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Конференции

iGB L!VE London 2025

Конференции
1 июля - 41 июля - 4Лондон, ВеликобританияЛондон, ВеликобританияПрофессионалы iGamingДля: Профессионалы iGaming10,000Участники: 10,000iGB TeamОрганизатор: iGB Team
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iGB L!VE London 2025
Revenue LabЗдесь будет RevenueLab

 iGB L!VE — ключевое событие iGaming-индустрии, собирающее 10,000 профессионалов для создания стратегических партнёрств и обмена передовыми технологиями. Участники смогут познакомиться с последними новинками в сфере ставок и разработки игр, снизить затраты на привлечение игроков и улучшить стратегии удержания. Мероприятие предлагает уникальные возможности для сетевого общения и демонстрации инноваций, обеспечивая бизнесам устойчивый рост на рынках Европы, Латинской Америки и за их пределами. Также на iGB L!VE будет представлен стенд компании RevenueLab, которая продемонстрирует свои новейшие решения и партнерские программы.

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