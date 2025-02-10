Можно ли скопировать любой сайт?

Современный сайт — это не просто HTML-документ. Большие проекты и лендинги обычно создаются на PHP или с помощью CMS, таких как WordPress и Joomla.

Структура таких веб-ресурсов, даже самых простых, обычно делится на два уровня: фронтенд — это та часть, с которой взаимодействуют пользователи, и бэкенд — это серверная часть, которая выполняет различные задачи на сервере.

Современные сайты могут полностью строиться на динамических скриптах. Например, адаптивные лендинги подстраиваются под размеры экрана. Динамика проявляется не только на сайте, но и в отдельных элементах, таких как калькуляторы, формы обратной связи или курсы валют.

Важно отметить, что возможно копировать лишь те скрипты, которые выполняются на стороне посетителя сайта. Серверная часть, содержащая важные данные, недоступна для скачивания.

Вы можете сохранить на своем компьютере код, который был выдан сервером, однако без серьезной доработки серверной части такой проект не сможет функционировать должным образом. После загрузки на сервер, максимум, что можно получить — это статический сайт, который будет иметь множество проблем:

кнопки могут смещаться, таблицы и текст могут некорректно отображаться;

некоторая информация, как текстовая, так и визуальная, может стать недоступной;

формы обратной связи могут не функционировать, и в некоторых случаях, если вы заполняете поля заявки, её может получить ваш конкурент, у которого вы "позаимствовали” сайт;

сайт будет всегда адаптирован только под размеры экрана устройства, с которого он был скопирован.

Тем не менее, простые сайты можно успешно копировать и даже гарантировать их правильное функционирование после незначительных корректировок в визуальном редакторе и внесения индивидуальных изменений в код.

Можно ли создать точный дубликат страницы веб-ресурса самостоятельно?

Да, вы можете сделать копию сайта самостоятельно. Для этого есть несколько способов:





Использование сочетания клавиш Ctrl+S

Парсеры

Сохранение через архивирование с использованием операционной системы Windows.

Осуществить копирование практически любого веб-ресурса и получить его локальную версию вполне возможно. Тем не менее, полноценное использование этой копии для дальнейшей работы без наличия прав доступа к файлам оригинального ресурса представляется маловероятным.

Риски копирования сайтов для арбитражников

Прежде всего, необходимо акцентировать внимание на защите авторских прав. Владелец веб-сайта имеет полное право инициировать судебный процесс против арбитражника, который решил извлечь выгоду из трудов своих конкурентов. Кроме того, он может через суд добиться удаления вашего сайта.

В результате вы можете потерять клиентов, которых уже успели привлечь, а все усилия, потраченные на доработку и продвижение, окажутся напрасными. Кроме того, использование чужого дизайна приводит к потере части клиентов. Люди могут начать ассоциировать вас с компанией, чей сайт вы скопировали, и в будущем предпочесть обратиться к оригинальному владельцу.

Наконец, существует риск снижения конверсии. Если лендинг уже стал неактуальным для аудитории, пользователи будут его игнорировать, поскольку часть целевой аудитории уже отвергла данное предложение или воспользовалась им ранее.

Рассмотрим способы, которые помогут минимизировать эти риски и эффективно адаптировать сайт под текущие потребности.

Способы копирования сайта

Скопировать сайт через браузер (CTRL + S)

Наиболее быстрым и простым способом является использование комбинации клавиш CTRL + S (для пользователей MacOS — cmd + S) с последующим выбором метода сохранения с сайта-источника. Однако, стоит отметить, что одним из недостатков этого метода является неполное копирование всех элементов веб-сайта - только визуальная его часть. В частности, скрипты и динамические файлы страницы не будут загружены, что может привести к возникновению ошибок в верстке.

Это решение идеально подходит для доступа к веб-странице в оффлайн-режиме. Для доработки скопированного сайта может потребоваться программист, но арбитражники с базовыми знаниями программирования могут использовать текстовые редакторы, такие как Notepad++, Visual Studio Code или Sublime Text. Рекомендуется также использовать браузерное расширение Save Page WE, которое сохраняет копии веб-сайтов с упорядоченной структурой и предлагает дополнительные функции, полезные для арбитражников.

Копия сайта через WordPress

WordPress завоевал признание по всему миру благодаря своим многочисленным достоинствам. Арбитражники, в частности, находят в WordPress множество возможностей для оптимизации своей работы, включая использование различных плагинов, которые позволяют не только создавать, но и копировать сайты конкурентов.

Например:

1. Scrapes. Этот плагин предоставляет возможность автоматического извлечения контента с других веб-ресурсов. Основное преимущество заключается в том, что после единожды настроенной системы пользователь получает возможность отслеживать все изменения на целевой странице в режиме реального времени. Однако стоит отметить, что данный плагин доступен исключительно для операционной системы Windows.

2. WPGrabber. Этот инструмент разработан для автоматического наполнения сайтов разнообразным контентом. С помощью WPGrabber арбитражники могут одновременно заимствовать информацию с нескольких ресурсов, что значительно расширяет их возможности по созданию уникального контента для своих страниц.

Как скачать сайт через консоль — Wget

Данный метод подразумевает возможность копирования веб-сайта без графических элементов. Утилита обладает множеством функций, среди которых можно выделить следующие:

Сканирование и копирование веб-сайтов, использующих протоколы http, https, ftp и ftps; "Упаковка" исходного кода и контента в единый файл формата mhtml; Возможность загрузки зеркал на новый сервер по мере необходимости.

Этот метод доступен как для операционной системы Linux, так и для Windows. Чтобы протестировать функции утилиты, а именно для копирования веб-сайта, необходимо ввести следующую команду в командной строке: wget -r -k -l 7 -p -E -nc http://tvoi.site/ .

Каждый из параметров данной команды имеет следующее значение:

-r — позволяет переходить по ссылкам на сайте, загружая подкаталоги и все файлы, находящиеся в них (это делает утилиту подходящей для копирования многостраничных сайтов, таких как интернет-магазины);

-k — преобразует скачанные URL-адреса, что обеспечивает возможность работы с ними в оффлайн-режиме;

-l — задает уровень глубины вложенности страниц, который будет использоваться при сканировании;

-p — команда, отвечающая за загрузку всех визуальных файлов, включая изображения, стили CSS и другие элементы;

-E — преобразует загружаемые файлы в формат .html.

-nc — данный параметр указывает, что утилита не будет перезаписывать уже существующие файлы.

Использование парсеров

Парсеры представляют собой специальные программы или скрипты, предназначенные для извлечения данных с веб-ресурсов и их последующей обработки в необходимый формат для использования. В частности, парсеры контента способны извлекать текстовую информацию, медиафайлы или даже создавать полные копии целых страниц сайтов.

Алгоритм работы с парсерами, используемыми в большинстве программ оффлайн-браузеров, отличается своей схожестью. Для начала необходимо ввести URL-адрес интересующего вас веб-ресурса и задать соответствующие параметры настройки. По завершении процесса сохранения копии сайта рекомендуется проверить доступные функции и, при необходимости, разместить её на хостинге для дальнейшего использования.

Браузерное расширение Web ScrapBook

Расширение для браузера Chrome предоставляет возможность быстро и удобно сохранить копию целого сайта или отдельной страницы всего за несколько кликов. Кроме того, данное расширение позволяет пользователям просматривать архивированные страницы даже в тех случаях, когда доступ к интернету отсутствует.

Ключевые характеристики:

Интуитивно понятное управление, осуществляемое в один клик;

Минимальное количество функций, что делает использование расширения простым и эффективным.

Оффлайн-браузеры

Оффлайн-браузеры представляют собой специализированные программы, предназначенные для поиска веб-сайтов и их последующего копирования без необходимости постоянного подключения к сети. Одним из таких инструментов является WebZIP. Этот оффлайн-браузер позволяет пользователям не только осуществлять поиск, но и загружать полные версии сайтов и веб-страниц в виде архивов.

Также существует несколько других программ:

Teleport Pro позволяет загружать и сохранять целые сайты на локальном диске, включая все страницы и файлы. Можно выбирать только определенные типы файлов, такие как текстовые документы или медиа-контент.

HTTrack Website Copier сохраняет веб-сайты на локальный компьютер, копируя HTML-код, структуру ссылок и медиафайлы. После завершения можно просматривать сайт в оффлайн-режиме.

Website Ripper Copier позволяет загружать отдельные сайты или данные с них, требуя предварительных настроек.

Дубликат через Tilda

Веб-мастера часто используют данный конструктор для создания лендингов и пре-лендингов. Для дублирования сайта на платформе Tilda нужен доступ к панели управления с данными и файлами ресурса. С помощью специализированных сервисов можно извлечь контент из интернет-архивов и создать копию лендинга. Один из таких сервисов доступен при покупке тарифа Business, позволяющий сохранить функциональность сайта при создании копии.

Что делать, если ничего не помогает скопировать сайт целиком

Как было рассмотрено выше, при грамотной разработке сайта его защита от копирования осуществляется на высоком уровне. Например, в таком случае может остаться только HTML-код, а медиафайлы не будут доступны для использования. В подобных ситуациях целесообразно самостоятельно восстановить недостающие элементы сайта или заново разработать его верстку, опираясь на имеющийся код.

Альтернативным решением, хотя и более затратным, является привлечение фрилансеров. На различных платформах, таких как Kwork или SuperJob, можно найти предложения от специалистов, готовых выполнить услуги по копированию сайта. Они могут создать качественную копию, а в некоторых случаях также помочь с уникализацией контента.

Как редактировать скопированный сайт

После загрузки файла есть несколько способов внести в него изменения:

1. Использование текстового редактора, такого как Блокнот или Notepad++, подходит для пользователей с техническими навыками.

2. Применение программ для разработки веб-сайтов, например, Adobe Dreamweaver или WYSIWYG Web Builder. Также можно редактировать лендинг в Microsoft Word, добавляя текст и стили.

3. Использование веб-интерфейса CMS для импорта крупных сайтов на платформы, такие как WordPress или Joomla, что может быть сложно. Веб-разработчики рекомендуют новичкам начинать с Modx Revo. Для лендингов с минимальным количеством внешних ссылок редактирование возможно, но требует определенного опыта.

Заключение

Создание копии веб-сайта не представляет особой сложности, если речь идет о ресурсе, состоящем из нескольких страниц и не имеющем сложных форм или скриптов. Лендинги, одностраничные интернет-магазины и визитки можно легко скачать, внести необходимые изменения и разместить на собственном сервере всего за несколько минут.

Однако, когда речь заходит о более сложных проектах, содержащих сотни или даже тысячи страниц, корректное копирование становится значительно более трудоемким процессом. В таких случаях доработка может потребовать усилий, сопоставимых с созданием сайта с нуля. Тем не менее, для специалистов в области маркетинга и арбитража парсеры значительно упрощают рабочие процессы, позволяя значительно ускорить запуск успешных рекламных кампаний.