Широкий охват аудитории тизерных сетей позволяет достичь множества потенциальных клиентов, привлечь их внимание и заинтересовать предлагаемыми продуктами или услугами. При этом стоимость клика в тизерных сетях обычно ниже, чем в других форматах рекламы, что делает их особенно привлекательными для веб-мастеров. Именно поэтому использование тизерных сетей является обязательным процессом для арбитражников, желающих достичь максимальных разультатов.







Что такое тизерные сети и как они работают

Тизерная реклама — одна из множествих вариаций рекламных баннеров. В ее основе лежит метод тизера — предоставление привлекательной информации о продукте без его непосредственной демонстрации.

Совокупность подобных рекламных объявлений объединяется в тизерную сеть. Тизерная сеть — это множество различных ресурсов и источников трафика, на которых демонстрируется тизерная реклама как основной метод продвижения продукта. Веб-мастеры создают сайты, форумы, блоги, любые другие источники контента, и публикуют на них тизерные баннеры, привлекающие трафик на ресурсы заказчиков. В последствие, арбитражники могут присоединиться к тизерной сети.

Для того, чтобы заказчик смог воспользоваться услугами арбитражника, он выкупает на ресурсах тизерных сетей "рекламные места", где и публикуется тизерная реклама. Традиционный тизер состоит из небольшого текстового блока и связанного с продуктом изображения. Конкретные параметры и текста, и картинки, зависят как от потребностей заказчика, так и от возможностей тизерной сети, где заказывается реклама.

Однако вне зависимости от мелких особенностей и характеристик тизерного объявления, главная задача любого тизера - это создание интриги, которая вынудит потенциального клиента кликнуть по баннеру, чтобы узнать больше о продвигаемом продукте. Качественный тизер может быть эффективнее полноценных рекламных интеграций, так как играет не только на запросах и болях клиента, но и на его любопытстве. Однако его создание потребует не малых знаний и навыков со стороны веб-мастера.

Разделить формат работы тизерной рекламы можно по следующем категориям:

Вид трафика;

Вид баннеров;

Тематика;

Варианты настроек в тизерных сетях.

В зависимости от тизерной сети, арбитражник может по разному настраивать свои рекламные публикации. К примеру, можно выбрать конкретные устройства, на которых будет видна тизерная реклама. У арбитражников также может быть возможность создания черных список для очистки трафика от ботов. В такие черные списки добавляются ненадежные сайты, где реклама публиковаться не будет.

Как уже сказано, в тизерах указывается минимальный объем информации о продвигаемом товаре. У таких баннеров небольшие, но яркие заголовки. В текстовом блоке не должно быть "воды", необходимо указать только самые главные положительные характеристики услуги или товара. Тизерная реклама обращена непосредственно к пользователю, который ее читает, а не к общей массе посетителей. По крайней мере, она должна вызывать у будущего клиента именно такое впечатление.

Одна тизерная публикация продвигает не больше одного продукта. В нее нельзя добавлять разные товары и услуги, так как тогда будет утрачена ее тизерная сущность. Например, если в тизерной рекламе продвигается онлайн-казино, то рекламируется сам сайт, а не список предлагаемых услуг.

Изучив тизерную рекламу, будущий клиент должен четко понимать, что он получит, нажав на баннер, какую выгоду предлагает тизер. Поэтому в такие баннеры можно добавлять информацию о скидках, акциях или редких, недоступных у конкурентов товарах, без, однако, точного упоминания продукции. Отличным мотиватором в тизере также является акцент на ограниченном времени доступа к услуге или количестве товара.

В тизере необходимо использовать конкретные ключевые слова, выделенные цветом или шрифтом. Пользователь должен автоматически считать информацию с баннера на основе только ключевых слов, без необходимости глубоко вникать в суть публикации.

Помните: в тизерах очень мало текста, а это значит, что любая опечатка будет сразу бросаться в глаза и отпугивать пользователя. Контент в тизерной публикации должен быть идеального качества.

Почему арбитражникам стоит использовать тизерные сети





Тизерные сети обладают рядом значительных преимуществ для любого арбитражника в любой нише. Основными достоинствами тизерных сетей являются:

Низкая стоимость продвижения. Цена клика в некоторых сетях равна всего пяти копейкам. В других видах партнерской рекламы такие расценки не встречаются.

Правильно созданный тизерный баннер с легкостью заинтересует клиента и повысит шанс его перехода на нужную страницу до максимума.

Тизерную рекламу можно подготовить самостоятельно, без привлечения копирайтеров и дизайнеров. "Набив" руку, можно создавать тизерные баннеры за несколько минут.

Тизерные сети позволяют тщательно настроить публикацию: выбрать ГЕО, бразуеры, устройства, возраст и половую принадлежность аудитории.

Тизерные сети универсальны и не привязаны к каким-либо нишам. Они подходят для любых товаров и услуг, от продуктов питания до недвижимости.

В тизерных сетях простая модерация. В них с легкостью пропускают рекламу, которую не допустила бы модерация крупных социальных сетей, таких как "ВК" и "Одноклассники".







К сожалению, идеальным видом рекламы тизеры назвать нельзя. Как сами тизеры, так и тизерные сети, обладают определенными недостатками, которые необходимо учитывать арбитражнику: