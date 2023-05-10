Как Привлечь Дополнительный Трафик на Сайт: 10 Эффективных Способов

SEO

Наверняка вы уже пользуетесь этим способом, поэтому рассказывать подробно о том, зачем нужно SEO, как работает поисковое продвижение, и давать другие азы работы с ним мы не будем. Лучше подскажем, как повысить органический трафик в высококонкурентных нишах — там, где первые строчки поиска давно заняты гигантами отрасли.

Первое, что можно сделать, — войти в топ по низкочастотным запросам. Крупные и опытные игроки зачастую сосредоточены на высокочастотных фразах. Зная, как привлечь трафик на сайт с помощью SEO, вы легко соберете семантическое ядро для таргетирования пользователей по «редким» ключам с долей показа менее 100 в месяц. Останется только разместить у себя большое количество качественного контента, чтобы удовлетворить потребности пользователей, которые переходят на ваш сайт за ответами на свои вопросы.

Второе, о чем нельзя забывать, — юзабилити сайта. Удобство, адаптация страниц для просмотра мобильных устройств, наличие перекрестных ссылок, микроразметка, — все это влияет на ранжирование страниц в выдаче.

Преимущества метода — возможность бесплатно продвинуть сайт в топ поисковых систем и еще долго получать органический трафик. К недостаткам можно отнести необходимость потратиться на услуги SEO-оптимизатора и копирайтера, если вы решите делегировать настройку сайта и создание контента специалистам. И долгосрочность метода, так как выход в топ Яндекс и Google — дело не быстрое.

Контекстная реклама

Контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google Ads подходит тем, кто знает как привлечь трафик из SEO, но не хочет ждать, пока нужные страницы выйдут в топ. Показ рекламных объявлений позволяет получить посетителей сайта здесь и сейчас. При этом трафик будет качественным — при правильной настройке рекламной кампании объявление увидит только «горячая» аудитория, заинтересованная в вашем товаре или услуге.

Кстати, есть одна хитрость для тех, кто не имеет больших бюджетов на контекстную рекламу и привлекает посетителей в высококонкурентных нишах (клики и показы в них обычно стоят дорого). Можно привлекать платный трафик по низкочастотным и информационным запросам, а затем конвертировать его в реальные сделки.

К плюсам метода можно отнести высокую эффективность рекламы, качественный целевой трафик, возможность выбрать оплату за показы или за клик. Один из существенных недостатков — необходимость пополнять счет рекламных кабинетов и оплачивать работу специалиста, если хотите максимально точно настроить РК и получить максимум посетителей за минимальную цену.

Таргет

Таргетированная реклама в социальных сетях имеет много общего с контекстной. Это быстрый способ привлечения качественного трафика — посетителей, заинтересованных в продукте. Главное преимущество таргета — возможность выбрать для показа рекламы определенный сегмент аудитории, подходящий по возрасту, полу, интересам и другим параметрам. Недостаток все тот же — высокая стоимость показа и клика в некоторых сферах.

Привлекать пользователей из Facebook, TikTok, YouTube и Instagram на сайты, ориентированные на аудиторию из России, в 2023 году не получится. Но рекламные кабинеты VK и OK продолжают работать и становятся все удобнее.

Профиль в соцсетях

Раскрученные профили в Instagram или TikTok, паблик в VK или OK, канал в Telegram могут стать источниками качественного трафика на сайт. Правда, сначала придется поработать над привлечением подписчиков. Существует масса способов раскрутки страниц в социальных сетях: масслайкинг, массфолловинг, комментинг, реклама у блогеров, обмен аудиторией с похожими страницами, продвижение по хэштегам, выход в «рекомендованное» при грамотной работе с алгоритмами соцсети.

Выбор метода прокачки профиля — обширная тема, достойная отдельной статьи. Лучше расскажем как привлечь трафик с личной страницы на сайт. Для перелива трафика во многих нишах хорошо работают лид-магниты — бонусы, которые пользователь может получить бесплатно при совершении целевого действия. За переход на сайт пользователю можно подарить полезный чек-лист, книгу, полезную подборку, купон на скидку или что-то другое. Главное — чтобы подарок был нужным и желанным для лида.

Платформы вопросов и ответов

Сервисы для обмена знаниями (Яндекс Кью, Ответы Mail.ru и другие) могут помочь ненавязчиво прорекламировать свой сайт — в ответах можно оставлять ссылку на страницу своего ресурса по теме вопроса пользователя. При работе с такими платформами нужно внимательно изучить их правила модерации. Одни требуют сначала заработать репутацию, прежде чем вставлять в ответ линки, другие вообще не разрешают ссылаться на сторонние ресурсы (в этом случае всегда можно оставить ссылку на свой сайт в описании профиля).

Преимущество метода — возможность продвинуть ресурс абсолютно бесплатно. Минус — огромное количество времени, которое придется тратить на периодическую проверку подобных сервисов на предмет новых вопросов и написание ответов.

Интернет-каталоги и агрегаторы

С помощью раскрученных досок объявлений, бирж, агрегаторов можно не только продавать свои товары и услуги, но и уводить пользователей на свой ресурс. Как и в случае с платформами обмена знаний, на таких площадках следует внимательно изучить правила и публиковать ссылку только там, где можно это делать.

В некоторых нишах такие платформы могут стать постоянным источником дополнительного трафика.

Комментарии в блогах, на форумах и других ресурсах

Этот простой и бесплатный способ привлечения посетителей хорошо зарекомендовал себя в соцсетях, но работает и за их пределами: на различных форумах и любых ресурсах с возможностью комментирования. Можно просто общаться с посетителями этих площадок и в нужный момент давать линк на свой ресурс, а можно схитрить — дополнительно поставить ссылку в ник и продублировать в описании своего профиля. В последнем случае можно получить еще больше переходов. Перед тем как так делать проверьте, разрешено ли это правилами площадки.

Нативная реклама

Интервью в СМИ, публикация статьи о компании, предлагаемой услуге или товаре на сторонней площадке с подходящей аудиторией, рекламная интеграция у блогера или лидера мнений — выбирайте соответствующий вашему предложению формат и получайте дополнительный трафик.

Баннерная реклама

Баннерная реклама — один из самых старых источников получения трафика в интернете, что не мешает ей демонстрировать хорошие результаты в некоторых нишах и в наши дни. Вы можете получить приток посетителей на свой сайт, разместив рекламный баннер на сторонних площадках через баннерные сети или обратившись к администрации интересующего ресурса напрямую.

Рассылки

Привлечь посетителя помогут SMS, сообщения в соцсетях и мессенджерах, письма на электронную почту и другие каналы. Содержание сообщений зависит от вашего предложения. Как и в случае с переливом аудитории из соцсетей, в рассылках хорошо работают лид-магниты — бонусы, которые человек сможет получить при переходе на ресурс.

Вместо заключения

Мы рассказали, как привлечь трафик, но упомянули всего 10 способов. На самом деле их намного больше, просто методы из представленной подборки работают эффективней остальных. Вникайте, применяйте и получайте недорогие или бесплатные переходы на свой ресурс.