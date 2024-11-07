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Саммиты

LiGA (Latam iGaming & Affiliate) Summit

Саммиты
6 августа - 76 августа - 7Лима, ПеруЛима, ПеруЛидеры iGaming и спортивных ставокДля: Лидеры iGaming и спортивных ставокУточняетсяУчастники: УточняетсяEventus InternationalОрганизатор: Eventus International
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LiGA (Latam iGaming & Affiliate) Summit

 LiGA Summit станет важной площадкой для обсуждения будущего iGaming и спортивных ставок в Латинской Америке. В условиях трансформации региональной индустрии саммит соберет лидеров рынка, инновационных игроков и ключевых стейкхолдеров для обсуждения новейших тенденций и возможностей роста. Участники смогут не только ознакомиться с последними новостями и аналитикой, но и наладить новые деловые контакты, заключить партнерства и получить обратную связь от главных лиц индустрии.

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