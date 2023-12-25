Рейтинг самых азартных стран в мире

Австралия

Австралия — крупнейшая азартная страна в мире. Около 80% населения в той или иной форме играют в азартные игры. Средняя зарплата в Австралии в 2022 году составила 3700 долларов в месяц. В среднем граждане тратят на азартные игры 1000 долларов в год. Фактически азартные игры в Австралии считаются национальной проблемой. На этом острове расположено 20% всех игровых автоматов в мире, и многие люди имеют большие долги. Правительство не ограничивает азартные игры, но центральный банк страны повысил налоги на ставки в казино.

Германия

Средняя зарплата в Германии составляет 2400 евро в месяц. Азартные игры занимают второе место (сразу после развлечений для взрослых) в рейтинге развлечений, на которые немцы тратят свой свободный доход. В Германии очень популярен спорт, поэтому и ставки на спорт являются весьма крупным рынком в этой стране. Немецкие власти запретили онлайн-казино, но запрет распространяется только на немецкие сайты. Ежегодно казино в Германии приносят в государственный бюджет около 640 млн. евро налоговых поступлений. Таким образом, это ГЕО остается очень успешным для индустрии азартных игр.

Ирландия

Ирландия занимает восьмое место в мире по уровню среднемесячной заработной платы — средняя зарплата в Ирландии составляет 3 тыс. евро в месяц. На азартные игры ирландцы тратят в среднем около 560 евро в месяц. Индустрия азартных игр практически не регулируется.





Ежегодно сфера игорных развлечений в Ирландии приносит доход в размере 3 млрд. долларов.

Канада

Средняя заработная плата в Канаде составляет 44 000 долларов в год. Азартные игры расцениваются правительством как форма развлечения, поэтому строгих законов, запрещающих азартные игры, не предусмотрено. Таким образом, гемблинг считается социальной нормой, а азартные игры пользуются популярностью в стране.

США

Регулирование азартных игр в США осуществляется на двух уровнях — федеральном и региональном. В настоящее время в Пенсильвании, Нью-Джерси, Неваде, Мичигане, Западной Вирджинии и некоторых других штатах разрешена деятельность казино и букмекерских контор онлайн. В Нью-Джерси, Мичигане и Пенсильвании даже легализован онлайн-покер. Игорный бизнес в Америке регулируется лицензиями, поэтому для легальной работы необходима лицензия. Рынок азартных игр в США имеет огромный потенциал - он оценивается более чем в 50 млрд. долларов. Средняя месячная зарплата в США составляет 4700 долларов.

Макао

Успех Макао основан на его привлекательности для местных жителей и игроков со всего мира, желающих весело провести отпуск или принять участие в крупнейших играх. Это единственный район Китая, где азартные игры легализованы. Основное внимание здесь уделяется ставкам на спорт. Китай занимает 35% всего рынка азартных игр. Азартная зависимость в этой стране является серьезной проблемой.

Индия

По данным издания Forbes за прошлый год, Индия заняла третье место по расходам на азартные игры. Они достигли 140 млрд. долларов. Люди с хорошими доходами в Индии, как правило, говорят на английском языке, что делает рекламу на английском языке более эффективной, чем на хинди.





Индия является одним из самых быстроразвивающихся ГЕО для азартных игр онлайн. Деятельность онлайн-казино практически не регулируется, а также отсутствуют запреты на рекламу. Кроме того, Верховный суд Индии в 2016 году выступил с предложением легализовать в стране ставки на спорт.

Финляндия

Финляндия — весьма необычный ГЕО. Согласно опросу, проведенному финской исследовательской компанией Bilendi, более 30% жителей страны поддерживают легализацию онлайн-казино. Лидером в индустрии является компания Veikkaus Ltd, принадлежащая государству. Однако жители страны предпочитают играть на зарубежных сайтах, используя VPN. Средняя зарплата в Финляндии составляет 3800 долларов в месяц. В среднем финны тратят на азартные игры около 550 долларов в месяц.

Великобритания

Онлайн-гемблинг в этом ГЕО полностью легализован. Великобритания является эталоном безопасной игровой среды, поскольку UKGC строго контролирует эту индустрию.





Немного статистических данных от Statista:





Доля людей, играющих в азартные игры еженедельно, в Великобритании — 26,9%.

Общий валовой доход от азартных игр в Великобритании — 5,89 млрд. фунтов стерлингов

Япония

В этой стране очень распространены ставки на скачки, пачинко (слоты) и лотереи. 27 июля 2018 года правительство Японии приняло Закон о развитии комплексных зон отдыха, который легализует азартные игры для лицензированных частных организаций на определенных территориях Японии. Закон устанавливает определенные условия для проведения азартных игр. Так, например, жители Японии для того, чтобы иметь возможность делать ставки, должны заплатить вступительный взнос в размере 6 000 иен, половина которого отчисляется правительству страны, а другая половина — местным властям. Тем не менее, для нерезидентов Японии никаких ограничений не существует, а сами японцы остаются чрезвычайно азартной нацией.

Заключение

В нашей статье мы рассмотрели именно те ГЕО, которые имеют оптимальные условия для развития игорного бизнеса. Уровень доходов и законодательство во многом влияют на число потенциальных игроков. Надеемся, что эта информация окажется для вас полезной. Следите за нашим блогом, выбирайте лучшие офферы от команды, и мы желаем вам удачи в ваших деловых начинаниях!