G GATE CONF — крупнейшая affiliate-конференция для продвижения онлайн-бизнеса. Мероприятия от G GATE регулярно посещают C-level, представители крупных компаний, ведущие медиабаинговые команды, а также эксперты в области SEO и PPC. Участников ждут два просторных экспо-павильона и open-air пространство, 20 спикеров, 50+ стендов, 40+ интерактивных зон для нетворкинга и 150 компаний.

Ключевые проекты конференции: real-time турнир по заливу трафика, стартап-питч с возможностью получить инвестиции и премия G GATE AWARDS для награждения лучших в индустрии. Завершится конференция масштабным afterparty под открытым небом.