LiGA (Latam iGaming & Affiliate) Summit

LiGA Summit станет важной площадкой для обсуждения будущего iGaming и спортивных ставок в Латинской Америке. В условиях трансформации региональной индустрии саммит соберет лидеров рынка, инновационных игроков и ключевых стейкхолдеров для обсуждения новейших тенденций и возможностей роста. Участники смогут не только ознакомиться с последними новостями и аналитикой, но и наладить новые деловые контакты, заключить партнерства и получить обратную связь от главных лиц индустрии.