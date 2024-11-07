iGB L!VE London 2025

iGB L!VE — ключевое событие iGaming-индустрии, собирающее 10,000 профессионалов для создания стратегических партнёрств и обмена передовыми технологиями. Участники смогут познакомиться с последними новинками в сфере ставок и разработки игр, снизить затраты на привлечение игроков и улучшить стратегии удержания. Мероприятие предлагает уникальные возможности для сетевого общения и демонстрации инноваций, обеспечивая бизнесам устойчивый рост на рынках Европы, Латинской Америки и за их пределами. Также на iGB L!VE будет представлен стенд компании RevenueLab, которая продемонстрирует свои новейшие решения и партнерские программы.