новинки и наиболее популярные игры собраны в два отдельных подраздела.

Кроме того, в каждой категории есть подраздел с провайдерами. В нем вы можете отсортировать провайдеров по популярности, алфавиту и количеству игр, которые представлены в казино.

В правом верхнем углу находится строка поиска. Через нее вы можете искать игры по названию, категории или провайдеру. Также, если вы нажмете на лупу, вы увидите список игр, которые чаще всего ищут. Демо-режим доступен только до регистрации. Это хороший шанс попробовать разные игры, выбрать любимые и подумать над выигрышной стратегией.

tg_image_3050730702.png

Интерфейс и функционал

Сайт Casinolab сияет, как опалит. У него очень приятный и легкий дизайн, что нетипично для большинства казино. Баннеры сдержанные. Нет кричащих заголовков и картинок, только анимированная рулетка, выполненная в тех же тонах, что и весь сайт.

Расположение всех элементов вполне логичное. В этом обзоре казино Casinolab мы можем подтвердить, что найти нужный раздел интуитивно очень просто. Основная навигация осуществляется через боковое меню:

  • Акции. В Casinolab есть три вида бонусов: для казино, ставок на спорт и специальных случаев. Последние, например, предлагают поменять монеты Casino Lab на бесплатные вращения или деньги.

  • Главная. Главная страница, с которой начинается знакомство с казино Casinolab.

  • Казино. Здесь расположено большинство игр казино, которые собраны в подразделы.

  • Live Casino. Здесь находятся все игры с живыми дилерами.

  • Джекпоты. Специальная категория для джекпотов, которая является отличительной чертой Casinolab UK.

  • Спорт. Здесь вы можете выбрать вид спорта и лигу, а также просмотреть текущие и предстоящие события. Для новичков есть интересная функция Bet Mentor. Вы вводите сумму, которую хотите поставить, и выбираете сумму, которую хотите выиграть. Затем электронный наставник советует, какой вид спорта и событие лучше всего соответствуют этим ожиданиям.

  • Ставки Live. В этом разделе вы можете увидеть результаты и коэффициенты в реальном времени. Доступно 14 видов спорта, включая футбол, теннис, баскетбол и киберспорт.

  • Виртуальный спорт. Здесь вы можете смотреть прямую видеотрансляцию виртуальных событий, которые аналогичны традиционным спортивным лигам, таким как НБА, Чемпионат мира, Бундеслига и т. д.

  • Испытания. Страница для еженедельных заданий, где вы можете зарабатывать монеты за каждое успешно пройденное испытание. Также здесь есть специальные одноразовые задачи для разблокировки наград.

  • Турниры. Здесь вы можете увидеть список турниров. Некоторые из них регулярно повторяются, например, “Слот недели”. Также тут вы можете посмотреть список прошедших турниров.

  • Бонус краб. Это своего рода колесо фортуны. Вы получаете бонус краб за депозит не менее $16 один раз в день. Затем вы можете использовать его и поймать свой приз: реальные или бонусные деньги, бесплатные вращения или монеты.

  • Магазин. Здесь вы можете купить бонусные деньги, бесплатные вращения, дополнительные ставки и бонус краба за монеты казино. В Casinolab UK есть множество способов заработать монеты.

  • VIP-уровни. Если вы повысите свой уровень в Casinolab, вы сможете получить личного помощника, более высокие лимиты для вывода средств, персонализированные предложения и другие полезные функции.

  • Язык. Есть 27 вариантов, включая региональные версии английского и немецкого языков.

  • Справочный центр. Ссылка ведет на специальную страницу с часто задаваемыми вопросами и возможными способами связи с казино.

Casinolab — большое казино. В нем много разделов. Благодаря хорошей навигации здесь легко переходить от одной игры к другой, проверять свои бонусы или покупать бесплатные вращения по пути.

Снимок экрана 2025-05-23 в 11.17.53.png

Бонусы и акции


Casinocrab предлагает множество бонусов. Давайте посмотрим на них детальнее:


  1. Приветственный бонус 100% до €500 + 200 бесплатных вращений + 1 бонус краб предоставляется новым игрокам.

  2. Бонус за повторный депозит по выходным 50% до €700 + 50 бесплатных вращений для казино или 50% до €500 для ставок на спорт доступен каждую неделю.

  3. Еженедельные 50 бесплатных вращений доступны каждую неделю с понедельника по четверг.

  4. Еженедельный кэшбэк до 15% от проигранной суммы до €3000 предоставляется только для трех верхних VIP-уровней.

  5. Live Кэшбэк до 25% от проигранной суммы до €200 доступен каждую неделю с понедельника по воскресенье.

  6. Бонус на первый депозит 100% до €100 предоставляется новым игрокам.

  7. Бонус-кэшбэк 10% от потерянных спортивных ставок можно запросить один раз в неделю.

  8. 100% возврат Bore Draw: если матч заканчивается ничьей 0 - 0, вы получаете возврат.

  9. Ускорение накопительного коэффициента до 100% работает каждый раз, когда вы выигрываете мультиставку и ваша игра соответствует дополнительным требованиям.

  10. Ранняя выплата “2 гола вперед” может быть применена только в том случае, если ставки были сделаны до начала матча и если выполнены другие требования.

  11. Увеличенные коэффициенты — Увеличенные выигрыши. Этот бонус работает только в том случае, если победитель матча имеет знак «Увеличенные коэффициенты».

Снимок экрана 2025-05-23 в 11.19.27.png

Процесс регистрации

Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу, чтобы запустить процесс. Сначала вам предложат выбрать приветственный бонус. Вы можете согласиться или отказаться от предложения. Сама регистрация состоит из двух шагов.

  1. Введите свой адрес электронной почты и создайте надежный пароль. Также подтвердите, что вам исполнилось 18 лет, и примите Условия и положения казино и Политику конфиденциальности. Если вы хотите получать рекламные акции и соответствующую информацию по электронной почте, установите также второй флажок.

  2. Введите свое имя и фамилию, дату рождения, выберите пол, страну, валюту, добавьте номер телефона и полный домашний адрес.

После последнего шага регистрации казино снова предложит вам получать рекламные акции по электронной почте. Вы можете отказаться от этого во второй раз. Если вы готовы, в следующем окне вы можете сразу внести депозит.

Снимок экрана 2025-05-23 в 11.30.46.png

Безопасность и поддержка Casinolab

Казино работает по лицензии Кюрасао. Это означает, что честная игра гарантирована, а все слоты проверены и работают с генератором случайных чисел, который дает равные возможности для выигрыша всем. Более подробную информацию о лицензии, безопасности и конфиденциальности, а также политике казино можно найти в футере сайта.

Если возникнут какие-либо проблемы, вы можете связаться с командой казино по электронной почте support@casinolab.com или через живой чат. Ссылку на него можно найти либо в футере, либо в справочном центре. Специалисты работают круглосуточно и готовы решить любую проблему.

Также, если у вас есть какие-либо вопросы по работе казино Casinolab, вы можете попробовать найти ответ самостоятельно в разделе с наиболее часто задаваемыми вопросами. Вся информация здесь разделена на восемь категорий: Общие, Казино, Бонусы и акции, Технические, Букмекерская контора, Депозиты, Мой счет и верификация, Вывод средств. Между этими заголовками легко перемещаться и находить необходимую информацию.

Снимок экрана 2025-05-23 в 11.32.25.png

Частые вопросы

Какие методы оплаты доступны в CasinoLab?
Есть ли лимиты на вывод средств?
Есть ли бонус для новых игроков?

Подводя итоги

Casinolab — идеальное место для азартных игр. С первого взгляда оно восхищает игроков уникальным дизайном и удерживает их внимание передовым функционалом. Библиотека с 10 000+ игр способна удивить любого пользователя. Более того, в ставках на спорт есть большой выбор лиг на любой вкус. Служба поддержки, которая работает 24/7, следит за тем, чтобы каждый игрок чувствовал себя в безопасности и получал удовольствие от игры. Casinolab имеет репутацию надежного места для азартных игр, и мы с этим полностью согласны. Зарегистрируйтесь и убедитесь в этом сами. Мы уверены, что вы не останетесь равнодушными.

