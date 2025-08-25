Как и любые другие бренды, букмекеры нуждаются в рекламе. Чем больше игроков делают ставки, тем больше прибыль компании. Для привлечения новых клиентов они открывают букмекерские партнерские программы.





Партнерка БК — партнерская программа, в которой рекламодателем выступает букмекерская компания. Она выплачивает комиссию аффилиатам, которые продвигают бренд и привлекают игроков. Обычно партнерская программа в беттинге платит за сумму депозитов, которые внес игрок, или за подписку на платные прогнозы исхода событий.





Согласно Grand View Research, в 2024 году доходы от онлайн-ставок составили $78,91 млрд, и ожидается, что этот сегмент будет самым быстрорастущим в ближайшие годы. Gambling Industry News заявляет, что с 2019 года количество пользователей онлайн-ставок на спорт увеличилось более чем в два раза: с 60,3 миллиона до 127,8 миллиона в 2024 году.





Рынок БК растет, так что самое время рассмотреть для себя партнерскую программу букмекеров в аффилиат-маркетинге. Компании активно зарабатывают и готовы поделиться с теми, кто приведет заинтересованных игроков.





Лучшие партнерские программы букмекерских контор

Мы составили список лучших беттинг партнерок для аффилиатов.

PokerStars

Крупнейший международный бренд с более чем 3 млн активных игроков в день. Партнёрка предлагает RevShare от 15% до 35% и CPA до $150, поддерживается сильной репутацией и доверием аудитории.

Betwinner

Один из самых гибких беттинг партнеров с CPA от $25 до $120 в зависимости от региона и качества трафика. Предлагает разные модели выплат (CPA, RevShare, гибрид), работает в 40+ странах с акцентом на Азию, СНГ и Африку.

22bet

Партнерская программа букмекерской конторы ориентирована на международный рынок и предлагает RevShare до 50%. Сайт поддерживает 37 языков, включая ключевые для Европы, Азии и Африки, и показывает стабильную конверсию в развивающихся регионах.

Megapari

Платформа с более чем 2,5 миллионами пользователей предлагает RevShare до 40%, CPA от $50 до $350 и гибридные модели (25%-40% RevShare + CPA от $50). Партнёрам предоставляются маркетинговые материалы.

1xBet

Крупный беттинг партнер с присутствием в более чем 60 странах и аудиторией свыше 3 миллионов активных игроков в день. Партнёрская программа предлагает RevShare до 40%, CPA и гибридные модели по запросу.

Parimatch

Международный бренд с лицензиями в различных юрисдикциях. Партнерская программа букмекерской конторы предлагает RevShare до 45%, CPA до $100 и гибридными моделями. Партнёрам предоставляются подробная статистика и гибкие условия выплат.

Leon

Бренд с фокусом на рынки Индии и СНГ. Предлагает программу с RevShare до 45%, CPA до $500 и гибридными моделями. Партнерам доступны регулярные выплаты дважды в месяц и разнообразные маркетинговые материалы.

1Win

Амбициозный бренд с фокусом на спорт. Партнерка БК с RevShare от 50% до 60%, CPA до $250 и субаффилиатской программой (5%). Аффилиатам доступны еженедельные выплаты от $100.

20bet

Международный букмекер с фокусом на спорт. Партнерская программа БК с RevShare до 45%, CPA до $128 и гибридными моделями. Партнерам доступны маркетинговые материалы и гибкие условия сотрудничества.

Kinbet

Международная беттинг-платформа с партнёрской программой. Предлагают RevShare до 45%, CPA до $220 и гибридные модели. Аффилиатам доступны адаптированные промоматериалы.





Это наш список лучших партнерских программ букмекерских контор. Можете воспользоваться им при выборе или найти партнерские программы букмекерских контор, которые подойдут именно вам.

Какие бывают беттинг партнерки: виды БК





Прежде чем выбрать лучшую партнерскую программу букмекеров, давайте узнаем, какие они бывают:





Лицензированный оператор:





Букмекер, который работает легально под лицензией региона, где привлекает игроков.

Обычно такие БК пользуются большим доверием у бетторов и несут меньше рисков для аффилиатов.





Из минусов — более строгие правила для беттинг партнерских программ и контроль со стороны регуляторов.





Нелегальный букмекер:





Это оффшорные БК без локальной лицензии, часто они доступны только через VPN или сайты-зеркала.

Такие партнерки букмекеров предлагают более высокие выплаты, принимают любой трафик и идут на индивидуальные условия.





Однако, это все еще БК без лицензии, так что аффилиаты рискуют получить блокировку или остаться без выплат от партнерки букмекеров.





Сайты с прогнозами исхода событий:





Это не сами БК, но сайты, которые работают на ту же аудиторию.

Их офферы также могут приносить хорошую прибыль.





Для работы с этим типом офферов нужна качественная стратегия продвижения и контент.

Как выбрать беттинг партнерку?

Мы составили подробный список пунктов, на которые стоит обратить внимание при выборе партнерки для беттинга. Есть всего семь основных показателей:





1. Легальность и репутация. Убедитесь, что партнёрская программа сотрудничает с лицензированными букмекерами. Проверьте, есть ли упоминания беттинг партнерских программ на тематических форумах и агрегаторах.





2. Условия выплат. Смотрите, какие модели доступны: CPA, RevShare, гибрид. Уточните ставку: сколько платят за регистрацию, депозит или % от прибыли игрока. Обратите внимание на минималку, холд (задержку выплат), методы вывода (карты, крипта, счета).





3. Качество трекинга и статистики. Лучшие беттинг партнерки дают доступ к подробной аналитике: переходы, регистрации, депозиты, доход по дням.





4. Поддержка и менеджмент. Наличие персонального менеджера — огромный плюс. Уточните, доступны ли спецусловия или индивидуальные ставки при росте объёма.





5. Гео и тип трафика. Узнайте, с какими странами работает партнерская программа БК — на нудно будет лить трафик. Некоторые партнёрки запрещают мотивированный и брендовый трафик, уточните это заранее.





6. Инструменты и креативы. Лучшие беттинг партнерки партнерки предоставляют готовые промоматериалы: баннеры, лендинги, приложения. Узнайте, можно ли делать свои промо или A/B-тестировать посадочные страницы.





7. История и стабильность. Давно ли работает партнерская программа в ставках на спорт? Есть ли публичные кейсы? Проверенные программы часто сотрудничают с известными беттинг-брендами и представлены на профильных конференциях (например, Sigma, iGB Affiliate).

Виды офферов в беттинг партнерках





Букмекерские партнерские программы предлагают разные офферы:





Выплата за регистрацию и первую ставку. Сумма зависит от гео, качества трафика и условий оффера. Подходит тем, кто работает с горячим трафиком и массовыми воронками.





Комиссия за квалификацию игрока. Такой оффер предполагает, что пользователь должен выполнить ряд условий. Например, пройти верификацию, внести депозит и совершить действия, подтверждающие активность (например, поставить определенную сумму).





Офферы на подписку. Партнер получает оплату за то, что пользователь подписался на сервис прогнозов, рассылку или установил беттинг-приложение. Это актуально для инфо-ресурсов, телеграм-каналов и мобильного трафика.





Выбирайте оффер внимательно, ориентируйтесь на свой вид трафика и ожидания по выплатам.

Как проверить легальность онлайн-букмекера

Легальность снижает риски блокировок, мошенничества и проблем с выплатами от партнерки букмекерских контор. Вот пошаговая инструкция, как проверить лицензию:





1. Проверьте наличие лицензии. Каждый легальный букмекер обязан иметь лицензию на ведение азартной деятельности. Чтобы проверить её наличие:

Зайдите на официальный сайт букмекера.

Пролистайте вниз (в футер страницы) — обычно лицензия указывается там.

Обратите внимание на название регулятора (например, MGA, Curacao eGaming, UKGC, НАП РБ, ФНС РФ и т.п.).

Скопируйте номер лицензии.

2. Сверьте данные на сайте регулятора.





Перейдите на сайт выдавшего лицензии органа.

Найдите раздел “Licensed Operators”, “License Search”, “Registry” или аналогичный.

Введите номер лицензии или название компании.

Убедитесь, что лицензия активна и принадлежит именно этому букмекеру.

3. Почитайте отзывы и рейтинги. Даже у лицензированных БК может быть плохая репутация. Используйте независимые источники:

Форумы аффилиатов и бетторов.

Сайты с обзорами букмекеров.

Reddit и Trustpilot.

Обратите внимание на частые жалобы в партнерке букмекерских контор: проблемы с выводом, верификацией, урезанием лимитов.

Типы оплаты в БК партнерках: топ беттинг-схем

Давайте разберем виды выплат, которые получают аффилиаты при работе с партнерскими программами БК:





CPA. Модель Cost Per Action означает, что аффилиат получает фиксированную сумму за действие игрока. Например, за его регистрацию, первый депозит или ставку. Подходит паблишерам, которые льют массовый трафик и быстро тестируют гипотезы.

Revenue Share. Еще может встретиться в партнерских программах букмекеров под названиями RevShare или ревшара. Партнер получает процент от проигрыша игрока (обычно от 20% до 50%) — на протяжении всей его “жизни” в букмекерской конторе. Это игра вдолгую для тех, кто готов ждать и получать пассивный доход.

Hybrid. Эта модель сочетает в себе CPA и RevShare. Например, фикс 30$ за депозит + 20% от проигрыша игрока. Хорошо подходит аффилиатам, которые хотят сбалансировать быстрый доход и долгосрочные выплаты.

CPL. Модель Cost Per Lead предполагает фиксированную выплату за регистрацию, иногда даже без депозита или ставки. Встречается реже, чем предыдущие модели в партнерских программах букмекеров.

Процент от депозита. Выплата зависит от суммы депозитов, привязана к реальной активности бетторов. Подходит для качественного трафика, где ценен каждый игрок.





Как выбрать подходящую модель в партнерке букмекерских контор? Зависит от трафика, который вы собираетесь привлекать. Лучше начать с гибридной модели и понять, что работает лучше для вас.

Преимущества работы с лучшими БК партнерками

Сотрудничество с ведущими партнерскими программами в беттинге — это не просто про деньги. Это про стабильность, контроль, рост и ресурсы, которые реально работают на результат. Ниже — ключевые плюсы, которые отличают сильные партнерки букмекерских контор:





Своевременные выплаты без задержек и скрытых удержаний.

Гибкие схемы монетизации: CPA, RevShare, Hybrid, CPL.

Доступ к аналитике, трекингу и готовым промо-материалам.

Персональный менеджер и оперативная поддержка.

Сотрудничество с лицензированными букмекерами, которым доверяют игроки.

Возможность масштабирования и получения индивидуальных условий.

Четкие правила и прозрачная статистика без махинаций.





Подведем итог: партнерки для беттинга — это один из самых прибыльных сегментов аффилиат-маркетинга. Особенно на фоне стремительного роста онлайн-гемблинга по всему миру.



Чтобы зарабатывать стабильно, важно выбирать проверенные партнерские программы БК. Они предлагают понятные схемы выплат (CPA, RevShare, Hybrid) и поддерживают партнеров качественными инструментами. Успешная работа с партнерскими программами букмекерских контор требует внимания к деталям: от выбора подходящего оффера до оценки легальности оператора и качества трекинга.