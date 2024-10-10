revenue-lab
Статьи

Австрия: Обзор Регуляций Растущего Рынка Онлайн-Гемблинга

Австрия уже долгое время придерживается строгих регуляций в отрасли онлайн-казино, стремясь поддерживать справедливый баланс между контролируемыми игровыми активностями и защитой благополучия игроков. В условиях роста игорной активности страна предприняла значительные меры по усилению своего нормативно-правового поля, чтобы все виды азартных игр, будь то онлайн или офлайн, соответствовали строгим юридическим требованиям. В этой статье представлен обзор текущих правил, регулирующих игорную индустрию Австрии, с акцентом на законы, лицензии и возможные риски как для операторов, так и для игроков.

Благодаря устойчивой экономике Австрии и надежной правовой базе, прогнозируется, что отрасль принесет доход в размере 683,90 миллиона долларов в 2024 году, а к 2029 году эта цифра может вырасти до 840,90 миллиона долларов. С ростом числа пользователей и сохраняющимся высоким потенциалом доходов, сектор онлайн-гемблинга в Австрии находится на пути к дальнейшему развитию.

Стать партнером

Законодательство, регулирующее деятельность в сфере азартных игр, представлено Австрийским законом о азартных играх (GSpG), который охватывает все виды азартных игр и делает акцент на защите игроков и игорных систем.

Онлайн-гемблинг строго контролируется правительством Австрии с целью обеспечения безопасной среды для онлайн-гемблинга. Игрокам разрешается играть только на австрийских онлайн-платформах. Даже для австрийских компаний получение лицензии является чрезвычайно сложным процессом.

Законодательство Австрии в сфере азартных игр


2_1280x770 (3).png


Здесь представлены ключевые нормативные акты, регулирующие азартные игры в Австрии, чтобы обеспечить безопасную среду для её граждан.


Австрийский гражданский кодекс (ABGB):

Охватывает вопросы, связанные с договорами, семейными делами, наследованием и имуществом. В сфере азартных игр помогает определить, как исполняются игорные контракты и разрешаются споры.


Закон об электронной коммерции:

Регулирует онлайн-транзакции, обеспечивая прозрачность и безопасность операций в онлайн-гемблинге. Устанавливает стандарты для работы онлайн-сервисов, включая обязательное раскрытие информации и меры по защите потребителей.


Закон о недобросовестной конкуренции (UWG):

Предотвращает нечестные бизнес-практики. Для защиты клиентов от обманных действий этот закон запрещает вводящую в заблуждение рекламу и маркетинговые тактики.


Федеральный закон о азартных играх (GSpG):

Охватывает лотереи, казино, онлайн-гемблинг и покер. Этот закон определяет, что является игрой на удачу, включает требования к лицензированию и устанавливает правила для защиты игроков и ответственного ведения игры.


Законы о ставках на спорт на уровне земель:

Каждая из девяти федеральных земель Австрии имеет свои собственные правила в отношении спортивных ставок. Эти законы регулируют процесс лицензирования и контроля ставок в каждом регионе, что позволяет учитывать местные потребности.


Закон о противодействии отмыванию денег на рынке капитала (FM-GWG):

Налагает строгие правила для предотвращения отмывания денег в сфере азартных игр. Операторы обязаны проверять личности клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных действиях, обеспечивая соответствие стандартам ЕС.


Уголовный кодекс (StGB):  

Статья 168 этого кодекса направлена против незаконных азартных игр. Организация или продвижение азартных игр без лицензии является преступлением, которое наказывается штрафами и лишением свободы, чтобы предотвратить несанкционированную деятельность.


Регуляции и Лицензии: Кто выдает?

3_1280x770 (2).png


Вот распределение различных органов, которые регуляцией различных видов азартных игр, в том числе и онлайн-казино в Австрии:

Казино

Министерство финансов Австрии (BMF) и Налоговая служба Австрии.  

Покер

Министерство финансов Австрии и Налоговая служба Австрии.

Общие ставки и спортивные ставки

Государственные органы в Bundesländer.

Лотереи

Министерство финансов Австрии и Налоговая служба Австрии.


Виды лицензий

4_1280x770.png


В Австрии получение лицензии на ведение игорного бизнеса — это детальный и строгий процесс, направленный на поддержание справедливой и безопасной среды. 

Лицензии на игорную деятельность на уровне земель выдаются федеральными землями Австрии и обычно действуют в течение 10-15 лет. Заявители должны иметь наблюдательный совет, квалифицированного управляющего директора, определенный капитал для игорных автоматов и финансовые гарантии.

Поставщикам программного обеспечения лицензия не требуется, но они обязаны соответствовать техническим стандартам для игорных автоматов и терминалов для ставок, чтобы обеспечить целостность и безопасность операций.

Для лотерей существует единая лицензия, охватывающая все виды деятельности, включая онлайн-игры и видеолотерейные терминалы. Эта лицензия, принадлежащая Österreichische Lotterien GmbH, действует до 2027 года и требует значительного капитала.

Казино работают по пятнадцати лицензиям, из которых двенадцать контролируются компанией Casinos Austria AG. Эти лицензии действуют до 2027 и 2030 годов и требуют значительных капиталовложений. Заявители должны быть базированы в ЕС или ЕЭЗ, иметь квалифицированных управляющих директоров и внести гарантийный депозит.

Лицензии на ставки более гибкие, без фиксированного количества. Заявители должны продемонстрировать профессиональную квалификацию и финансовую устойчивость.

Разрешены ли партнерские маркетинговые компании и реклама?

Да, реклама азартных игр разрешена в Австрии, но существуют строгие правила для контроля за её соблюдением. Рекламные материалы не могут быть направлены на детей или создавать впечатление, что азартные игры решат финансовые проблемы. Власти внимательно следят за тем, чтобы реклама была честной и не слишком агрессивной. При нарушении правил компании могут столкнуться с крупными штрафами или даже потерять лицензию.

Партнерские маркетинговые компании также приветствуются в австрийской игорной индустрии, но им необходимо соблюдать те же строгие правила, что и казино и букмекерским компаниям. Специальная лицензия им не требуется, но они должны тщательно следить за тем, как продвигают азартные игр, не нарушая установленные границы. В случае нарушения их ждут такие же санкции, как и операторов. 

Риски и возможные последствия при несоблюдении

5_1280x770.png


Австрия всерьез взялась за борьбу с незаконными азартными играми. Только в первой половине года штрафы за азартные игры без лицензии удвоились, что свидетельствует о масштабной зачистке. Власти не ограничиваются только штрафами — они также конфискуют оборудование и активы нарушителей. Правительство хочет четко дать понять, что участие в незаконных азартных играх грозит серьезными и немедленными последствиями. Этот жесткий подход направлен на то, чтобы обеспечить безопасность и справедливость в игровой индустрии для всех, кто соблюдает правила.

Будут ли вноситься изменения в законы о регуляции?

Австрия готовится внести изменения в свои законы об азартных играх, в том числе и онлайн-казино. Правительство сосредоточено на ужесточении регулирования с целью усиления защиты игроков, повышения прозрачности и борьбы с незаконной игорной деятельностью. С ростом популярности онлайн-гемблинга эти обновления становятся все более актуальными. Если вам интересно, как меняется игорная сфера в Австрии, следите за новостями — эти изменения могут значительно повлиять на будущее отрасли.

Будущее развитие игорного бизнеса в Австрии

6_1280x770.png

Правительство планирует создать новый орган, который будет сосредоточен на лицензировании и контроле. В условиях постоянно растущего онлайн-сектора это новое учреждение обеспечит сообщество азартных игр более эффективной защитой игроков и еще большим снижением уровня незаконного гемблинга, имея одну главную цель — сделать азартные игры более безопасными и прозрачными. Эти изменения отражают приверженность Австрии поддержанию справедливой игровой среды.

Заключение

Австрия уделяет большое внимание ограничениям в сфере азартных игр и онлайн-гемблинга, будь то в цифровом формате или в наземных казино. Однако эти строгие законы играют на руку игрокам, обеспечивая их защиту, особенно с учетом опций самоисключения и обязательных перерывов. Страна стремится к еще более защищенной среде, и новые изменения ожидаются в ближайшее время.

2024-10-10

Вам может понравиться

Статьи
Франция. Детальный обзор

Франция – государство в западной Европе с населением в 67 миллионов человек и столицей Париж (2.16 млн. жителей), знаменитое своими винами и сыром. Туристов эта страна привлекает своими историческими достопримечательностями и отдыхом на южном берегу. Хотя казино во Франции и подвергается строгому контролю со стороны правительства, игроков, к счастью, меньше не становится – как раз наоборот, люди все больше приобщаются к азартной тематике. По последним данным интернетом во Франции пользуется порядка 83% жителей, что говорит о весьма высокой степени развития интернет-технологий (что, впрочем, характерно практически для всего Евросоюза). А вот с использованием смартфонов все еще лучше – цифра в 77.5% жителей кажется весьма внушительной (и это неудивительно, ведь таким образом Франция по этому показателю находится на 4 месте в мире).

Офферы
Подборка гемблинг офферов | Канада и другие гео

Согласно данным официального канадского регулятора, почти 80% жителей страны от 18 лет участвуют в той или иной форме азартных игр. И если беттинг, ожидаемо, является одним из самых главных развлечений в Канаде, индустрия онлайн-казино также показывает тенденцию роста, и привлекает всё больше игроков из года в год.

Статьи
Греция: рынок монополии

Греция – государство в Европе с населением в почти 11 миллионов человек. В стране разрешены практически все виды азартных игр, причем первые игорные заведения появились в стране еще в начале 20 века. Тем не менее развитие индустрии азартных началось только с началом 20 века. Из-за сложной экономической ситуации правительство страны было вынуждено заняться развитием этой отрасли – таким образом Греция поспособствовала увеличению потока туристов.

Выбирай топовые офферы под любой тип трафика

Увеличь свой доход с revenuelab – экспертом iGaming индустрии в аффилейт маркетинге. Мы объединяем аффилиатов и рекламодателей и помогаем получать максимум прибыли от трафика

Стать партнером
Revshare: от 35%Top Rank
Условия и положенияПолитика конфиденциальностиПолитика cookie
EN
Top Ads HK Limited
Rm 7B, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong
© 2011-2025 revenuelab.