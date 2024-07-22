Почему стоит выбрать партнерскую сеть в iGaming?

Чем отличается оффер бренда от партнерской сети в iGaming

Оффер бренда — это конкретное предложение от онлайн-казино или букмекерской конторы, в котором прописаны условия сотрудничества. Обычно в оффере прописывают выплаты за привлеченного игрока, целевое действие (например, регистрация или депозит), ГЕО, источники трафика. Вебмастер работает с iGaming брендом напрямую — без участия посредника.





Партнерская сеть — это посредник между рекламодателями (онлайн-казино, БК) и арбитражниками. Такие платформы предлагают ряд офферов от разных казино, инструменты для аналитики, службу поддержки и помощь в решении проблем.





Как именно работает партнерская сеть?





Рекламодатель регистрируется на платформе. После проверки аккаунта менеджер партнерской сети заводит оффер с условиями от рекламодателя и добавляет его в общий каталог.

Вебмастер регистрируется на платформе. После проверки аккаунта личный менеджер подбирает офферы под ГЕО и тип трафика, которые подходят вебмастеру.

Вебмастер продвигает оффер рекламодателя и получает выплаты за привлеченный трафик согласно условиям партнерской программы.

Рекламодатель выплачивает деньги партнерской сети, а она уже передает их вебмастеру. При этом партнерская сеть взимает комиссию за свои услуги.





Таким образом, главное отличие в том, как вебмастер взаимодействует с брендом: напрямую или через менеджера партнерской сети. А еще — прямое сотрудничество происходит с одним брендом, в то время как партнерская сеть открывает доступ ко множеству офферов от различных рекламодателей.

Партнерская сеть: преимущества и недостатки





Вот несколько преимуществ партнерской сети, которые привлекают вебмастеров:





Широкий выбор офферов. Как и любой агрегатор, партнерская сеть экономит время на поиски. Согласитесь, гораздо удобнее посмотреть все подходящие авиабилеты на одном сайте, чем искать их на сайте каждой отдельной авиакомпании. Так и с iGaming офферами: партнерская сеть собирает в одном месте предложения от разных онлайн-казино и БК. Вебмастеру остается лишь выбрать подходящие.





Удобство использования. Партнерская сеть собирает статистику по офферам, чтобы вебмастера могли проанализировать свою работу и оптимизировать ее, если нужно. Плюс, личный менеджер избавляет аффилиатов от необходимости вести переговоры с брендами. А еще вместо получения выплат от каждого бренда отдельно вебмастер получает единую выплату от сети. Все это происходит на одной платформе — аффилиат может сосредоточиться на трафике и не заниматься рутинными задачами.





Гарантия стабильной сделки. Партнерская сеть защищает вебмастеров от мошенничества. Перед тем, как подключить оффер в свою программу, менеджеры проверяют рекламодателей. Если все-таки что-то пошло не так, и рекламодатель задерживает выплаты, партнерская сеть делает положенные выплаты вебмастерам из своих финансовых резервов.





Поддержка. При сотрудничестве с партнерской сетью вебмастер не остается со своими проблемами один на один. Аффилиат всегда может обратиться к персональному менеджеру, чтобы уладить любой вопрос, касающийся работы на платформе. Например, личный менеджер поможет подобрать офферы под трафик вебмастера. Или помогает урегулировать спор по выплатам между аффилиатом и рекламодателем.





Звучит отлично, правда? И все же при всех преимуществах партнерской сети, есть и некоторые недостатки:





Комиссия. Партнерская сеть берет на себя материальные и организационные вопросы, обеспечивает вебмастера личным менеджером, но также берут процент от заработка аффилиата. Вебмастерам нужно учитывать это при планировании бюджета своих рекламных кампаний и выбирать наиболее выгодные каналы.





Зависимость от условий партнерской сети. Такое сотрудничество предполагает, что аффилиаты должны следовать правилам, которые устанавливает платформа. Например, они могут касаться разрешенных источников трафика, методов продвижения, ГЕО. Партнерская сеть устанавливает пороги минимальных выплат. Также выбор вебмастеров ограничен теми офферами и брендами, с которыми решила сотрудничать партнерская сеть.

Оффер бренда: преимущества и недостатки

Теперь посмотрим на плюсы и минусы прямого сотрудничества с брендом:





Индивидуальные условия. При работе с брендом напрямую аффилиат может договориться о более гибких условиях сотрудничества. Например, показать рекламодателю свои возможности, ценность и получить более высокие выплаты. Или договориться специальных бонусах для игроков, эксклюзивных акциях, которые помогут вебмастеру выделиться среди конкурентов и привести больше трафика. Здесь все зависит от умения (и желания) аффилиата вести переговоры с брендом.





Отсутствие комиссии. При прямом сотрудничестве с брендом аффилиат не платит комиссию посреднику, как в случае с партнерской сетью. Все заработанные деньги остаются у аффилиата, что увеличивает его чистую прибыль. Увеличенный доход можно инвестировать в тестирование новых каналов и креативов, что в перспективе способно принести еще больше прибыли.





Общение напрямую. При прямом сотрудничестве аффилиат общается непосредственно с представителями бренда — с менеджером по работе с партнерами или маркетологом. Так вебмастер получает информацию об изменениях в оффере быстрее, минуя посредников. Например, если бренд изменяет условия бонусной программы или вводит новые акции, аффилиат узнает об этом и может сразу же обновить свою рекламную стратегию.





Как и в случае с партнерскими сетями, есть минусы:





Ограниченный выбор. Работа напрямую с брендом ограничивает вебмастера в разнообразии предложений. У партнерской сети может быть более 1 000 рекламодателей, у вебмастера просто не хватит времени, чтобы провести столько переговоров. Скорее, при прямом сотрудничестве все ограничится несколькими брендами. При этом зависимость от ограниченного пула брендов увеличивает риски. Если рекламодатель столкнется с проблемами или изменит условия сотрудничества, аффилиат может потерять значительную часть дохода.





Организационные сложности. При работе с несколькими брендами одновременно управление офферами становится сложнее без централизованной платформы. Вебмастеру нужно следить за разными аккаунтами и отчетами — на это уходит немало времени. Плюс, нет менеджера от партнерской сети, который взял бы на себя коммуникацию. Организовывать общение с каждым из брендов придется самостоятельно.





Нет гарантий по оплате. Прямое сотрудничество с брендами не дает гарантий, что выплаты будут получены вовремя. В отличе от партнерской сети, которая может выплатить деньги из своего финансового резерва. Бренд может задерживать выплаты или отказаться от них. При этом нет третьей стороны, которая помогла бы урегулировать спор между рекламодателем и аффилиатом.

Почему стоит выбрать партнерскую сеть?

Партнерская сеть в арбитраже трафика — это отличный выбор для вебмастеров, которые хотят оптимизировать свою работу и получить доступ к большему числу офферов. Вот несколько причин, почему стоит выбрать партнерскую сеть:





Экономия времени. Вместо поиска и переговоров с каждым брендом отдельно, вебмастер может сразу начать работу с множеством офферов через единую платформу.

Гибкость. В сети легко менять офферы и тестировать новые предложения, что позволяет быстро адаптироваться к изменениям рынка.

Профессиональная поддержка. Партнерские сети предлагают аффилиату личного менеджера, который берет на себя рутинные задачи, трекинг, а также отвечает на вопросы.





В итоге, выбор партнерской сети в арбитраже трафика позволяет вебмастерам сосредоточиться на главном — привлечении качественного трафика и увеличении доходов, не отвлекаясь на организационную работу.