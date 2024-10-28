Давайте посмотрим на свежую статистику по рынку онлайн-гемблинга в Испании:

Доходы на рынке онлайн-гемблинга достигнут $1,97 млрд в 2024 году.

Ожидается рост на 4,96% в год (CAGR 2024-2029), что приведет к прогнозируемому объему рынка в $2,51 млрд к 2029 году.

Прогнозируемый объем рынка онлайн-беттинга — $0,94 млрд в 2024 году.

Количество пользователей составит 4 млн к 2029 году.

Рынок онлайн-гемблинга в Испании выглядит перспективно. Остается лишь узнать, как обстоят дела с регулированием азартных игр в стране и как оставаться в рамках закона при продвижении iGaming брендов.

Легален ли онлайн-гемблинг в Испании?

Онлайн-гемблинг в Испании легален. Регулирование этого сектора осуществляется в соответствии с Законом 13/2011 от 27 мая 2011 года, который устанавливает правила для онлайн-казино, ставок на спорт и других форм азартных игр.

Операторы азартных игр должны получать лицензии от испанской Комиссии по азартным играм (DGOJ) и соблюдать требования, касающиеся безопасности игроков и защиты несовершеннолетних от влияния азартных игр. Легальные операторы также обязаны уплачивать налоги на свои доходы.

Давайте рассмотрим регуляции онлайн-казино в Испании подробнее.





Отличия регулируемого и нерегулируемого рынка

В Испании рынок iGaming делится на регулируемый и нерегулируемый, и эти два сегмента имеют значительные различия.





Регулируемый рынок iGaming представляют легальные операторы, которые обязаны получать лицензии от испанской Комиссии по азартным играм (DGOJ).





Регулируемые платформы обязаны предоставлять четкую информацию о своих операциях, использовать инструменты для защиты данных пользователей и внедрять механизмы для предотвращения популярности азартных игр среди несовершеннолетних.





Нерегулируемый рынок iGaming включает в себя операторов, которые работают вне правового поля Испании. Эти компании не имеют лицензий и не подчиняются местным законам, что приводит к отсутствию контроля со стороны властей. Игроки на таких платформах рискуют столкнуться с низким уровнем безопасности и отсутствием защиты личных данных.





Таким образом, регулируемый рынок обеспечивает защиту интересов игроков и соблюдение законов, в то время как нерегулируемый рынок влечет за собой риски, связанные с отсутствием надзора и правовой защиты игроков.

Какие регуляции онлайн-казино в Испании существуют?

Онлайн-гемблинг в Испании регулируется Законом 13/2011 от 27 мая 2011 года. Этот закон применяется к азартным играм, которые предлагаются как операторами из самой Испании, так и на испанский рынок.

В Испании существуют три основных типа лицензий: на ставки, конкурсы и другие игры. Кроме того, для онлайн-гемблинга могут быть выданы отдельные лицензии. Например, на следующие виды игры: бинго, блэкджек, рулетка, баккара, слоты, покер, ставки с фиксированными коэффициентами. Игры, не входящие в эти категории, предлагать нельзя.

Закон 13/2011 был дополнен различными актами, включая Королевские указы 1613/2011 и 1614/2011, а также министерскими приказами, касающимися каждой категории игр. Комиссия по азартным играм (DGOJ) выдает лицензии после публичного объявления о приеме заявок.

Основные требования к лицензиатам включают:

Технические стандарты . Операторы должны соответствовать техническим требованиям, установленным Королевским указом 1613/2011. Стандарты касаются надежности и безопасности программного обеспечения, честности игр и защиты данных.

Ответственная игра. Операторы обязаны предоставлять инструменты для самоконтроля и ограничения времени игры, а также для предотвращения зависимости от азартных игр.

Минимальный возраст . Игроки должны быть старше 18 лет. Операторы обязаны проверять возраст пользователей и предотвращать доступ несовершеннолетних к азартным играм.

Уплата налогов . Лицензированные операторы обязаны уплачивать налоги на доходы от азартных игр в соответствии с испанским законодательством.

Регулярная отчетность и проверки. Операторы обязаны предоставлять регулярные отчеты о своей деятельности и финансовых результатах в испанскую Комиссию по азартным играм (DGOJ). Операторы регулярным аудитам для обеспечения соблюдения всех требований и стандартов.

Конституция Испании делит полномочия по регулированию и другим вопросам между центральным государством и автономными регионами (Comunidades Autónomas). Далее поговорим подробнее о различиях регуляции онлайн-гемблинга в Испании по регионам.

Региональные отличия регуляции онлайн-казино в Испании





В Испании есть несколько автономных регионов. Однако все эти регионы подчиняются общему законодательству Испании касательно регулирования iGaming сектора. Регионы не могут принимать законы, которые противоречат общим требованиям. Хотя в некоторых из них действуют собственные лицензирующие органы. Например:





Каталония. В Каталонии действует свой собственный регулятор — Генеральная дирекция по налогам и играм (DGTJ). Она отвечает за лицензирование и контроль за азартными играми на территории региона. В остальном Каталония подчиняется общим требованиям для Испании.

Страна Басков. В этом регионе действует Дирекция по азартным играм и зрелищам правительства Страны Басков (DJEGV). Орган регулирует азартные игры на территории региона и выдает лицензии для местных операторов.

Мадрид. В автономном сообществе Мадрид регулированием азартных игр занимается местное правительство. А конкретно — Департамент внутренних дел, правосудия и безопасности (Consejería de Interior, Justicia y Seguridad) и Генеральная дирекция по азартным играм (Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación).

Андалусия. В этом регионе есть свой регуляторный орган, который следит за соблюдением законодательства в сфере азартных игр на местном уровне — Комиссия по азартным играм Андалусии (CJA).





Так что в основном отличия регуляции iGaming в регионах будут касаться процесса лицензирования.





Реклама азартных игр

Королевский указ Испании 958/2020 вступил в силу в ноябре 2020 года. Требования указа были направлены на снижение воздействия рекламы азартных игр на несовершеннолетних в Испании.





Меры вызвали негативную реакцию со стороны индустрии, и Испанская ассоциация цифровых игр (Jdigital) подала апелляцию против Королевского указа. При рассмотрении закона, Верховный суд аннулировал несколько мер, изложенных в Королевском указе, частично удовлетворив апелляцию.





Теперь испанским операторам разрешено показывать свою рекламу игрокам, которые создали аккаунт на гемблинг-платформе менее 30 дней назад. Операторы также могут рекламироваться в заведениях, предназначенных для продажи лотерейных билетов и доступных для общественности.





Статья 15, которая запрещала появление знаменитостей в рекламе, также была аннулирована. Ранее было запрещено появление как реальных, так и вымышленных лиц, имеющих «общественное значение и известность», в коммерческих сообщениях.





Запрет на рекламу азартных игр на платформах для обмена видео (таких как YouTube) также был аннулирован.





Однако, статья 12 о спортивном спонсорстве для iGaming брендов продолжает действовать. Операторам по-прежнему запрещено спонсорство спортивных событий, трансляций, спортивных объектов.





Риски и последствия при несоблюдении требований





Вот основные риски и последствия нарушения правил регулирования iGaming сектора для операторов и аффилиатов:





Штрафы. За нарушение требований к рекламе азартных игр могут быть наложены штрафы. Их размер будет варьироваться в зависимости от тяжести нарушения.

Приостановка рекламы . Операторам могут запретить проведение рекламных кампаний до устранения нарушений.

Судебные иски. Нарушения рекламных норм могут привести к судебным искам со стороны регулирующих органов или третьих сторон.

Лишение лицензии. Нарушение условий лицензирования может привести к аннулированию или приостановке iGaming лицензии.





Соблюдение требований законодательства помогут избежать серьезных последствий.





Как оставаться в рамках закона на рынке iGaming?

Вот несколько простых правил, которые позволят оставаться в рамках закона при работе с iGaming в Испании:





Предоставляйте четкую и точную информацию о продвигаемых брендах. Убедитесь, что ваши рекламные материалы не вводят в заблуждение и честно раскрывают условия предложения.

Не ориентируйтесь на несовершеннолетних и избегайте рекламных методов, которые могут привлечь пользователей младше 18 лет.

Регулярно проверяйте, соответствуют ли ваши кампании актуальным требованиям законодательства Испании.





Заключение

Рынок онлайн-гемблинга в Испании ожидает перспективное будущее — на это указывают положительные тенденции в настоящем.





Сегмент онлайн-казино продемонстрировал значительный рост, составивший 17%. Онлайн-ставки продемонстрировали впечатляющий рост на 31%, составив 42,9% от общего валового игрового дохода (GGR).





В первом квартале 2024 года на испанском рынке азартных игр произошло несколько значительных событий, способствующих росту GGR:

Проведение крупных спортивных событий.

Внедрение новых игровых платформ и улучшение существующих.

Активные рекламные кампании и бонусные программы, предлагаемые онлайн-казино и платформами для ставок.

В будущем можно ожидать дальнейшего роста GGR и вовлеченности игроков, что будет способствовать укреплению позиции Испании на глобальном рынке iGaming.

Так что аффилиатам стоит обратить свое внимание на эту страну. Регулирование гемблинг-сектора достаточно прозрачно — для успешной работы от вебмастеров требуется лишь соблюдать требования к рекламе iGaming брендов.