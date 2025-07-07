Как выбрать первую партнерскую сеть: на что смотреть новичку?

И все это выглядит реально, если речь про один бренд и одного аффилиата. На деле же, у бренда могут быть десятки аффилиатов, и наоборот. Так простая, на первый взгляд, схема обрастает организационными и техническими проблемами. Тогда на помощь приходит партнерская сеть.



Партнерская сеть (её ещё называют CPA сеть) — это посредник между рекламодателями и аффилиатами. Плюсы работы с партнерской сетью:





Много брендов и офферов собраны в одном месте.

Сеть гарантирует стабильные и честные выплаты.

Поддержка и помощь для новичков.

Урегулирование споров между брендом и аффилиатом.

Статистика и инструменты для большей прибыли.





Как выбрать свою CPA сеть? Детально изучите, как работают CPA сети. Обратите внимание на репутацию, вертикаль, модели оплаты, источники трафика и ГЕО в партнерской сети. Далее разберем подробно каждый из пунктов.

Как работает партнерская сеть: кто кому платит

CPA сеть — связующее звено между брендом и партнером (аффилиатом). Каждый из участников выполняет свою роль, и все зарабатывают на этом:

Рекламодатель — бренд, который получает трафик и потенциальных клиентов.

Аффилиат — человек, который льет трафик на бренд через сайты, соцсети, контекст, и получает за это выплаты.

Партнерская сеть — соединяет бренды и аффилиаты, помогает организовать их работу и получает за это свою комиссию.





Давайте посмотрим, как это работает пошагово:





Аффилиат регистрируется в CPA сети. Для этого партнер заполняет анкету о себе, своем опыте. После этого сеть проверяет данные, чтобы обезопасить своих пользователей от мошенников. Как только верификация пройдена, можно начинать работу. Бренд размещает оффер в партнерской сети. В оффере бренд указывает, что именно ему нужно: регистрация, покупка, пополнение счёта, установка приложения и т.д. Также он устанавливает цену за целевое действие (например, $10 за регистрацию). Аффилиат выбирает оффер. Он смотрит список предложений в сети, выбирает интересные ему. Часто в CPA сети есть персональные менеджеры, которые помогают подобрать самый прибыльный оффер. Партнер начинает лить трафик. Для этого он размещает рекламу, запускает платные кампании или использует свои каналы, чтобы привлечь людей на нужную страницу. Пользователь совершает нужное действие. Например, человек переходит по ссылке из рекламного объявления аффилиата и регистрируется на беттинг платформе. Партнерская сеть фиксирует действие. Вся статистика автоматически записывается в системе сети: сколько было кликов, сколько заявок, сколько подтверждено. Рекламодатель проверяет действия и оплачивает. Он подтверждает, что действия настоящие (не фрод), и переводит деньги партнерской сети. Сеть выплачивает аффилиату его вознаграждение. Обычно выплаты происходят раз в неделю, две или по индивидуальному графику, в зависимости от условий.





Получается, что бренд получает трафик, а коммуникацией занимается CPA-сеть. Аффилиат делает свою работу — льет трафик, а партнерка сама находит бренды и перечисляет выплаты.

Репутация и отзывы: как проверить CPA сеть

Ранее мы говорили о том, как сильно CPA сеть может облегчить жизнь аффилиата. Находить прибыльные офферы, собирать статистику, вовремя перечислять деньги. Есть один нюанс: нужно найти честную партнерскую сеть.





Плохая сеть может задерживать выплаты, скрыть статистику или просто «слиться» после получения трафика. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно заранее проверить репутацию сети.

Что говорит о хорошей репутации партнерки:

Реальные отзывы. Почитайте, что пишут другие. Лучше всего — на профильных форумах и Telegram-каналах.

Рейтинги и награды. Сети, которые входят в рейтинги, участвуют в конференциях, номинируются и получают награды (MAC, iGB и т.д.) — скорее всего, работают честно.

Публичность сети. У серьёзных сетей есть сайт, соцсети, публичные менеджеры, часто — Telegram-канал с обновлениями и кейсами.

Прозрачные условия работы. Хорошая сеть четко прописывает правила: минималка на вывод, график выплат, требования к трафику, способы связи с менеджером.

Длительный срок работы. Если сети больше 3–5 лет и она всё ещё активна — это плюс. «Однодневки» чаще всего обманывают или быстро закрываются.





Проверяйте CPA сети по этому чеклисту, чтобы не попасться мошенникам.

Как выбрать вертикаль партнерской сети

Вертикаль партнерской сети — это ниша, в которой аффилиату предстоит продвигать продукты. Например:





iGaming / Gambling (казино, ставки).

Dating (знакомства).

Nutra (БАДы, здоровье).

Финансовые услуги (кредитование, банки).

eCommerce (интернет-магазины).

Программы и подписки (антивирусы, VPN, приложения).





Для каждой вертикали работают свои источники трафика и законодательные ограничения. Так, аффилиат не сможет продвигать беттинг-платформу на несовершеннолетнюю аудиторию. Если его источник трафика — приложения с детскими играми, нужно выбрать другую нишу.





Лучше сосредоточиться на одной теме и детально ее изучить: какие есть законы, какие подходы работают. Партнерскую сеть тоже стоит выбрать с опытом в одной вертикали. Такие сети обычно хорошо понимают рынок и подбирают выгодные офферы.

Почему многие выбирают iGaming вертикаль:

Высокие выплаты. Это одна из самых прибыльных вертикалей — выплаты могут доходить до $300 за одного игрока.

Постоянный спрос. Онлайн-казино и букмекерские компании активно развиваются и постоянно ищут новых игроков.

Разнообразие офферов. Большой выбор ГЕО, форматов (CPA, RevShare, гибрид), платформ.

Модели оплаты в CPA сети: что выгодно новичку





Модель оплаты определяет, какую комиссию аффилиат получит за свою работу. Бренды не заинтересованы в том, чтобы платить за трафик. Им нужны целевые действия. Поэтому есть несколько моделей оплаты:





CPA (Cost Per Action). Оплата за конкретное действие: регистрация, заявка, покупка, депозит.

CPL (Cost Per Lead). Оплата за контактные данные: email, номер телефона, заполненная анкета.

CPS (Cost Per Sale). Оплата за продажу: вы получаете процент или фикс за покупку.

RevShare (Revenue Share). Вы получаете процент от дохода рекламодателя с приведённого клиента.

Hybrid (CPA + RevShare). Часть платят сразу по CPA, часть — потом в виде процента RevShare.

Новичкам стоит начинать с CPA и CPL. Так вы сразу поймете, работают ли ваши каналы трафика, совершают ли пользователи целевые действия. Плюс, получите первый доход быстро.





Позже можно переходить на гибрид, это позволит сохранить быстрые выплаты и начать «играть вдолгую» с RevShare. Revenue Share подходит аффилиатам со стабильным трафиком и опытом привлечения игроков, которые приносят реальный доход брендам.

Источники трафика и ГЕО в партнерской сети

Важно понимать: CPA сети принимают не любой трафик. Многие запрещают мотивированный трафик (где пользователь делает действие ради бонуса), фрод, брендовый трафик.





Среди разрешенных источников трафика обычно бывают:





Контекстная реклама (Google Ads и др.)

SEO и органика — сайты, блоги, YouTube и т.д.

Социальные сети (TikTok, VK, Telegram)

Email-рассылки, мессенджеры, пуши, приложения и др.





Некоторые сети поддерживают конкретные источники. Например, есть партнёрки, заточенные под Facebook или под push-формат — в них будет больше подходящих офферов и оптимизированных лендингов.





Также бренд может быть заинтересован в конкретных странах (ГЕО). Если онлайн-казино зарегистрировано и работает в Бразилии, ему не нужен трафик из Германии. Игроки просто не смогут зарегистрироваться, аффилиат не получит выплаты.





В «дорогих» ГЕО (Tier-1) много конкурентов и выше затраты на рекламу. В Tier-2 и Tier-3 — дешевле трафик, но и выплаты ниже.





Выбирайте сеть, которая работает с вашими источниками трафика и ГЕО. Лучше сотрудничать с CPA сетками, у которых широкий выбор стран, так будет легче масштабироваться в будущем.

Офферы в партнерской сети: как найти лучший

Оффер — это конкретная «задача» от рекламодателя. В нем бренд указывает, какие целевые действия хочет получить, сколько за них получит аффилиат и на каких условиях.

Чтобы выбрать лучший оффер под свой трафик, проверьте:

Условия целевого действия. Чем проще выполнить, тем выше конверсия. Например, вы получите больше регистраций, чем покупок продукта за $50.

Ставка за лид. Сравните сколько платят в похожих офферах, чтобы понять не продешевить.

CR (конверсия) и approval rate (подтверждение заявок). Узнайте у менеджера, как конвертит оффер. Вам нужен высокий CR с хорошим approval rate.

Доступные источники трафика. Убедитесь, что оффер разрешает ваш тип трафика.

ГЕО и язык лендинга. Важно, чтобы посадочная страница была на языке аудитории и соответствовала стране показа.

Холд и выплаты. Узнайте, сколько дней занимает подтверждение и когда вы получите деньги.

Новичкам удобнее работать через CPA сети, чем самостоятельно. Ваш личный менеджер заинтересован в том, чтобы подобрать хороший оффер и заработать свою комиссию.

Личный кабинет и самые важные функции

После регистрации и верификации вы получите доступ к личному кабинету на сайте партнерки. Здесь вы будете выбирать офферы, отслеживать статистику и получать выплаты.





Обратите внимание на эти полезные функции:





Доступ к офферам. Вы должны видеть список всех доступных предложений, с фильтрами по вертикали, ГЕО, ставке и источникам трафика.

Создание партнерских ссылок. Удобный генератор ссылок с возможностью добавить метки для трекинга и аналитики.

Подробная статистика. Должна отображаться в режиме реального времени или с минимальной задержкой. Важно видеть:

Финансы. Четкая информация по начислениям, холдам, минималке на вывод, графику выплат. Желательно — история всех выплат с возможностью скачать отчёт.

Обратная связь. Удобный способ связаться с менеджером напрямую через личный кабинет или открыть тикет для техподдержки.

Уведомления о статусе офферов. Оповещения, если оффер приостановлен, изменились условия, ставки или ГЕО.

Если в сети неудобный кабинет или нет статистики — это повод задуматься о смене сети. Выбирайте те, где всё прозрачно и под контролем.

Дополнительные инструменты для прибыли

Кроме базовых функций CPA сети предлагают инструменты для оптимизации работы. Это тоже стоит учесть при выборе партнерской сети.

Самые полезные инструменты в личном кабинете:

SubID-метки. Вы добавляете в ссылку дополнительные параметры ( название источника, креатива, кампании). Потом по ним видно, что сработало, а что — нет.

Трекер или встроенная аналитика. Некоторые сети дают базовые возможности трекинга прямо в кабинете: разбивка по устройствам, браузерам, ГЕО, времени, CR и т.д.

A/B-тестирование лендингов. Возможность тестировать разные страницы (лендинг, прелендинг, формы) и автоматически выбирать более эффективную.





Готовые преленды и лендинги. Сеть может предложить уже проверенные и адаптированные страницы. Это экономит время и повышает шансы на конверсию, особенно в сложных вертикалях.

API-доступ. Если вы работаете с большими объемами или через свои системы, можно автоматизировать статистику, выгрузку данных и т.д.

Обучающие материалы и вебинары. Некоторые сети дают бонус — доступ к гайдам, курсам, внутренним кейсам. Это особенно полезно для новичков.

Обратная связь и служба поддержки в CPA сети

При работе в партнерском маркетинге, поддержка от CPA сети сильно выручает. Особенно в начале пути, когда приходится разбираться с офферами, статистикой, выплатами.





Хорошие сети закрепляют за вами персонального менеджера. Он подсказывает, какие офферы выбрать, какие источники подойдут, какие ошибки в связке. Это особенно важно на старте. С сильной поддержкой вы лучше обучаетесь, меньше ошибаетесь и быстрее начинаете зарабатывать.





Продвинутым аффилиатам тоже нужен вовлеченный и опытный менеджер. Например, чтобы урегулировать спорные ситуации или получить эксклюзивные условия от бренда.

Подводим итоги

Выбор первой партнерской сети — это основа успешного старта в аффилиат-маркетинге. Важно не гнаться за высокими ставками, а смотреть на репутацию сети, поддержку, удобство личного кабинета и совместимость с вашим трафиком. Правильная CPA сеть станет не просто сайтом с офферами, а полноценным партнером в работе.





