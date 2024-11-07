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Саммиты

All American Sport Betting Summit

Саммиты
9 июля - 109 июля - 10Чикаго, СШАЧикаго, СШАПрофессионалы в сфере спортивных ставокДля: Профессионалы в сфере спортивных ставокУточняетсяУчастники: Уточняется Eventus InternationalОрганизатор: Eventus International
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All American Sport Betting Summit

All American Sports Betting Summit 2025 — это ведущая площадка для обсуждения новейших тенденций и стратегий в индустрии спортивных ставок в США. В программе саммита — сессии по законодательным изменениям, маркетингу и инновационным технологиям. Участники получат возможность наладить ценные деловые контакты с представителями крупнейших операторов, поставщиков и регуляторов, укрепив свои позиции на рынке Северной Америки.

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