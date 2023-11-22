SEO в iGaming — это не просто набор методик, а полноценная стратегия, направленная на получение высоких позиций в поисковой выдаче по ключевым запросам. Конкуренция здесь настолько высока, что компании буквально соревнуются за каждую строчку.
Широкий охват аудитории тизерных сетей позволяет достичь множества потенциальных клиентов, привлечь их внимание и заинтересовать предлагаемыми продуктами или услугами. При этом стоимость клика в тизерных сетях обычно ниже, чем в других форматах рекламы, что делает их особенно привлекательными для веб-мастеров. Именно поэтому использование тизерных сетей является обязательным процессом для арбитражников, желающих достичь максимальных разультатов.
Что такое тизерные сети и как они работают
Тизерная реклама — одна из множествих вариаций рекламных баннеров. В ее основе лежит метод тизера — предоставление привлекательной информации о продукте без его непосредственной демонстрации.
Совокупность подобных рекламных объявлений объединяется в тизерную сеть. Тизерная сеть — это множество различных ресурсов и источников трафика, на которых демонстрируется тизерная реклама как основной метод продвижения продукта. Веб-мастеры создают сайты, форумы, блоги, любые другие источники контента, и публикуют на них тизерные баннеры, привлекающие трафик на ресурсы заказчиков. В последствие, арбитражники могут присоединиться к тизерной сети.
Для того, чтобы заказчик смог воспользоваться услугами арбитражника, он выкупает на ресурсах тизерных сетей "рекламные места", где и публикуется тизерная реклама. Традиционный тизер состоит из небольшого текстового блока и связанного с продуктом изображения. Конкретные параметры и текста, и картинки, зависят как от потребностей заказчика, так и от возможностей тизерной сети, где заказывается реклама.
Однако вне зависимости от мелких особенностей и характеристик тизерного объявления, главная задача любого тизера - это создание интриги, которая вынудит потенциального клиента кликнуть по баннеру, чтобы узнать больше о продвигаемом продукте. Качественный тизер может быть эффективнее полноценных рекламных интеграций, так как играет не только на запросах и болях клиента, но и на его любопытстве. Однако его создание потребует не малых знаний и навыков со стороны веб-мастера.
Разделить формат работы тизерной рекламы можно по следующем категориям:
Вид баннеров;
Тематика;
Варианты настроек в тизерных сетях.
В зависимости от тизерной сети, арбитражник может по разному настраивать свои рекламные публикации. К примеру, можно выбрать конкретные устройства, на которых будет видна тизерная реклама. У арбитражников также может быть возможность создания черных список для очистки трафика от ботов. В такие черные списки добавляются ненадежные сайты, где реклама публиковаться не будет.
Как уже сказано, в тизерах указывается минимальный объем информации о продвигаемом товаре. У таких баннеров небольшие, но яркие заголовки. В текстовом блоке не должно быть "воды", необходимо указать только самые главные положительные характеристики услуги или товара. Тизерная реклама обращена непосредственно к пользователю, который ее читает, а не к общей массе посетителей. По крайней мере, она должна вызывать у будущего клиента именно такое впечатление.
Одна тизерная публикация продвигает не больше одного продукта. В нее нельзя добавлять разные товары и услуги, так как тогда будет утрачена ее тизерная сущность. Например, если в тизерной рекламе продвигается онлайн-казино, то рекламируется сам сайт, а не список предлагаемых услуг.
Изучив тизерную рекламу, будущий клиент должен четко понимать, что он получит, нажав на баннер, какую выгоду предлагает тизер. Поэтому в такие баннеры можно добавлять информацию о скидках, акциях или редких, недоступных у конкурентов товарах, без, однако, точного упоминания продукции. Отличным мотиватором в тизере также является акцент на ограниченном времени доступа к услуге или количестве товара.
В тизере необходимо использовать конкретные ключевые слова, выделенные цветом или шрифтом. Пользователь должен автоматически считать информацию с баннера на основе только ключевых слов, без необходимости глубоко вникать в суть публикации.
Помните: в тизерах очень мало текста, а это значит, что любая опечатка будет сразу бросаться в глаза и отпугивать пользователя. Контент в тизерной публикации должен быть идеального качества.
Почему арбитражникам стоит использовать тизерные сети
Тизерные сети обладают рядом значительных преимуществ для любого арбитражника в любой нише. Основными достоинствами тизерных сетей являются:
Низкая стоимость продвижения. Цена клика в некоторых сетях равна всего пяти копейкам. В других видах партнерской рекламы такие расценки не встречаются.
Правильно созданный тизерный баннер с легкостью заинтересует клиента и повысит шанс его перехода на нужную страницу до максимума.
Тизерную рекламу можно подготовить самостоятельно, без привлечения копирайтеров и дизайнеров. "Набив" руку, можно создавать тизерные баннеры за несколько минут.
Тизерные сети позволяют тщательно настроить публикацию: выбрать ГЕО, бразуеры, устройства, возраст и половую принадлежность аудитории.
Тизерные сети универсальны и не привязаны к каким-либо нишам. Они подходят для любых товаров и услуг, от продуктов питания до недвижимости.
В тизерных сетях простая модерация. В них с легкостью пропускают рекламу, которую не допустила бы модерация крупных социальных сетей, таких как "ВК" и "Одноклассники".
К сожалению, идеальным видом рекламы тизеры назвать нельзя. Как сами тизеры, так и тизерные сети, обладают определенными недостатками, которые необходимо учитывать арбитражнику:
Тизерная реклама блокируется специальным ПО. К сожалению, у тизерной рекламы довольно низкая репутация (следствие агрессивной и низкокачественной интернет-рекламы двухтысячных годов), поэтому у большого количества юзеров установлен различный софт, блокирующий ее отображение. С каждым днем количество пользователей подобных программ увеличивается.
На сайтах всегда больше одного тизерного баннера. Это значит, что пользователь может просто запутаться в разнообразии рекламы, внимание будущего клиента рассеивается по странице. У арбитражника нет возможности отключить остальную рекламу на странице и оставить только свою.
Если не настроить черные списки, или тизерная сеть вовсе не предлагает такой услуги, то можно наткнуться на ботов, которые накрутят трафик вашей рекламе, но не дадут никакого выхлопа и прибыли. Сотрудничайте только с теми тизерными сетями, у которых хорошая репутация, чтобы избежать подобных проблем.
С помощью тизерной рекламы сложнее продвигать узконаправленный продукт. Нишевые услуги и товары, нужные лишь малому проценту от общего трафика, требуют подробного объяснения, что невозможно в тизере.
Пользователи могут просто проигнорировать тизерную рекламу. Это связано с первым недостатком из списка: у тизерной рекламы негативный образ в массах. Плюс ко всему, простота создания тизеров приводит к тому, что ими активно пользуются мошенники, что не может не отразиться на том, как к такой рекламе относится потенциальный клиент.