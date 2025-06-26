Обычный редирект, GEO-редирект, Smartlink и резервный оффер

Эти понятия описывают разные части маршрута пользователя.

Инструмент Как работает Пример Обычный редирект Переводит пользователя с одной ссылки на заранее заданную страницу. Все переходы ведут на лендинг оффера A. Редирект по GEO Выбирает направление по стране пользователя. Трафик из Италии идет на оффер A, из Нидерландов – на оффер B. Smartlink Объединяет несколько офферов и правила выбора между ними. В зависимости от настройки может учитывать GEO, устройство, ОС, язык, доступность и показатели. Для одного сегмента выбирается основной оффер, для другого – более подходящая альтернатива. Резервный оффер Служит запасным направлением, если основной вариант недоступен или не подходит конкретному пользователю. После достижения лимита оффера A новые подходящие клики направляются на оффер B.

Редирект по GEO может быть одним из правил внутри Smartlink. Резервный оффер тоже входит в эту систему: он обеспечивает альтернативный маршрут для конкретного сегмента.

Как Smartlink выбирает оффер

Выбор оффера строится на параметрах перехода и условиях приема трафика. Какие из них учитываются автоматически, зависит от настроек конкретной системы. Основных факторов шесть.

Страна. Оффер должен подходить для GEO пользователя и выбранной модели сотрудничества. Списки стран для CPA и RevShare могут различаться, поэтому их проверяют отдельно.

Устройство. Мобильный и десктопный трафик могут требовать разных маршрутов. Например, Wildsino принимает в Австралии только мобильный трафик. Для посетителя с компьютера в этом GEO нужен другой оффер.

Операционная система. Если предложение или посадочная страница рассчитаны на определенную ОС, правила должны учитывать это. Пользователю Android и пользователю iOS могут понадобиться разные варианты перехода.

Язык. При наличии подходящей локализации можно выбрать понятный пользователю лендинг. Язык браузера – дополнительный сигнал; он не заменяет проверку страны.

Доступность. Оффер должен принимать нужный источник трафика, соответствовать ограничениям сегмента и иметь доступный объем по согласованным лимитам.

Текущие показатели. Среди подходящих вариантов можно распределять больше трафика в пользу тех, которые дают лучший результат в этом сегменте: по оплачиваемым конверсиям и доходу на клик.

Сначала проверяют допустимость маршрута, затем сравнивают его эффективность. Высокий EPC не делает оффер подходящим для запрещенного GEO или неподдерживаемого устройства.



Схема распределения трафика:

Источник трафика ↓ Smartlink ↓ Определение параметров пользователя ↓ Подходящие офферы ↓ Выбор по правилам и показателям ↓ Лендинг выбранного оффера

Источник трафика тоже учитывают в правилах: оффер для SEO не становится подходящим для Facebook только потому, что совпали страна и устройство.



Как минимальный депозит влияет на выбор оффера

Даже у одного бренда минимальный депозит может зависеть от страны игрока. Для потока из нескольких GEO это означает разные условия первого пополнения.

Например, у Leon из R2D Partners минимальный депозит для игроков из Италии и Португалии составляет €10, а для игроков из Греции и Германии – €20.

GEO Минимальный депозит Италия (IT), Португалия (PT) €10 Греция (GR), Германия (DE) €20

Разница вдвое меняет порог первого пополнения. Поэтому конверсию одного и того же оффера стоит оценивать отдельно по странам: общий показатель может скрывать разницу между GEO.

Более низкий минимальный депозит может облегчить первое пополнение. Однако оффер с порогом €10 не обязательно принесет больше дохода, чем вариант с €20: результат зависит от конверсии и условий оплаты. Эффективность маршрута показывает сочетание оплачиваемых FTD и EPC внутри каждого GEO.

Зачем нужен резервный оффер

Резерв сохраняет подходящий маршрут, когда основной оффер не может принять конкретный клик. Причиной может быть другое GEO, неподходящее устройство, временная остановка или выбранный лимит.

При этом запасной вариант тоже должен соответствовать условиям: стране, источнику, устройству и модели оплаты. Для каждого сегмента нужен свой подходящий резерв.

Например, для SEO-трафика из Нидерландов, Германии и Австрии можно рассматривать SpinPanda, а для Италии и Португалии – Spinlander. Оба бренда работают с этим источником по CPA и RevShare. Так один поток получает разные направления в зависимости от страны посетителя.

При этом Spinlander не принимает трафик из Нидерландов. Поэтому резерв для нидерландского сегмента должен быть другим: запасной маршрут тоже обязан соответствовать GEO пользователя.

Правила резерва применяются при выборе направления перехода. Если пользователь уже оказался на лендинге и не сделал депозит, это отдельная ситуация: она сама по себе не означает автоматический перевод на другой оффер.

Что происходит, когда лимит оффера выбран

Лимит, или cap, – согласованный предел объема, который рекламодатель готов принять за определенный период. В условиях нужно уточнить, что именно считается: например, первые депозиты, соответствующие требованиям оффера.

Дневной лимит. После его достижения оффер исключают из распределения новых кликов до восстановления доступного объема. Трафик направляют на подходящий резерв. Момент обновления лимита зависит от договоренностей и часового пояса учета.

Месячный лимит. Маршрут переключают на другие доступные офферы до согласованного возобновления приема. Оставлять весь поток на оффере с выбранным cap означает рисковать потерей оплачиваемых конверсий.

Для автоматического переключения Smartlink нужны актуальные сведения об остатке лимита и статусе оффера. Если эти данные не обновляются, система может продолжить отправлять пользователей на уже недоступное предложение. Поэтому учет лимитов и обновление правил распределения должны работать вместе.

Заранее согласуйте и порядок оплаты конверсий, которые пришли с задержкой или оказались сверх лимита. Это помогает оценивать результат по фактически оплачиваемым событиям.

Как понять, что распределение стало эффективнее

Для сравнения нужны одинаковая логика учета и сопоставимый трафик. На CPA удобно смотреть на переходы, оплачиваемые первые депозиты и партнерский доход.

CR в оплачиваемый FTD = количество оплачиваемых первых депозитов / количество входящих кликов × 100%.

EPC = партнерский доход / количество входящих кликов.

Доход = сумма партнерских начислений за выбранный период.

В знаменатель включают весь входящий поток, в том числе клики, которым понадобился резерв. Иначе можно получить красивую конверсию отдельного оффера, не заметив потерь на распределении.

Для RevShare одного первого депозита недостаточно: доход сравнивают за сопоставимый срок жизни игроков. И в любой модели доход нужно отличать от прибыли, которая учитывает расходы на трафик и работу связки.

Данные поступают с разной частотой: у Spinlander постбэки приходят раз в 15 минут, у SpinPanda – раз в час. Поэтому результаты свежего трафика могут появляться с задержкой. Отсутствие мгновенного события еще не означает отсутствие конверсии.

Небольшой тестовый объем для альтернатив помогает проверять, остается ли основной маршрут лучшим для конкретного GEO и устройства. Решения стоит принимать на достаточной статистике, а не после нескольких кликов.

Один оффер или умное распределение: сравнение в цифрах

Условный пример расчета. Все цифры ниже используются только для иллюстрации.

Рассмотрим два сценария для условной кампании с 10 000 кликов. В первом весь трафик идет на один оффер и приносит 120 оплачиваемых FTD. Во втором трафик распределяется между подходящими офферами и резервом, а число оплачиваемых FTD составляет 150. В обоих сценариях выплата за FTD одинакова – €50.

Показатель Весь трафик на один оффер Умное распределение Входящие клики 10 000 10 000 Оплачиваемые FTD 120 150 CR в оплачиваемый FTD 1,2% 1,5% Выплата за FTD €50 €50 Партнерский доход €6 000 €7 500 EPC €0,60 €0,75

В этой модели дополнительные 30 оплачиваемых FTD дают €1 500 дохода. EPC и доход увеличиваются на 25% при том же количестве кликов. Рост CR составляет 0,3 процентного пункта.

Дополнительные конверсии могут появиться, если пользователи получают совместимый оффер, а поток после остановки или достижения cap сохраняет рабочее направление. В реальной кампании результат зависит от состава аудитории, условий оплаты и эффективности каждого маршрута.

Подберите несколько офферов через RevenueLab

Передайте команде RevenueLab источник трафика, GEO, распределение по устройствам и планируемый объем. Это поможет подобрать несколько офферов и определить, какой использовать как основной, какие тестировать и какие поставить в резерв.

Для каждого направления согласуйте доступные GEO, минимальный депозит, условия источника, лимиты и порядок переключения. Затем сравнивайте оплачиваемые конверсии и EPC по сегментам.

Оставьте заявку в RevenueLab, чтобы подобрать пул офферов и распределять между ними трафик эффективнее. Чем меньше кликов теряется на неподходящих или недоступных маршрутах, тем больше возможностей заработать на том же объеме.