Список лучших агентских аккаунтов для фейсбук и гугл

Что такое агентский аккаунт? Как устроены агентские аккаунты?

Агентские аккаунты — это рекламные кабинеты, которые предоставляются рекламным агентствам и крупным компаниям для управления большими объемами рекламных кампаний с расширенными функциями и привилегиями. Эти аккаунты имеют ряд преимуществ перед стандартными рекламными кабинетами, что делает их важным инструментом в арсенале профессионалов, работающих с крупными рекламными бюджетами. Основная цель агентских аккаунтов — это повышение эффективности работы с рекламными кампаниями, снижение административных затрат и минимизация рисков, связанных с блокировкой аккаунтов или ограничениями рекламных платформ.

Основные преимущества агентских аккаунтов

Неограниченные бюджеты

Одним из ключевых преимуществ агентских аккаунтов является возможность работать с практически неограниченными рекламными бюджетами. В то время как обычные аккаунты, особенно новые, часто сталкиваются с ограничениями на расход средств, агентские кабинеты позволяют запускать крупные кампании без необходимости постоянно увеличивать лимиты. Это особенно важно для компаний, работающих с большими объемами трафика, и агентств, которые управляют рекламой для множества клиентов. Отсутствие ограничений по бюджету дает возможность быстро реагировать на изменения в рекламных кампаниях и оперативно увеличивать их масштаб. Приоритетная поддержка

В случае возникновения каких-либо проблем с рекламой или аккаунтом, владельцы агентских аккаунтов получают доступ к приоритетной поддержке. Это означает, что их запросы обрабатываются быстрее, чем у обычных пользователей. Агентствам часто назначаются персональные менеджеры со стороны рекламных платформ, что значительно ускоряет решение спорных вопросов, например, связанных с модерацией рекламных объявлений, техническими сбоями или необходимостью возврата средств. Доступ к такой поддержке помогает оперативно решать любые вопросы, минимизируя простои в работе рекламных кампаний. Управление несколькими аккаунтами

Агентские аккаунты предлагают возможность управления несколькими рекламными кабинетами и кампаниями из одного интерфейса. Это упрощает контроль над рекламной деятельностью сразу нескольких клиентов или проектов. В обычных условиях для управления каждой рекламной кампанией необходимо использовать отдельные аккаунты, что создает дополнительную сложность и неудобство. В агентских кабинетах все кампании могут быть объединены в один общий интерфейс, что позволяет эффективно распределять бюджет, отслеживать результаты и проводить оптимизацию кампаний в одном месте. Для агентств, которые одновременно ведут множество клиентов, это является ключевым преимуществом, поскольку экономит время и улучшает контроль над процессом. Возврат средств при блокировке

Одна из значительных проблем, с которой сталкиваются рекламодатели на платформах, таких как Facebook и Google, — это блокировка аккаунтов. В обычных аккаунтах возврат средств после блокировки является сложным и длительным процессом, а иногда он вообще невозможен. В агентских кабинетах ситуация обстоит иначе: они обеспечивают более высокий уровень доверия со стороны рекламных платформ, и в случае блокировки аккаунта владельцы имеют возможность запросить возврат неиспользованных средств. Это существенно снижает финансовые риски, особенно для компаний, работающих с большими бюджетами. Дополнительным преимуществом является то, что процесс разблокировки аккаунта через агентские аккаунты часто проходит быстрее благодаря приоритетной поддержке и специальным механизмам взаимодействия с платформами. Дополнительные инструменты и функции

Агентские аккаунты предоставляют доступ к различным специализированным инструментам, которые недоступны пользователям стандартных рекламных кабинетов. Среди них могут быть расширенные аналитические функции, автоматизация управления бюджетами, инструменты для тестирования и оптимизации рекламы, а также интеграции с внешними сервисами. Эти функции позволяют агентствам и крупным рекламодателям достигать более высоких результатов за счет более детальной настройки кампаний и их точного мониторинга. Обеспечение безопасности данных и кампаний

Работа с агентскими аккаунтами также предоставляет более высокий уровень защиты данных и рекламных кампаний. Платформы, такие как Facebook и Google, предоставляют агентским клиентам более жесткие механизмы безопасности, что помогает избежать утечки данных, сбоев в работе аккаунтов и прочих проблем, связанных с безопасностью. Кроме того, агентства могут пользоваться дополнительными инструментами для защиты рекламных активов и данных своих клиентов, что делает такие аккаунты важным звеном в работе с крупными проектами.

Различия между агентскими и обычными рекламными аккаунтами

Сравним ключевые отличия между агентскими аккаунтами и обычными рекламными аккаунтами:

Параметр Агентский аккаунт Обычный рекламный аккаунт Бюджет Неограниченный или с высокими лимитами Часто ограничен, особенно для новых аккаунтов Модерация Приоритетная модерация и более быстрая проверка объявлений Обычная модерация, может занимать больше времени Методы оплаты Разнообразные, включая криптовалюты и мультивалютные счета Ограниченные методы оплаты Поддержка Круглосуточная поддержка через выделенного менеджера Стандартная поддержка с более длительным временем отклика Управление Возможность управления несколькими аккаунтами и кампаниями Ограничено одним аккаунтом на пользователя

Агентские аккаунты предоставляют возможность гибкого управления рекламой, что делает их лучшим выбором для крупных рекламодателей и агентств, стремящихся к масштабированию рекламных кампаний и минимизации риска потери средств.

Преимущества агентского кабинета

Основные преимущества использования агентских аккаунтов:

Неограниченный бюджет: В отличие от стандартных аккаунтов, агентские кабинеты позволяют тратить неограниченные суммы на рекламу, что особенно полезно для крупных кампаний. Управление несколькими кампаниями: Благодаря расширенному функционалу, агентские аккаунты позволяют управлять множеством рекламных кампаний и бизнес-аккаунтов одновременно. Высокий уровень доверия: Платформы, такие как Facebook и Google, больше доверяют агентским аккаунтам, что помогает избежать блокировок и быстрее проходить модерацию. Быстрая модерация: Рекламные кампании, запущенные через агентские аккаунты, проходят модерацию в приоритетном порядке, что ускоряет запуск рекламы. Гарантированный возврат средств: В случае блокировки рекламного аккаунта агентские аккаунты предоставляют возможность возврата средств за неиспользованные рекламные бюджеты, что снижает финансовые риски.

Как получить доступ к агентскому аккаунту?

Создание агентского аккаунта самостоятельно — сложный процесс, требующий соблюдения множества правил. Чтобы получить доступ к агентским аккаунтам, необходимо:

Обратиться к партнеру рекламной сети: Для создания агентского аккаунта вам потребуется сотрудничество с сертифицированным партнером, который предоставит доступ к аккаунту. Пройти проверку: Для получения агентского кабинета вам нужно будет предоставить юридические документы и пройти проверку, чтобы подтвердить статус компании. Зарегистрироваться на платформе: После успешной проверки вы получите доступ к агентскому кабинету, где сможете управлять рекламными кампаниями. Пополнить баланс: Чтобы начать работу с агентским аккаунтом, необходимо внести средства на баланс. У большинства агентств есть минимальные требования по депозиту.

Популярные платформы для получения агентских аккаунтов:

AdSkill : Предоставляет агентские аккаунты FB с минимальным депозитом от $2,000 и комиссией 15%.

FBM Agency : Предлагает агентские аккаунты Facebook с минимальной суммой пополнения от $100.

Point2Web: Надежная платформа с низкими комиссиями и широкими возможностями управления аккаунтами.

Агентские кабинеты Facebook

Facebook является одной из самых востребованных рекламных платформ в мире, и агентские аккаунты Facebook — это идеальный инструмент для крупных агентств и компаний, управляющих множеством рекламных кампаний.

Как получить агентский аккаунт Facebook?

Чтобы получить агентский кабинет Facebook, необходимо пройти процесс регистрации через партнера платформы. После верификации агентский аккаунт предоставит доступ к расширенным функциям, таким как управление множеством рекламных кампаний, более быстрые модерации и возможность работы с крупными бюджетами.

Топ агентских аккаунтов для Facebook:

AdSkill : Предоставляет высококачественные агентские аккаунты FB с отличной поддержкой и мощным функционалом.

FBM Agency : Популярная платформа для получения агентских аккаунтов Facebook с гибкой системой комиссий.

Point2Web: Надежный поставщик агентских аккаунтов Facebook с низкими комиссиями и широким спектром функций для управления рекламой.

Агентские аккаунты Google Ads

Google Ads — это мощная платформа для рекламодателей, и агентские аккаунты Google Ads предоставляют уникальные преимущества, такие как приоритетная модерация и поддержка крупных бюджетов.

Как получить агентский аккаунт Google Ads?

Для получения агентского аккаунта Google Ads необходимо сотрудничать с сертифицированным партнером Google. Такие аккаунты предлагают больше возможностей для работы с крупными бюджетами, позволяют запускать кампании быстрее и обеспечивают поддержку через выделенного менеджера.

Топ агентских аккаунтов для Google:

YeezyPay : Предоставляет агентские аккаунты Google Ads с минимальным депозитом и низкими комиссиями.

Traffic Heroes : Платформа с гибкими условиями пополнения баланса и расширенной поддержкой.

Agency Aurora: Одна из лучших платформ для управления агентскими аккаунтами Google Ads, с подробной аналитикой и возможностями масштабирования.

Заключение

Использование агентских аккаунтов для Facebook и Google предоставляет рекламодателям значительные преимущества: от неограниченного бюджета до приоритетной поддержки и быстрой модерации. Это решение идеально подходит для агентств и крупных компаний, которым требуется масштабировать рекламные кампании и управлять несколькими бизнес-аккаунтами.

Если вы хотите начать работу с агентскими аккаунтами, такие платформы, как AdSkill, FBM Agency и YeezyPay, предлагают лучшие условия для работы с агентскими аккаунтами Facebook и агентскими аккаунтами Google Ads.