Фрод в iGaming и проверка качества трафика

Фрод со стороны партнеров и источников трафика

Искажение результатов может начинаться у самого партнера, поставщика трафика или отдельной площадки рекламной сети. Даже если аффилиат не организует мошенничество, закупка такого трафика создает для него риск потерь. Проверять нужно конкретные размещения и конверсии, а не только итоговую статистику кампании.

Фиктивные первые депозиты ради CPA

При таком фроде первые депозиты организуют ради партнерской выплаты: используют подконтрольные аккаунты или скрыто вознаграждают людей за пополнение, если оффер этого не допускает. Деньги действительно могут поступить в казино, но за событием FTD – первым депозитом – не стоит независимое привлечение нового игрока на согласованных условиях.

Повод для проверки – группа аккаунтов с повторяющимися платежными реквизитами, близким временем регистрации и одинаковым сценарием действий. Особенно если после первого пополнения активность сразу прекращается. Однако один минимальный депозит или отсутствие повторного пополнения сами по себе ничего не доказывают. Нужно сопоставить связи между аккаунтами, источник и требования CPA.

Присвоение чужих конверсий

Фрод с атрибуцией возникает, когда партнер пытается получить комиссию за игрока, которого привлек другой канал. Например, при cookie stuffing партнерская метка записывается без осознанного перехода по рекламе. В мобильном трафике искусственные клики могут использоваться для перехвата атрибуции установки и последующих событий.

Проверка сопоставляет источник, идентификатор клика, время перехода и дальнейшие события. Сам по себе последний клик не является нарушением: он может законно определять получателя комиссии по правилам оффера. Мошенничество связано с искусственной подменой пути пользователя, а расхождение отчетов также может объясняться ошибкой интеграции.

Мотивированный трафик

Пользователь получает отдельное вознаграждение за регистрацию, депозит или другое действие. Если рекламодатель не разрешает такой способ привлечения, реальные люди и реальные платежи не делают конверсии допустимыми. Скрытая мотивация меняет поведение аудитории и может привести к отклонению начислений.

Разрешение должно быть прямо закреплено в условиях конкретного оффера. По общим правилам RevenueLab вознаграждение пользователей за целевые действия относится к запрещенным практикам. При этом официальный приветственный бонус казино – часть продукта; его нельзя автоматически приравнивать к скрытой оплате регистрации со стороны партнера.

Боты и искусственные клики

Автоматизированные посещения, клики и регистрации расходуют рекламный бюджет и искажают аналитику. Кампания может показывать рост CTR или числа регистраций, хотя новых заинтересованных игроков почти нет. Проверяют повторяемость действий, технические параметры сессий и соответствие событий в рекламной системе, трекере и отчетах оператора. Один всплеск кликов недостаточен для вывода о ботах: он может совпасть с запуском размещения или крупным спортивным событием.

Почему плохие метрики не доказывают фрод

Высокий показатель отказов, короткие сессии и низкая конверсия – повод для диагностики, а не доказательство мошенничества. Причиной могут быть медленный лендинг, неверный язык страницы, неподходящий оффер, недоступный способ оплаты или ошибка счетчика. Короткая измеренная сессия не всегда означает столь же короткий реальный визит.

Сначала проверьте загрузку сайта, передачу событий и изменения в кампании. Затем сравните площадки для одного GEO и типа устройства за одинаковый период. Если аномалия сохраняется, переходите к разбору конкретных аккаунтов и платежей. Отказ в CPA из-за неподходящей страны или невыполненного требования также не равен доказанному фроду.

Мошенничество со стороны игроков

Игровой фрод возникает уже после привлечения пользователя и может быть связан с попытками повторно получить бонус, скрыть связь между несколькими аккаунтами или использовать чужие платежные данные. Для партнера такие случаи важны потому, что подозрительная активность привлеченных игроков может повлиять на проверку конверсий и начислений. При этом отдельный необычный сигнал еще не доказывает мошенничество, оператор оценивает совокупность данных по аккаунту, платежам и связанным пользователям.

Мультиаккаунтинг

Один человек может создавать несколько аккаунтов, чтобы повторно получать бонусы, обходить ограничения или выдавать себя за новых игроков. Такие связи ищут по совокупности данных: цифровому отпечатку устройства, IP, контактам и платежным идентификаторам. Отпечаток помогает сопоставлять параметры устройства и браузера между сессиями, но сам по себе не устанавливает личность человека.

Одинаковый IP бывает у семьи, посетителей общественной сети и абонентов мобильного оператора. Поэтому совпадение IP или устройства – основание проверить связь аккаунтов. Более убедительную картину дают несколько независимых совпадений вместе с историей бонусов и платежей.

Злоупотребление бонусами

Игрок повторно получает приветственный пакет через связанные аккаунты либо многократно активирует промо, нарушая ограничение на одного участника. Под проверку попадают история начислений, право на конкретную акцию и связи между получателями. Важно установить, какое условие нарушено: повторная регистрация, использование чужой личности или превышение лимита активаций.

Получение выгодного бонуса, выполнение вейджера и вывод выигрыша в рамках правил сами по себе не являются злоупотреблением. Оценивать нужно соблюдение условий акции, а не прибыльность игрока для казино.

Платежное мошенничество и возвраты

К этой группе относятся пополнения украденными платежными данными и попытки вывести средства, полученные через чужой аккаунт. Дополнительной проверки требуют частая смена платежных инструментов, множество неуспешных попыток и несоответствие владельца аккаунта получателю выплаты. Каждый такой сигнал рассматривают вместе с историей операций и результатами проверки личности.

Chargeback – оспаривание карточного платежа через банк-эмитент.

Мошенничество возможно, когда игрок сознательно оспаривает собственный платеж, ложно заявляя, что не совершал его. Но спор может быть обоснованным, например после кражи карты. Обычный возврат оператором и вывод игрового баланса – другие операции. Массовые возвраты требуют разбора причин, а не автоматического обвинения всех игроков.

Какие сигналы сопоставляют при проверке

Проверка связывает действия одного аккаунта с другими аккаунтами и источником привлечения. Важны сочетания признаков и изменения относительно сопоставимого трафика, а не универсальный порог конверсии или длительности сессии.

Сигнал Что проверяют дополнительно Совпадения IP и устройств Связи между аккаунтами, платежные идентификаторы и возможное совместное использование сети Серии похожих регистраций Время создания, источник, контактные данные и последовательность действий Повторяющиеся первые депозиты Плательщика, статус операций, условия оффера и дальнейшую активность; одинаковая сумма может объясняться минималкой Повторное получение бонусов Право на акцию, лимиты активаций и связи между получателями Рост возвратов и споров Причины по каждой операции, платежный метод и концентрацию случаев на конкретной площадке

Как проходит проверка игрока

Переход → регистрация → KYC → первый депозит → дальнейшая активность → вывод средств → возвраты платежей.

Это схема контрольных этапов. Сроки KYC – проверки личности – зависят от требований юрисдикции и оператора; дополнительные проверки возможны позднее. Возврат не является обязательным этапом и может возникнуть до вывода средств или после него.

Этап Что проверяют Переход Источник, идентификатор клика, время и корректность атрибуции Регистрация Дубли аккаунтов, связи по устройствам и контактам, необычные серии регистраций KYC Личность и возраст игрока, согласованность предоставленных данных Первый депозит Успешность платежа, принадлежность платежного инструмента и выполнение условий квалификации Дальнейшая активность Использование бонусов, повторяемость действий и связи с другими аккаунтами Вывод средств Получателя выплаты, реквизиты и операции, требующие дополнительной проверки Возвраты и споры Причину возврата, результат разбирательства и влияние на начисления по условиям оффера

Как RevenueLab работает с качеством трафика

До запуска мы рассматриваем площадки и креативы, которые партнер предлагает использовать. Условия оффера определяют допустимые источники, GEO и оплачиваемое действие. Для новых площадок требуется отдельное согласование. Это помогает заранее выявить несоответствие между планом кампании и требованиями рекламодателя.

В ходе работы мы анализируем данные по трафику и игрокам, включая первые и повторные депозиты, суммы пополнений и чистый игровой доход (NGR). Они помогают оценивать результат источника. Проверку личности и платежных операций проводит оператор; партнерская статистика не заменяет эту проверку. При спорных начислениях мы подключаемся к разбору с рекламодателем. На время проверки выплаты могут быть приостановлены в соответствии с условиями сотрудничества.

Чтобы быстрее разобрать конкретную ситуацию, передайте менеджеру площадку, GEO, период, идентификаторы спорных конверсий и выгрузку из трекера. Уточните причину отклонения: техническая ошибка, невыполненное условие или подтвержденное нарушение требуют разных действий.

Что получает добросовестный партнер

Контроль качества помогает раньше отключать проблемные размещения и сохранять бюджет для рабочих источников. Корректная атрибуция защищает комиссию от присвоения, а согласованные критерии оплаты упрощают разбор начислений. Это создает основу для стабильных условий и обсуждения масштабирования, хотя не гарантирует одобрение каждой конверсии.

Обратитесь в RevenueLab с вашим GEO и источником трафика. Поможем подобрать оффер, уточнить требования к игрокам и согласовать условия запуска, чтобы оценивать кампанию по понятным правилам.