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Конференции

G GATE CONF

Конференции
28 июня - 2928 июня - 29Georgia, TbilisiGeorgia, TbilisiДла аффилиатов, операторов, бизнесаДля: Дла аффилиатов, операторов, бизнеса2500+Участники: 2500+G GATEОрганизатор: G GATE
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G GATE CONF

G GATE CONF — крупнейшая affiliate-конференция для продвижения онлайн-бизнеса. Мероприятия от G GATE регулярно посещают C-level, представители крупных компаний, ведущие медиабаинговые команды, а также эксперты в области SEO и PPC. Участников ждут два просторных экспо-павильона и open-air пространство, 20 спикеров, 50+ стендов, 40+ интерактивных зон для нетворкинга и 150 компаний. 

Ключевые проекты конференции: real-time турнир по заливу трафика, стартап-питч с возможностью получить инвестиции и премия G GATE AWARDS для награждения лучших в индустрии. Завершится конференция масштабным afterparty под открытым небом.

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