Май Таргет: Что это, зачем он нужен и как настроить самостоятельно

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ MY TARGET

Одно из главных преимуществ My Target это крайне широкий набор параметров для сегментации и таргетирования аудитории, особенно для отечественной платформы. Май Таргет позволяет выбрать целевую аудиторию по самым разным параметрам: полу, возрасту, интересам, занятости, геолокации. Это значительно уменьшает рассеянность рекламы, повышает конверсию и сэкономить рекламный бюджет.

Достигается такой выбор инструментов благодаря сотрудничеству My Target с Data Management Platform (DMP), платформой для работы с данными, которая предоставляет информацию по вашей аудитории со всех продуктов Mail.ru.

В разделе "Аудитории" вы можете найти внешние сегменты, основанные на данных DMP, что дает вам возможность задавать еще более точные настройки для таргетирования.

Как мы уже сказали, My Target использует данные со всех сервисов Mail.ru, включая поисковые запросы пользователей. Поэтому Май Таргет открывает перед вами огромные возможности для контекстного таргетирования, позволяя выбирать аудиторию на основе их запросов и просмотров карточек товаров. Кроме того, Май Таргет обучение довольно интуитивно и просто в освоении.

Использование пикселей Top Mail.ru

Май Таргет использует данные счетчиков и пикселей от Top Mail.ru. Вам нужно всего лишь ввести номер счетчика в соответствующее поле, и это значительно расширит вашу аудиторию, охватывая пользователей, посетивших ваш сайт или социальные сети.

Интеграция с приложениями и сообществами

Май Таргет может свободно использовать данные об аудитории из приложений Вконтакте, Одноклассники и "Мой мир". Таким образом, настраивая кампании, вы можете пользоваться сегментами из этих социальных сетей, привлекая аудитории даже из других платформ, если у них похожие интересы.

Геолокационный таргетинг

My Target позволяет точно настраивать геолокацию вашей аудитории на площади с радиусом всего 500 метров. Это позволяет создавать узкие географические сегменты аудитории и обращать внимание на локальные рынки.

Возврат пользователей через продуктовые фиды и UTM-метки

Если пользователь посещал ваш сайт, смотрел товары, но не совершал покупку, My Target помогает вернуть его обратно на сайт. Система формирует объявления с короткими текстами и картинками, догоняя таких пользователей на площадках Mail.ru. Это позволяет собирать сегмент аудитории из потерянных лидов и замотивировать их на покупку.

Использование предыдущих рекламных кампаний

My Target также умеет собирать аудиторию из предыдущих рекламных кампаний. Пользователи, которые взаимодействовали с вашей рекламой, такие как просмотр, переход по ссылке или подписка на сообщество, могут быть использованы для создания новых кампаний, с учетом их интересов и предпочтений.

Удобство использования

My Target упрощает процесс настройки рекламных кампаний, автоматически проставляя UTM-метки для отслеживания источников трафика. Это позволяет вам сосредоточиться на креативе и более эффективно управлять рекламой.

КАК ЗАПУСТИТЬ РЕКЛАМУ В МАЙ ТАРГЕТ

Немного разобравшись с тем, как работает My Target что это такое и в чем его основные преимущества, давайте рассмотрим, как запустить таргетированную рекламу с помощью этой системы.

1. Настройка аккаунта

Первым шагом к запуску рекламы в Май Таргет это регистрация и настройка аккаунта. Процедура регистрации стандартна: перейдите на сайт Май Таргет, нажмите "Вход" и введите свой e-mail и пароль. Вы также можете войти через свой аккаунт в Вконтакте для удобства.

2. Установка счётчика Top@ Mail.Ru

Для эффективного отслеживания статистики посещений сайта и ретаргетинга нужно установить счётчик Top@ Mail.Ru до настройки рекламной кампании. Этот счётчик работает аналогично счетчикам от Яндекса и Google. Для установки, добавьте сгенерированный код счетчика на ваш сайт и следите за активностью пользователей.

Зайдите во вкладку "Аудитории" и выберите "Счётчики Top@Mail.Ru" в левом меню.

Здесь вы можете создать новый счётчик или привязать существующий.

Введите адрес вашего сайта и указанный e-mail, на который придут инструкции по установке.

Поставьте галочку, если планируете использовать динамический ремаркетинг.

3. Создание рекламной кампании

Теперь перейдем к созданию рекламной кампании:

Зайдите в раздел "Кампании" и нажмите на кнопку "Создать кампанию".

Выберите объект продвижения, например, ваш сайт, приложение, интернет-магазин, пост, статью или группу.

В поле для адреса сайта введите URL вашего сайта. Система проверит корректность URL и предложит различные форматы рекламных объявлений, такие как тизеры, прероллы, баннеры и другие.

Для размещения рекламы в Вконтакте, выбирайте формат преролла.

Наиболее стандартный вид объявления - мультиформатное размещение. Выберите этот формат и заполните заголовок, текст и добавьте изображение для создания трех вариантов рекламы: для ленты в соцсети, тизеров и медийных объявлений.

4. Определение целей рекламной кампании

Цель вашей кампании – единственный параметр, по которому вы сможете определить её успех. Поэтому очень важно подобрать достижимую и реально значимую цель, которая продвинет ваш бизнес вперед.

Примером цели может быть увеличение продаж, увеличение трафика, увеличение кол-ва подписчиков или фолловеров и даже повышение узнаваемости бренда.

5. Импорт данных

Если вы запускали рекламные кампании в Google Ads или Яндекс.Директ, вы сможете импортировать их данные в MyTarget. Это позволит сохранить прогресс или протестировать старые настройки на новой платформе, чтобы подобрать оптимальную конфигурацию.

6. Настройка аудитории

Настройка аудитории – это самый важный этап в создании кампании. В My Target вы можете сегментировать аудиторию по полу, возрасту, интересам, образованию, семейному положению, уровню дохода и геолокации. Каждый фактор позволит вам отсеять менее релевантную часть аудитории и собрать ядро из наиболее целевых потенциальных клиентов, которые с большей вероятностью будут конвертированы в лидов.

7. Настройка времени и частоты показов

Определите время и частоту показов вашей рекламы. Важно подобрать то время, когда ваша целевая аудитория наиболее активна и готова взаимодействовать с рекламой. В Май Таргет можно выбрать как общее рабочее время, так и часовые слоты для каждого дня недели.

8. Бюджет и оплата

Стоимость кампании может зависит от продолжительности, платформы размещения, бюджета, срока контракта, положения, формата, размера и других факторов. .

Вы можете выбрать одну из следующих моделей оплаты:

Клики/CPC (стоимость за клик)

Показы/CPM (стоимость за 1000 показов)

Установки/CPI (стоимость за установку мобильного приложения)

Взаимодействие/CPA (стоимость за выполненное целевое действие)

Выбор формы оптимизации и оплаты зависит от ваших целей и бюджета кампании. Как только вы установите бюджет, кампания будет запущена.

Если вы справились, то поздравляем: вам удалось настроить и запустить рекламную кампанию в My Target. Мы надеемся, что наш небольшой гайд помог вам узнать Май Таргет что это такое и как использовать его для настройки максимально результативных таргетированных кампаний.

Помните, что знание своей аудитории – ключ к успеху любой маркетинговой стратегии, и такие инструменты, как My Target помогают значительно сократить время и бюджетные затраты на создание по-настоящему эффективной рекламы.