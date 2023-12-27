Гайд: как Правильно Настроить Таргет ВКонтакте

ТАРГЕТ В ВК ШАГ ЗА ШАГОМ

Напомним, что таргет в ВК – один из самых результативных рекламных инструментов, который позволяет локализовать аудиторию и направлять ваши маркетинговые усилия только на тех пользователей, которые максимально заинтересованы в вашем предложении. Это особенно эффективно в условиях работы на таких платформах как ВКонтакте, которые ежедневно посещают миллионы людей совершенно разных интересов и взглядов.

Однако прежде, чем как запустить таргет в ВК, придется проделать несколько подготовительных шагов.

1. Изучите свою аудиторию

Прежде чем начать настройку таргетированной рекламы, важно подробно изучить вашу целевую аудиторию и создать её портрет. Определите, кто является вашим идеальным клиентом, какие у него интересы, потребности и характеристики. Это поможет вам более точно настроить параметры таргетирования и сделать вашу рекламу более релевантной.

2. Используйте конкурентную аудиторию

Таргет в ВК позволяет выбирать аудиторию, которая подписана на ваших прямых конкурентов. Это отличный способ сразу нацелиться на пользователей, которые уже проявляют интерес к продуктам или услугам, аналогичным вашим. Изучите конкурентов, выявите их подписчиков и предложите им более привлекательное предложение.

3. Выберите подходящий формат рекламы

При создании рекламной кампании важно выбрать подходящий формат в зависимости от ваших целей. Вот некоторые основные форматы, которые предоставляет ВКонтакте:

Реклама сайта: Этот формат позволяет привлекать пользователей на ваш сайт через кликабельный баннер в ленте новостей. Он особенно подходит для генерации трафика на ваш веб-ресурс.

Пост с кнопкой: Похожий на рекламу сайта, этот формат также ведет пользователей к вашему сообществу или диалогу с вами. Он идеально подходит для тех, кто хочет углубить взаимодействие с потенциальными клиентами.

Универсальная запись: Этот формат позволяет создавать посты с текстом, изображениями, видео и опросами. Он подходит для взаимодействия с широкой аудиторией и обеспечивает место для подробного представления вашего предложения.

Карусель: Слайдер с различными товарами или преимуществами вашего предложения. Этот формат обеспечивает больше возможностей для привлечения внимания пользователей и предоставляет им выбор.

Lead Ads: Основной формат для получения заявок от пользователей. Он удобен для сбора контактных данных и взаимодействия с потенциальными клиентами.

4. Создайте привлекательные креативы

Не менее важно создать привлекательные креативы, которые приведут внимание вашей аудитории. Обратитесь к следующим советам:

5. Сделайте акцент на выгоде для клиента.

Используйте ограниченное время действия акции, чтобы создать чувство срочности.

Настройте вызов к действию (CTA) соответствующим образом. Например, если вашей целью является продажа, CTA должен быть направлен на покупку.

6. Узнаете как работает таргет в ВК

Важно ознакомиться с правилами и требованиями к рекламе в ВКонтакте, чтобы избежать нежелательных сюрпризов и убедиться, что ваша реклама соответствует стандартам платформы.

7. Выясните сколько стоит таргет в ВК

Не забудьте соизмерить цену за автоматический таргет с количеством ресурсов, которые вы готовы вложить. Таргет в ВК может оказаться не самым дешевым методом продвижения, особенно, если кампания поддерживается в течении длительного времени.

КАК ВЫБРАТЬ И ЗАПУСТИТЬ ТАРГЕТ В ВК

Выбор аудитории для ВК таргета играет решающую роль в успехе или провале рекламной кампании. Начнем с того, что на старте кампании лучше работать с теми пользователями, которые уже взаимодействовали с вашим брендом и которым точно может быть интересно ваше дальнейшее предложение.

Ретаргетинг

Ретаргетинг – это и есть взаимодействие с уже знакомой вам аудиторией. Это первый шаг в освоении таргета в ВК, который позволяет при минимуме затрат и усилий вернуть многих клиентов и повысить их лояльность. Ретаргетинг помогает нарастить ядерную аудиторию – тот целевой стержень, который всегда будет оставаться с вашим брендом и интересоваться продуктами как старыми, так и релизными.

Кроме того, в конкурентной борьбе ретаргетинг напоминает потенциальным клиентам о преимуществах вашего продукта, может предложить скидку и мягко превратить их в реальных покупателей. В целом ретаргетинг взаимодействует с пользователями, которых вы уже привлекли через другие каналы, такие как контекстная реклама, органический поиск или рекомендации от друзей.

Наиболее простым способом настройки ретаргетинга в ВКонтакте является установка пикселя ВКонтакте на вашем сайте и запуск рекламы на основе данных, собранных этим пикселем. Вы можете настроить рекламу для посетителей сайта за разные периоды, например, за 5, 10, 20 или 30 дней, а также для тех, кто посетил определенные разделы сайта или выполнил целевое действие, такое как регистрация или оставление заявки.

Таргетинг известной аудитории

Если у вас есть собственные списки аудитории, такие как список клиентов или подписчиков, вы можете использовать их для ретаргетинга. Это может помочь вам повторно привлечь клиентов или напомнить им о вашем бренде. Однако, если у вас есть персональные предложения для этой аудитории, убедитесь, что они не будут видеть рекламу, которая не предназначена для них.

Контекстный таргетинг

Контекстный таргетинг позволяет настраивать рекламу на основе ключевых слов и интересов пользователей. Этот метод помогает привлечь новую аудиторию, которая может быть заинтересована вашим продуктом или услугой. Вы можете настраивать контекстный таргетинг, учитывая цикл покупки вашего товара и определенные периоды, в течение которых пользователь искал информацию о нем.

ВК таргет по ключевым фразам может быть особенно полезным для продвижения товаров и услуг, связанных с конкретными запросами. Например, если вы продаете товары для ремонта, вы можете настроить таргетинг на запросы, связанные со стройматериалами и интересами специалистов.

Look-A-Like

Look-A-Like – это инструмент для поиска аудитории, которая сходна с вашей целевой аудиторией на основе определенных характеристик. Вы можете загрузить базу данных ваших клиентов и найти пользователей, которые ведут себя в ВКонтакте так же, как и ваши существующие клиенты. Этот метод может быть особенно полезным, если вы хотите расширить свою аудиторию среди пользователей, которые подходят под профиль вашей целевой группы, если он был изучен ранее.

Сегментировать Look-A-Like аудиторию можно по разным признакам: пол, возраст, геолокация, интересы или внимание к конкурентам.

Таргетинг по хобби и сообществам

Вы также можете настраивать ВК таргет на основе сообществ и интересов пользователей. Этот метод позволяет вам показывать рекламу участникам тематических групп и пользователям, чьи интересы соответствуют вашему продукту или услуге. Однако перед тем как настраивать такой таргетинг, рекомендуется внимательно изучить метрики группы, чтобы удостовериться, что она действительно соответствует вашей целевой аудитории.

В заключение скажем, что настройка ВК таргет – это комплексная задача, которая требует прежде всего изучения особенностей самой сети и её возможности, а также глубокого понимания своей целевой аудитории, сегментации и учета интересов ваших потенциальных клиентов. Правильный таргет может многократно повысить ваш трафик и продажи, тогда как неумело настроенный будет сжигать ресурсы без значительных приобретений в людях.

Именно поэтому мы надеемся, что наш небольшой гайд помог вам узнать как сделать таргет в ВК, что не менее важно. Следуя этим шагам и комбинируя различные методы таргетинга, вы сможете максимально оптимизировать ваши рекламные кампании в ВКонтакте и добиться впечатляющих результатов в привлечении новых лидов.