Австрия: Обзор Регуляций Растущего Рынка Онлайн-Гемблинга

Законодательство, регулирующее деятельность в сфере азартных игр, представлено Австрийским законом о азартных играх (GSpG), который охватывает все виды азартных игр и делает акцент на защите игроков и игорных систем.

Онлайн-гемблинг строго контролируется правительством Австрии с целью обеспечения безопасной среды для онлайн-гемблинга. Игрокам разрешается играть только на австрийских онлайн-платформах. Даже для австрийских компаний получение лицензии является чрезвычайно сложным процессом.

Законодательство Австрии в сфере азартных игр









Здесь представлены ключевые нормативные акты, регулирующие азартные игры в Австрии, чтобы обеспечить безопасную среду для её граждан.





Австрийский гражданский кодекс (ABGB):

Охватывает вопросы, связанные с договорами, семейными делами, наследованием и имуществом. В сфере азартных игр помогает определить, как исполняются игорные контракты и разрешаются споры.





Закон об электронной коммерции:

Регулирует онлайн-транзакции, обеспечивая прозрачность и безопасность операций в онлайн-гемблинге. Устанавливает стандарты для работы онлайн-сервисов, включая обязательное раскрытие информации и меры по защите потребителей.





Закон о недобросовестной конкуренции (UWG):

Предотвращает нечестные бизнес-практики. Для защиты клиентов от обманных действий этот закон запрещает вводящую в заблуждение рекламу и маркетинговые тактики.





Федеральный закон о азартных играх (GSpG):

Охватывает лотереи, казино, онлайн-гемблинг и покер. Этот закон определяет, что является игрой на удачу, включает требования к лицензированию и устанавливает правила для защиты игроков и ответственного ведения игры.





Законы о ставках на спорт на уровне земель:

Каждая из девяти федеральных земель Австрии имеет свои собственные правила в отношении спортивных ставок. Эти законы регулируют процесс лицензирования и контроля ставок в каждом регионе, что позволяет учитывать местные потребности.





Закон о противодействии отмыванию денег на рынке капитала (FM-GWG):

Налагает строгие правила для предотвращения отмывания денег в сфере азартных игр. Операторы обязаны проверять личности клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о подозрительных действиях, обеспечивая соответствие стандартам ЕС.





Уголовный кодекс (StGB):

Статья 168 этого кодекса направлена против незаконных азартных игр. Организация или продвижение азартных игр без лицензии является преступлением, которое наказывается штрафами и лишением свободы, чтобы предотвратить несанкционированную деятельность.





Регуляции и Лицензии: Кто выдает?





Вот распределение различных органов, которые регуляцией различных видов азартных игр, в том числе и онлайн-казино в Австрии:

Казино

Министерство финансов Австрии (BMF) и Налоговая служба Австрии.

Покер

Министерство финансов Австрии и Налоговая служба Австрии.

Общие ставки и спортивные ставки

Государственные органы в Bundesländer.

Лотереи

Министерство финансов Австрии и Налоговая служба Австрии.





Виды лицензий





В Австрии получение лицензии на ведение игорного бизнеса — это детальный и строгий процесс, направленный на поддержание справедливой и безопасной среды.

Лицензии на игорную деятельность на уровне земель выдаются федеральными землями Австрии и обычно действуют в течение 10-15 лет. Заявители должны иметь наблюдательный совет, квалифицированного управляющего директора, определенный капитал для игорных автоматов и финансовые гарантии.

Поставщикам программного обеспечения лицензия не требуется, но они обязаны соответствовать техническим стандартам для игорных автоматов и терминалов для ставок, чтобы обеспечить целостность и безопасность операций.

Для лотерей существует единая лицензия, охватывающая все виды деятельности, включая онлайн-игры и видеолотерейные терминалы. Эта лицензия, принадлежащая Österreichische Lotterien GmbH, действует до 2027 года и требует значительного капитала.

Казино работают по пятнадцати лицензиям, из которых двенадцать контролируются компанией Casinos Austria AG. Эти лицензии действуют до 2027 и 2030 годов и требуют значительных капиталовложений. Заявители должны быть базированы в ЕС или ЕЭЗ, иметь квалифицированных управляющих директоров и внести гарантийный депозит.

Лицензии на ставки более гибкие, без фиксированного количества. Заявители должны продемонстрировать профессиональную квалификацию и финансовую устойчивость.

Разрешены ли партнерские маркетинговые компании и реклама?

Да, реклама азартных игр разрешена в Австрии, но существуют строгие правила для контроля за её соблюдением. Рекламные материалы не могут быть направлены на детей или создавать впечатление, что азартные игры решат финансовые проблемы. Власти внимательно следят за тем, чтобы реклама была честной и не слишком агрессивной. При нарушении правил компании могут столкнуться с крупными штрафами или даже потерять лицензию.

Партнерские маркетинговые компании также приветствуются в австрийской игорной индустрии, но им необходимо соблюдать те же строгие правила, что и казино и букмекерским компаниям. Специальная лицензия им не требуется, но они должны тщательно следить за тем, как продвигают азартные игр, не нарушая установленные границы. В случае нарушения их ждут такие же санкции, как и операторов.

Риски и возможные последствия при несоблюдении





Австрия всерьез взялась за борьбу с незаконными азартными играми. Только в первой половине года штрафы за азартные игры без лицензии удвоились, что свидетельствует о масштабной зачистке. Власти не ограничиваются только штрафами — они также конфискуют оборудование и активы нарушителей. Правительство хочет четко дать понять, что участие в незаконных азартных играх грозит серьезными и немедленными последствиями. Этот жесткий подход направлен на то, чтобы обеспечить безопасность и справедливость в игровой индустрии для всех, кто соблюдает правила.

Будут ли вноситься изменения в законы о регуляции?

Австрия готовится внести изменения в свои законы об азартных играх, в том числе и онлайн-казино. Правительство сосредоточено на ужесточении регулирования с целью усиления защиты игроков, повышения прозрачности и борьбы с незаконной игорной деятельностью. С ростом популярности онлайн-гемблинга эти обновления становятся все более актуальными. Если вам интересно, как меняется игорная сфера в Австрии, следите за новостями — эти изменения могут значительно повлиять на будущее отрасли.

Будущее развитие игорного бизнеса в Австрии

Правительство планирует создать новый орган, который будет сосредоточен на лицензировании и контроле. В условиях постоянно растущего онлайн-сектора это новое учреждение обеспечит сообщество азартных игр более эффективной защитой игроков и еще большим снижением уровня незаконного гемблинга, имея одну главную цель — сделать азартные игры более безопасными и прозрачными. Эти изменения отражают приверженность Австрии поддержанию справедливой игровой среды.

Заключение

Австрия уделяет большое внимание ограничениям в сфере азартных игр и онлайн-гемблинга, будь то в цифровом формате или в наземных казино. Однако эти строгие законы играют на руку игрокам, обеспечивая их защиту, особенно с учетом опций самоисключения и обязательных перерывов. Страна стремится к еще более защищенной среде, и новые изменения ожидаются в ближайшее время.