Самые азартные страны мира по версии RevenueLab

В последние годы онлайн-гемблинг демонстрирует значительный рост популярности благодаря технологическим достижениям, изменениям в регулировании и растущему интересу со стороны аудитории по всему миру. Для оценки ключевых стран, где азартные игры стали неотъемлемой частью культуры, мы используем несколько основных критериев:





Основные критерии для оценки ведущих стран по азартным играм:

Валовый игровой доход (GGR): Общие доходы от азартных игр, включая казино, ставки на спорт и цифровые пари, играют ключевую роль в определении влияния этой индустрии в каждой стране.

Средний доход игроков: Более высокий уровень доходов часто соответствует большему участию в азартных играх, что влияет на размер рынка и потенциал для роста.

Количество пользователей: Большая пользовательская база обычно свидетельствует о высоком уровне вовлеченности в платформы для азартных игр, что способствует оживлению рынка.

Процент онлайн-игроков среди населения: Этот показатель отражает распространенность и популярность онлайн-гемблинга в стране, что также помогает выявить страны с наиболее высоким уровнем популярности гемблинга.

Правительственное регулирование и налогообложение: Страны с развитой системой регулирования чаще всего обеспечивают более безопасные и привлекательные условия как для операторов, так и для игроков, что способствует общей стабильности отрасли.

Популярные виды азартных игр: Анализ популярных видов игр позволяет определить, какие из них доминируют на рынке в каждой стране, отражая предпочтения и тренды потребителей.

Основные азартные страны мира: Список лидеров по версии RevenueLab





На основе вышеперечисленных критериев критериев, мы составили список из 10 ведущих стран, где азартные игры и онлайн-казино стали неотъемлемой частью культуры.

Испания

Испания имеет богатую культуру азартных игр, и правительственный надзор обеспечивает стабильность и безопасность рынка. Экономическое развитие страны и доступность интернета способствуют росту рынка онлайн-гемблинга, особенно в секторе ставок на спорт.

По данным Spanish online gambling report: Q1 2024 GGR up 15.1%, доходы от онлайн-гемблинга в Испании достигли $1,97 млрд в 2024 году, и ожидается их рост до $2,51 млрд к 2029 году, при этом количество пользователей достигнет 4 миллионов.

Бразилия

Азартные игры в Бразилии набирают популярность благодаря широкому использованию смартфонов и доступности интернета. Легализация ставок на спорт и онлайн-казино привлекает внимание все большего числа пользователей. В стране также наблюдается рост среднего класса, что способствует увеличению трат на азартные игры.

По данным iGaming & Sports Betting in Brazil - 2024 Overview, доходы от азартных игр в Бразилии достигнут $1,97 млрд в 2024 году, а к 2029 году эта цифра вырастет до $4,03 млрд, при среднегодовом темпе роста 15,39%.

Италия

Италия демонстрирует стабильный рост в сфере онлайн-гемблинга благодаря культурным традициям и строгим регуляциям. В стране активно развиваются как ставки на спорт, так и классические игры онлайн-казино, такие как блэкджек и рулетка.

По данным Italian Gaming Market Report 2023-2028, доходы от онлайн-гемблинга в Италии достигнут $3,21 млрд в 2024 году, и ожидается их рост до $4,20 млрд к 2029 году.

Канада

Рынок онлайн-гемблинга в Канаде продолжает расти, особенно благодаря легализации ставок на одиночные спортивные события. В стране действует система регулирования на уровне провинций, но постепенно происходит переход к единым правилам для защиты потребителей. Канадцы активно участвуют в азартных играх благодаря стабильной экономике и высокому уровню располагаемого дохода.

Согласно Gambling Statistics in Canada for 2024, рынок онлайн-гемблинга в Канаде оценивается в $4,19 млрд в 2024 году, и ожидается его рост до $5,71 млрд к 2029 году. Шесть из десяти канадцев регулярно участвуют в азартных играх.



Австралия

Австралийский рынок онлайн-гемблинга стремительно развивается, чему способствует изменение потребительских привычек и технологические достижения в стране. Австралийцы все чаще выбирают онлайн-игры благодаря их удобству, что обусловлено широким использованием смартфонов и улучшенной доступностью интернета. В стране существует давняя традиция ставок на спорт, что дополнительно стимулирует развитие этого рынка. Регулируемый рынок азартных игр в Австралии способствует безопасности и доверию, что приводит к увеличению вовлеченности.

По данным Statista Market Forecast, в 2024 году, рынок онлайн-гемблинга в Австралии оценивается в $4,93 млрд в 2024 году, и ожидается, что к 2029 году он вырастет до $5,47 млрд, при среднем годовом темпе роста (CAGR) 2,1%.

Германия

Германия демонстрирует устойчивый рост рынка онлайн-гемблинга благодаря удобству и разнообразию игровых предложений. Технологические новшества, такие как виртуальная реальность и криптовалюта, улучшают игровой опыт пользователей. Однако новые правовые рамки, включая Межгосударственный договор о гемблинге 2021 года, создают определенные вызовы для операторов.

По данным Germany Gambling Statistics & Trends, рынок онлайн-гемблинга в Германии оценивается в $5,65 млрд в 2024 году, и ожидается его рост до $7,21 млрд к 2029 году.

Сингапур

Рынок азартных игр в Сингапуре продолжает расти, чему способствует увеличение числа иностранных туристов и стратегические инициативы казино. Несмотря на то, что количество посетителей в Сингапуре по-прежнему ниже допандемийных уровней, рост доходов от игр в 2024 году прогнозируется на уровне 10%.

По данным China International Capital Corporation, доходы от азартных игр в Сингапуре превысят допандемийные уровни и в 2024 году вырастут на 16% достигнув $5,94 млрд.

Китай

Китайский рынок онлайн-гемблинга активно развивается благодаря увеличению использования смартфонов, популярности мобильных игр и росту принятия криптовалют. Недавние изменения в регулировании открыли новые возможности для игр на рынке, что делает Китай крупнейшей азартной страной Азии.

По данным China Online Gambling Market Size, Growth and Forecast 2024-2032, рынок онлайн-гемблинга в Китае оценивается в $10,7 млрд в 2023 году, и прогнозируется его рост до $19,0 млрд к 2032 году.

Великобритания

Великобритания известна своими жесткими регуляциями в сфере азартных игр, что делает рынок безопасным для потребителей. Экономические условия и общественное признание азартных игр способствуют росту рынка онлайн-гемблинга.

По данным Market overview - operator data to March 2024, доходы от онлайн-гемблинга в Великобритании достигли $13,78 млрд в 2024 году, с ожидаемым ростом до $16,46 млрд к 2029 году.

США

В США основными факторами, способствующими бурному росту онлайн-гемблинга, являются удобство, доступность и легализация. Благодаря увеличению использования смартфонов и высокоскоростного интернета, онлайн-гемблинг стал особенно популярен среди молодого поколения. Несколько штатов уже легализовали азартные игры, а такие тренды, как игры с живыми дилерами и использование криптовалюты, набирают популярность.

По данным 2024 NerdWallet Gambling Report, доходы от онлайн-гемблинга в США достигнут $24,98 млрд к концу 2024 года, а средний доход на одного пользователя составит $380,50. Ожидается среднегодовой темп роста (CAGR) в 9,77%, что приведет к увеличению доходов до $39,81 млрд к 2029 году.

Заключение

Глобальный рынок онлайн-гемблинга продолжает развиваться, подпитываемый уникальными факторами и преодолением вызовов в различных регионах. Выше представленные десять ведущих стран определяют будущее индустрии азартных игр, устанавливая тенденции и формируя новые нормы, влияющие на глобальный рынок и на другие страны.

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