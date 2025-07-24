Масштабирование iGaming-кампаний: работающие стратегии

Зачем и почему стоит масштабировать кампанию

Прежде чем масштабировать кампанию, важно убедиться в ее эффективности. Не спешите с решением, основываясь на одном-двух днях работы. Получите первые конверсии, оптимизируйте кампанию и лишь затем оценивайте ее успех.

Анализ ключевых метрик

Высокий CTR без конверсий — проблема может быть в лендинге:

Спрятанная кнопка CTA

Медленная загрузка страницы

Неясное сообщение

Решение: поставьте кампанию на паузу и найдите, где пользователи теряют интерес.

ROI около нуля — вы на грани выхода в плюс, но масштабировать рискованно. Понаблюдайте за статистикой еще 1-2 дня.

Положительный ROI несколько дней подряд — время для масштабирования, но продолжайте внимательно следить за метриками.

Стратегии масштабирования iGaming-кампаний

Существует два основных направления масштабирования рекламных кампаний. Вы можете расширяться в рамках одной рекламной сети или источника трафика, например, увеличивая бюджет и подключая новую аудиторию. Или же пойти более рискованным путем, используя сторонние источники и новые рекламные форматы. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки.

Дублирование связок на новые ГЕО

Когда вы нашли рабочую связку в одном ГЕО, логично попробовать ее на других. Один продукт часто работает в нескольких странах, и это отличная возможность увеличить объемы. Вы можете использовать тот же оффер, но для новой аудитории. Это один из наиболее эффективных способов быстрого масштабирования, поскольку вы опираетесь на уже проверенную концепцию.

Используйте проверенные источники: Начните с регионов, которые схожи по менталитету или игровым предпочтениям с вашим успешным ГЕО. Например, если кампания отлично работает в Бразилии, следующим шагом может стать Мексика или Колумбия, где схожие культурные особенности и интерес к азартным играм.

Адаптируйте контент: Учитывайте локальные особенности, язык и культурные нюансы. Бонусы, популярные в одной стране, могут не сработать в другой. Переведите креативы и лендинги на местный язык, адаптируйте изображения и тексты под местный менталитет. Например, в Скандинавии популярны фриспины, тогда как в странах Латинской Америки больший акцент может быть сделан на крупные джекпоты или спортивные ставки.

Тестирование — ключ к успеху: Перед полноценным запуском проведите небольшой тест в новом ГЕО. Никто не застрахован от того, что оффер, хорошо конвертящий в одной стране, может не зайти в другой из-за отличий в аудитории. Нескольких дней теста с аналогичным дневным бюджетом будет достаточно, чтобы понять, как оффер поведет себя.

Воспользуйтесь помощью менеджера: Перед запуском уточните у аккаунт-менеджера, на какие именно источники лучше всего запускаться в этой стране. Они поделятся вайтлистами, что поможет сделать тест быстрым и максимально эффективным. Запускайтесь как минимум с 5 креативами для получения более полной картины.

Разнообразьте источники трафика, не теряя фокус

Один источник трафика может быть хорош, но для масштабирования необходимо диверсифицировать. При этом важно не распыляться, а тестировать новые каналы стратегически. Это позволяет охватить большую аудиторию и снизить зависимость от одного канала. Работа с новыми источниками также открывает возможности для выхода на ранее недоступные сегменты аудитории.

Изучите новые форматы: Если вы работали только с пушами, попробуйте попсы или нативную рекламу. Например, пуши имеют высокую доставляемость и заметность, появляясь как уведомления мессенджеров. Их стоимость часто ниже, чем у трафика с Facebook или контекстной рекламы, что делает их привлекательным вариантом для масштабирования.

Начните с лучших источников: ​Это позволит протестировать их потенциал на лучшем трафике и быстро получить качественные результаты. После успешного тестирования и подтверждения эффективности, постепенно подключайте остальные доступные источники, чтобы расширить охват. Важно при этом не отключать уже работающие блэклисты, чтобы избежать неэффективных трат бюджета на те источники, которые ранее показали плохие результаты.

Запускайте кампанию на новое устройство: Если вы таргетировались только на мобильные или десктопные устройства, попробуйте запустить еще одну кампанию на новый тип девайса, если это позволяет ваш оффер. Мобильный и десктопный трафик имеют разную стоимость бида и могут конвертировать по-разному. Раздельные кампании легче оптимизировать, и даже небольшая экономия на биде в большой кампании может принести существенную прибыль.

Инвестируйте в удержание игроков и повышение их пожизненной ценности (LTV)

Многие арбитражники фокусируются на привлечении новых игроков, но масштабирование также требует внимания к удержанию. Удержание увеличивает LTV (Lifetime Value), что означает больше дохода от уже привлеченных пользователей. Это максимизирует прибыльность без дополнительных затрат на привлечение. Высокий LTV — показатель здоровой и устойчивой кампании.

Работайте с операторами с высоким удержанием: Выбирайте партнеров, которые предлагают программы лояльности, VIP-привилегии или частые промо-акции, такие как сезонные бонусы или турниры. Казино, которые активно работают над удержанием игроков, приносят вам более высокий Revshare в долгосрочной перспективе.

Фокусируйтесь на игроках с высоким LTV: В iGaming не все игроки одинаковы. Игроки, которые регулярно вносят депозиты или участвуют в VIP-программах, приносят значительно больше дохода. Используйте аналитические инструменты, чтобы определить, какие кампании привлекают игроков с высоким LTV, и затем масштабируйте эти стратегии. Например, если определенный креатив привлекает более активных игроков, усильте его.

Сегментируйте и таргетируйте возвращающихся игроков: Если вы запускаете email-рассылки или ретаргетинговые кампании, не сосредотачивайтесь только на привлечении новых игроков. Создавайте кампании, направленные на повторное вовлечение существующих пользователей. Например, электронное письмо с предложением "50 бесплатных вращений на вашу любимую игру!" может реактивировать неактивных пользователей.

Запрашивайте подробные отчеты: Просите операторов предоставлять детальные отчеты по активности игроков. Понимание метрик, таких как отток игроков (churn rate) или средний размер депозита, поможет вам тонко настроить кампании для лучшего удержания.

Оптимизация и тест новых форматов/подходов

Даже самая успешная кампания требует постоянной оптимизации. Тестирование новых креативов, лендингов и подходов помогает поддерживать интерес аудитории и улучшать показатели. Это позволяет избежать выгорания связок и находить новые точки роста. Арбитраж — это постоянный процесс тестирования и улучшения.

Меняйте креативы: Если CTR или ROI начинают падать, обновите рекламные материалы. Это может быть новый визуал, заголовок или призыв к действию. Со временем аудитория привыкает к одним и тем же креативам, что снижает их эффективность. Регулярное обновление помогает поддерживать высокий уровень вовлеченности.

Тестируйте лендинги: Убедитесь, что ваши лендинги релевантны креативам и предлагают четкий путь к конверсии. Меняйте их дизайн и содержание, чтобы повысить эффективность. Возможно, проблема в слишком медленной загрузке, неудобном интерфейсе или неясном предложении.

Уберите ограничение показов рекламы: На старте кампании часто рекомендуется ограничивать показы до 1-2 в день, чтобы не быть навязчивым. Однако при масштабировании правила меняются. Если кампания показывает хороший ROI, можете смело ставить 3-4 показа в день, чтобы увеличить охват и не упустить прибыль.

Масштабирование путем улучшения показателей: Поработайте с воронкой, сделайте ее максимально привлекательной для пользователей. Увеличивайте показатель конверсии на каждом ее этапе. Это означает, что при тех же расходах и объемах входящего трафика вы будете зарабатывать больше. От оптимизации CPM (стоимости за тысячу показов) до конверсии в депозит — каждый шаг важен.

Увеличение бюджета (как стандарт)

Увеличение бюджета — самый очевидный способ масштабирования, но его нужно делать с умом. Больший бюджет означает больше потенциальных клиентов, но резкое увеличение может быть рискованным. Действуйте постепенно, чтобы контролировать результаты. Это фундаментальный подход, который должен сопровождать все остальные стратегии.

Наращивайте бюджет постепенно: Начните с небольшого, контролируемого увеличения бюджета, когда ваша кампания начинает демонстрировать стабильный положительный ROI. По мере того, как рентабельность инвестиций (ROI) остаётся устойчивой и высокой, вы можете продолжать увеличивать бюджет. Однако делайте это поэтапно. Важно избегать резкого, многократного увеличения бюджета за один раз, чтобы не нарушить баланс кампании и не столкнуться с необоснованными тратами.

Внимательно следите за статистикой: Как только показатели CTR или ROI начнут падать, это звоночек, что пора освежать креативы. Если обновление креативов не помогает, скорее всего, источник трафика исчерпан, и пора переходить к поиску новых.

Увеличьте бид: Если вы покупаете трафик на аукционной основе, увеличение CPC (стоимости за клик) всегда пойдет вам в плюс. Чем выше бид, тем более качественный трафик вы выкупаете. В revenuelab., например, после выбора страны появляются значения рекомендованного и топового бида, которые можно взять за основу. Эти данные постоянно обновляются в зависимости от ставок на аукционе.

Используйте автоматические инструменты: На этапе масштабирования у вас уже есть достаточно данных о том, что работает хорошо, а что нет. Это идеальное время для использования автоматических инструментов.

Подключите ремаркетинг: Это одна из последних, но не менее важных стратегий. Если пользователь уже проявил интерес к вашему предложению, перешел на лендинг, но не совершил конверсию, попробуйте вернуть его с помощью ремаркетинга. Это более дешевый и эффективный способ получить конверсию от уже заинтересованной аудитории.

Заключение

Масштабирование iGaming-кампаний — не менее рискованная затея, чем запуск. Любое неверное действие может все испортить, но вы не работали бы в сфере арбитраж-маркетинга, если бы не были готовы к любым результатам. Когда начинаете масштабировать рекламную кампанию, не забывайте о трех вещах: постоянно следите за дневным бюджетом, пробуйте стратегии по одной и анализируйте результаты после каждого изменения. revenuelab. всегда готов предложить вам помощь автоматических функций и крутых экспертов из команды поддержки. Начните масштабироваться с revenuelab. сегодня, чтобы достичь новых высот в вашей арбитражной деятельности.