Rolling Slots: более 15,000 игр для опытных гемблеров

Обзор Rolling Slots

Неважно, являетесь ли вы любителем рока или заядлым игроком, в Rolling Slots пересекаются оба пути. Стильное казино с музыкальной тематикой было открыто в 2021 году компанией GBL Solutions N.V. и быстро стало популярным среди гемблеров. Давайте посмотрим на его игровую библиотеку, обсудим интерфейс веб-сайта и взглянем на бонусы в этом обзоре онлайн казино Rolling Slots.





Игры

Яркая коллекция игр насчитывает более 15 000 наименований от таких известных провайдеров, как BGaming, Evolution, Spinomenal, Play’n’Go, Netgame и других. За такой широкий выбор онлайн-казино Rolling Slots всегда получает максимум баллов в отзывах. Меню игр расположено прямо под главным баннером. Давайте рассмотрим его подробнее:





Лобби . Просто прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть самые популярные категории.

Популярные . Здесь собраны слоты, в которые играют чаще всего.

Горячие . Здесь представлены слоты, которые нравятся игрокам больше всего. Если вы хотите добавить какую-либоу игру в избранное, просто нажмите на звездочку в правом верхнем углу обложки. Новая категория с вашими играми появится перед строкой меню.

Новые . Коллекция регулярно обновляется, в этой категории вы можете одним из первых попробовать свежие слоты.

Слоты . Список практически бесконечен, выбирайте любой, который вам больше всего нравится.

Drops & Wins . Это популярная категория в этом казино.

Bonus Buy . Здесь находятся игры с лучшими бонусными раундами.

Megaways . Заядлые игроки, которым надоели классические слоты, обязательно оценят эту коллекцию.

Instant Win . Быстрые игры для нетерпеливых игроков.

Live-казино. Классика любого казино. Демо-режим здесь недоступен.

Рулетка . Десятки вариантов этой игры.

Блэкджек . Одна из самых популярных игр в любом казино.

Покер . Здесь есть как классические, так и новые разновидности, включая техасский, американский и карибский покер.

Настольные игры . Помимо перечисленных выше игр, здесь есть колесо фортуныl, 21 и баккара.

Все игры. Список всех доступных игр в Rolling Slots.





Демо-режим доступен до регистрации. Это хороший способ попробовать игры без риска и решить, какая из них больше соответствует вашим интересам и ожиданиям.





При нажатии кнопки «Поиск» возле игрового меню открывается новое окно. Здесь вы можете ввести название игры или провайдера, чтобы найти определенный слот или просмотреть список рекомендуемых игр.





Рядом находится кнопка «Провайдеры». Через нее также открывается строка поиска и список из 100+ провайдеров, которые доступны в этом казино.





Угадайте что? Есть еще один вариант открыть строку поиска. Ссылка находится внизу бокового меню.





Интерфейс и функционал

Когда вы открываете веб-сайт, вы оказываетесь в концертном зале. Кажется, что на сцене ваша любимая рок-группа. Весь дизайн поддерживает эту идею. При прокрутке вы можете найти множество иконок в виде медиатора, колонны, микрофона и т. д. В дизайне много деталей, которые привлекают внимание с первого взгляда. Команда разработчиков и дизайнеров очень хорошо поработала над этим казино.





Основная навигация осуществляется через боковое меню. Необычно, что оно расположено в правой части экрана. Здесь есть следующие разделы:





Логин . Для входа в казино вам нужен только ваш адрес электронной почты или имя пользователя и пароль.

Регистрация . Ссылка для начала процедуры регистрации.

Лобби . Здесь находится библиотека игр.

Акции . Страница со всеми акциями, которые есть в казино.

Бонусная карта . Она оформлена как карта вашего мирового турне. Каждый день у вас новая остановка и новый бонус. Вы также можете открыть ее через ссылку с картинкой в левом нижнем углу.

Турниры . Секция разделена на Казино, Сеть, Предстоящие и Прошедшие турниры. Вы можете хорошо изучить их здесь и выбрать наиболее подходящий для вас.

Магазин . Вы можете приобрести фриспины и денежные бонусы за монеты. Четыре способа заработать монеты перечислены в нижней части страницы. Для этого получайте награды, делайте ставки, побеждайте в турнирах и просто играйте дальше.

Достижения . Разблокируйте достижения своими действиями. Здесь вы можете увидеть весь их список.

Клуб лояльности . Для заядлых игроков, которые присоединяются к этой программе, предоставляется обслуживание VIP-уровня.

Поиск . Просто нажмите, чтобы найти свою любимую игру.

Онлайн-чат . Если вам нужна помощь, используйте эту функцию.

Язык. Выберите один из списка: английский, английский — Канада, французский, английский — Австралия, греческий, норвежский, английский — Новая Зеландия, испанский, венгерский, португальский — Бразилия, немецкий, польский, финский, итальянский, датский, французский — Швейцария или арабский.





Бонусы и акции

Помимо ежедневных бонусов, в казино Rolling Slots есть и более весомые. Давайте рассмотрим их:





Приветственный пакет: получите 260% до €2600 + 260 фриспинов.

Бонус кэшбэка: получайте 10% до €200 каждый понедельник.

Бонус выходного дня: наслаждайтесь 50% до €250 все выходные.

Бонус хайроллера: получите выгоду 100% до €700 + 200 фриспинов.

Еженедельный бонус: побалуйте себя 30% до €300 по средам.





Под списком акций есть ссылка на канал в Telegram. Вы можете подписаться на него и всегда быть в курсе последних бонусов и специальных предложений. По отзывам игроков, онлайн казино Rolling Slots не скупится на дополнительные поощрения постоянных посетителей.





Стоит помнить, что при выборе бонуса вам необходимо внимательно прочитать требования к отыгрышу, чтобы решить, соответствует ли эта акция вашим ожиданиям и вашему бюджету.





Процесс регистрации

Поехали! Процесс регистрации не займет много времени. Давайте рассмотрим его пошагово:





Введите свой адрес электронной почты, имя пользователя и придумайте надежный пароль. Также подтвердите, что вам исполнилось 18 лет, и примите Условия и положения и Политику конфиденциальности, поставив галочку в соответствующем поле. Если у вас есть промокод, нажмите на подходящий вопрос в нижней части формы, и строка для его ввода появится выше. После заполнения всех необходимых полей нажмите Далее.





Введите свое имя и фамилию, дату рождения, адрес и номер телефона. Выберите пол, страну и валюту. Проверьте все еще раз. Если информация верна, нажмите Завершить.





После регистрации откроется новое окно. Здесь вы можете внести свой первый депозит. Если вы не готовы, просто закройте его. Теперь вы можете перейти в свой личный кабинет. Ссылка появится в верхней части бокового меню. Прямо под ней — ваш баланс денег и игровых монет. На странице «Мой аккаунт» есть несколько разделов:





Панель управления . Здесь вы можете увидеть свой уровень в Rolling Slots. Их пять: Винил, Бронза, Серебро, Золото и Платина. Это своего рода VIP-программа. Каждый следующий уровень дает больше бонусов и возможностей, включая специальные акции, фриспинов и собственного менеджера. Также в этом разделе вы можете посмотреть свои крупнейший и последний выигрыши, общий, реальный, бонусный баланс и баланс монет. Нажмите на достижения, чтобы открыть список всех возможностей. Он действительно вас удивит. Кроме того, здесь есть быстрые ссылки на магазин и акции.

Мои бонусы . Это страница для всех бонусов, которые вы получаете в этом казино. Введите здесь свой промокод здесь же, если он у вас есть.

Профиль . Тут вы можете увидеть всю личную информацию, которую вы указали при регистрации. Если вам нужно что-то изменить, свяжитесь со службой поддержки. Также здесь вы можете настроить двухфакторную аутентификацию, изменить пароль и управлять рассылками.

Верификация . Онлайн казино Rolling Slots внимательно следит за политикой KYC. Процесс верификации позволил убедиться, что игроки соблюдают правила. Загрузка документов становится доступна после первого депозита. Для вывода средств вам необходимо будет вернуться к этому этапу и пройти верификацию.

Настройки . Если вам нужно какое-то время отдохнуть от казино, здесь вы можете настроить самоблокировку от одного дня до одной недели, или уставновить таймер для сообщений по проверки реальности или в крайнем случае попросить команду поддержки о полном самоисключении.

История. Удобный способ проверить свою историю игр и ставок в одном месте. Посетите эту страницу, чтобы выстроить более вдумчивый подход к игре.





Безопасность и поддержка Rolling Slots

Веб-сайт онлайн казино Rolling Slots работает по лицензии eGaming, выданной уполномоченным и регулируемым правительством Кюрасао. Более подробную информацию о нем можно найти в этом обзоре и в нижней части сайта.





Также здесь вы можете увидеть общую информацию о казино, условия бонусов, политику конфиденциальности и все другие полезные данные, включая список способов оплаты и список компаний, которые поддерживают качественные азартные игры в онлайн казино Rolling Slots.





Если у вас возникли вопросы, нажмите «Связаться с нами». На новой странице вы увидите все возможные способы. Вот специальная форма, которую вы можете заполнить, указав свой адрес электронной почты, имя пользователя и написав свое сообщение.





Также вы можете воспользоваться live-чатом и задать вопрос оператору, посмотреть адрес электронной почты и написать письмо или поискать необходимую информацию в разделе часто задаваемых вопросов.





Раздел часто задаваемых вопросов разделен на три категории: Регистрация и учетная запись, казино Rolling Slots, депозиты и выводы средств. Очень легко найти ответ, если ваша проблема совпадает с любым из перечисленных вопросов.