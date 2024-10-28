Греция – государство в Европе с населением в почти 11 миллионов человек. В стране разрешены практически все виды азартных игр, причем первые игорные заведения появились в стране еще в начале 20 века. Тем не менее развитие индустрии азартных началось только с началом 20 века. Из-за сложной экономической ситуации правительство страны было вынуждено заняться развитием этой отрасли – таким образом Греция поспособствовала увеличению потока туристов.
Давайте посмотрим на свежую статистику по рынку онлайн-гемблинга в Испании:
Доходы на рынке онлайн-гемблинга достигнут $1,97 млрд в 2024 году.
Ожидается рост на 4,96% в год (CAGR 2024-2029), что приведет к прогнозируемому объему рынка в $2,51 млрд к 2029 году.
Прогнозируемый объем рынка онлайн-беттинга — $0,94 млрд в 2024 году.
Количество пользователей составит 4 млн к 2029 году.
Рынок онлайн-гемблинга в Испании выглядит перспективно. Остается лишь узнать, как обстоят дела с регулированием азартных игр в стране и как оставаться в рамках закона при продвижении iGaming брендов.
Легален ли онлайн-гемблинг в Испании?
Онлайн-гемблинг в Испании легален. Регулирование этого сектора осуществляется в соответствии с Законом 13/2011 от 27 мая 2011 года, который устанавливает правила для онлайн-казино, ставок на спорт и других форм азартных игр.
Операторы азартных игр должны получать лицензии от испанской Комиссии по азартным играм (DGOJ) и соблюдать требования, касающиеся безопасности игроков и защиты несовершеннолетних от влияния азартных игр. Легальные операторы также обязаны уплачивать налоги на свои доходы.
Давайте рассмотрим регуляции онлайн-казино в Испании подробнее.
Отличия регулируемого и нерегулируемого рынка
В Испании рынок iGaming делится на регулируемый и нерегулируемый, и эти два сегмента имеют значительные различия.
Регулируемый рынок iGaming представляют легальные операторы, которые обязаны получать лицензии от испанской Комиссии по азартным играм (DGOJ).
Регулируемые платформы обязаны предоставлять четкую информацию о своих операциях, использовать инструменты для защиты данных пользователей и внедрять механизмы для предотвращения популярности азартных игр среди несовершеннолетних.
Нерегулируемый рынок iGaming включает в себя операторов, которые работают вне правового поля Испании. Эти компании не имеют лицензий и не подчиняются местным законам, что приводит к отсутствию контроля со стороны властей. Игроки на таких платформах рискуют столкнуться с низким уровнем безопасности и отсутствием защиты личных данных.
Таким образом, регулируемый рынок обеспечивает защиту интересов игроков и соблюдение законов, в то время как нерегулируемый рынок влечет за собой риски, связанные с отсутствием надзора и правовой защиты игроков.
Какие регуляции онлайн-казино в Испании существуют?
Онлайн-гемблинг в Испании регулируется Законом 13/2011 от 27 мая 2011 года. Этот закон применяется к азартным играм, которые предлагаются как операторами из самой Испании, так и на испанский рынок.
В Испании существуют три основных типа лицензий: на ставки, конкурсы и другие игры. Кроме того, для онлайн-гемблинга могут быть выданы отдельные лицензии. Например, на следующие виды игры: бинго, блэкджек, рулетка, баккара, слоты, покер, ставки с фиксированными коэффициентами. Игры, не входящие в эти категории, предлагать нельзя.
Закон 13/2011 был дополнен различными актами, включая Королевские указы 1613/2011 и 1614/2011, а также министерскими приказами, касающимися каждой категории игр. Комиссия по азартным играм (DGOJ) выдает лицензии после публичного объявления о приеме заявок.
Основные требования к лицензиатам включают:
Технические стандарты. Операторы должны соответствовать техническим требованиям, установленным Королевским указом 1613/2011. Стандарты касаются надежности и безопасности программного обеспечения, честности игр и защиты данных.
Ответственная игра. Операторы обязаны предоставлять инструменты для самоконтроля и ограничения времени игры, а также для предотвращения зависимости от азартных игр.
Минимальный возраст. Игроки должны быть старше 18 лет. Операторы обязаны проверять возраст пользователей и предотвращать доступ несовершеннолетних к азартным играм.
Уплата налогов. Лицензированные операторы обязаны уплачивать налоги на доходы от азартных игр в соответствии с испанским законодательством.
Регулярная отчетность и проверки. Операторы обязаны предоставлять регулярные отчеты о своей деятельности и финансовых результатах в испанскую Комиссию по азартным играм (DGOJ). Операторы регулярным аудитам для обеспечения соблюдения всех требований и стандартов.
Конституция Испании делит полномочия по регулированию и другим вопросам между центральным государством и автономными регионами (Comunidades Autónomas). Далее поговорим подробнее о различиях регуляции онлайн-гемблинга в Испании по регионам.
Региональные отличия регуляции онлайн-казино в Испании
В Испании есть несколько автономных регионов. Однако все эти регионы подчиняются общему законодательству Испании касательно регулирования iGaming сектора. Регионы не могут принимать законы, которые противоречат общим требованиям. Хотя в некоторых из них действуют собственные лицензирующие органы. Например:
Каталония. В Каталонии действует свой собственный регулятор — Генеральная дирекция по налогам и играм (DGTJ). Она отвечает за лицензирование и контроль за азартными играми на территории региона. В остальном Каталония подчиняется общим требованиям для Испании.
Страна Басков. В этом регионе действует Дирекция по азартным играм и зрелищам правительства Страны Басков (DJEGV). Орган регулирует азартные игры на территории региона и выдает лицензии для местных операторов.
Мадрид. В автономном сообществе Мадрид регулированием азартных игр занимается местное правительство. А конкретно — Департамент внутренних дел, правосудия и безопасности (Consejería de Interior, Justicia y Seguridad) и Генеральная дирекция по азартным играм (Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación).
Андалусия. В этом регионе есть свой регуляторный орган, который следит за соблюдением законодательства в сфере азартных игр на местном уровне — Комиссия по азартным играм Андалусии (CJA).
Так что в основном отличия регуляции iGaming в регионах будут касаться процесса лицензирования.
Реклама азартных игр
Королевский указ Испании 958/2020 вступил в силу в ноябре 2020 года. Требования указа были направлены на снижение воздействия рекламы азартных игр на несовершеннолетних в Испании.
Меры вызвали негативную реакцию со стороны индустрии, и Испанская ассоциация цифровых игр (Jdigital) подала апелляцию против Королевского указа. При рассмотрении закона, Верховный суд аннулировал несколько мер, изложенных в Королевском указе, частично удовлетворив апелляцию.
Теперь испанским операторам разрешено показывать свою рекламу игрокам, которые создали аккаунт на гемблинг-платформе менее 30 дней назад. Операторы также могут рекламироваться в заведениях, предназначенных для продажи лотерейных билетов и доступных для общественности.
Статья 15, которая запрещала появление знаменитостей в рекламе, также была аннулирована. Ранее было запрещено появление как реальных, так и вымышленных лиц, имеющих «общественное значение и известность», в коммерческих сообщениях.
Запрет на рекламу азартных игр на платформах для обмена видео (таких как YouTube) также был аннулирован.
Однако, статья 12 о спортивном спонсорстве для iGaming брендов продолжает действовать. Операторам по-прежнему запрещено спонсорство спортивных событий, трансляций, спортивных объектов.
Риски и последствия при несоблюдении требований
Вот основные риски и последствия нарушения правил регулирования iGaming сектора для операторов и аффилиатов:
Штрафы. За нарушение требований к рекламе азартных игр могут быть наложены штрафы. Их размер будет варьироваться в зависимости от тяжести нарушения.
Приостановка рекламы. Операторам могут запретить проведение рекламных кампаний до устранения нарушений.
Судебные иски. Нарушения рекламных норм могут привести к судебным искам со стороны регулирующих органов или третьих сторон.
Лишение лицензии. Нарушение условий лицензирования может привести к аннулированию или приостановке iGaming лицензии.
Соблюдение требований законодательства помогут избежать серьезных последствий.
Как оставаться в рамках закона на рынке iGaming?
Вот несколько простых правил, которые позволят оставаться в рамках закона при работе с iGaming в Испании:
Предоставляйте четкую и точную информацию о продвигаемых брендах. Убедитесь, что ваши рекламные материалы не вводят в заблуждение и честно раскрывают условия предложения.
Не ориентируйтесь на несовершеннолетних и избегайте рекламных методов, которые могут привлечь пользователей младше 18 лет.
Регулярно проверяйте, соответствуют ли ваши кампании актуальным требованиям законодательства Испании.
Заключение
Рынок онлайн-гемблинга в Испании ожидает перспективное будущее — на это указывают положительные тенденции в настоящем.
Сегмент онлайн-казино продемонстрировал значительный рост, составивший 17%. Онлайн-ставки продемонстрировали впечатляющий рост на 31%, составив 42,9% от общего валового игрового дохода (GGR).
В первом квартале 2024 года на испанском рынке азартных игр произошло несколько значительных событий, способствующих росту GGR:
Проведение крупных спортивных событий.
Внедрение новых игровых платформ и улучшение существующих.
Активные рекламные кампании и бонусные программы, предлагаемые онлайн-казино и платформами для ставок.
В будущем можно ожидать дальнейшего роста GGR и вовлеченности игроков, что будет способствовать укреплению позиции Испании на глобальном рынке iGaming.
Так что аффилиатам стоит обратить свое внимание на эту страну. Регулирование гемблинг-сектора достаточно прозрачно — для успешной работы от вебмастеров требуется лишь соблюдать требования к рекламе iGaming брендов.